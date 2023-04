El PSCyL exige a la Junta que incorpore la salud bucodental a la sanidad pública

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) exigirá a la Junta que incorpore la salud bucodental a la sanidad pública a través de una Proposición No de Ley (PNL) que presentará en el próximo pleno de las Cortes. Así lo ha anunciado este miércoles la secretaria de organización de la formación, Ana Sánchez, que ha señalado que el objetivo de la iniciativa es poner fin "a las actuales desigualdades" y que se permita "el acceso equitativo" a todas las capas de la población.

Sánchez ha asegurado que la salud bucodental es "una de las principales fuentes de desigualdad" en la atención sanitaria y ha recordado que absorbe una parte de la financiación mediante "pagos directos de la ciudadanía", por lo que ha considerado urgente "abordar esta cuestión" para "poner fin a las actuales desigualdades" y permitir "el acceso equitativo de este servicio a todas las capas de la población.

En concreto, la iniciativa de los socialistas propone incorporar a la cartera de servicios de forma progresiva la salud bucodental a toda la población, garantizar que todos los menores de entre 7 y 16 años reciban asistencia sanitaria bucodental a través de un programa específico y garantizar la atención dental integral a los grupos de población con necesidades médicas especiales antes de finalizar 2023. "Son dos modelos radicalmente distintos. La Sanidad de Mañueco es entendida como negocio o como beneficiencia", ha señalado Sánchez.

Sánchez: "Mañueco ve Pedros por todas partes porque gobierna y él hace peinetas"

La secretaria de organización ha respondido a las palabras del presidente de la Junta, que aseguró este martes que todos los candidatos municipales del PSOE en Castilla y León "se llaman Pedro Sánchez". "Cómo no va a ver Pedros por todas partes si tiene infinitamente más gestión en la Comunidad que el propio presidente de la Junta", ha señalado Sánchez, recordando que mientras más de 600.000 pensionistas ven como suben sus pensiones "Mañueco les hace una peineta".

Además, ha hecho referencia a los 140.000 trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional en la Comunidad y han visto como se incrementa mientras "Mañueco les hace una peineta". "Ven como en 2022 la Junta no ha puesto a disposición de los ciudadanos ni una Vivienda de Protección Oficial (VPO) y el Gobierno anuncia que 2.803 viviendas del Sareb estarán a disposición para que los vecinos tengan un alquier social y vivienda a precios asequibles", ha añadido.

A juicio de la dirigente socialista, Pedro Sánchez se dedica "a ser útil y a mejorar la vida de los castellanos y leoneses" mientras Mañueco "les hace una peineta". "Aunque estaríamos encantados de ser Pedro Sánchez, los candidatos socialistas tienen proyectos propios y gestión propia. El PP no tiene una sola idea que aportar que no sea insultar de continuo al presidente del Gobierno", ha zanjado.

Sánchez confía en que la Junta decida "no boicotear" la Ley de Vivienda

Sánchez ha exigido, además, que si los dirigentes del PP y la Junta de Castilla y León mantienen una "gota de sentido común" decidan "no boicotear" la nueva Ley de Vivienda aunque ha asegurado que no tiene "mucha esperanza". Unas palabras que llegan solo un día después de que el vicepresidente y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, asegurase que su formación no iba a aplicar la nueva norma en Castilla y León.

