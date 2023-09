Vuelve Madrid es Moda: todo lo que tienes que saber sobre esta nueva edición

Al igual que el pasado mes de febrero, la iniciativa Madrid es Moda, celebrada como su nombre lo indica en la capital, vuelve a inaugurar formalmente la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Del 7 al 11 de septiembre, la capital se convertirá en una pasarela, donde más de 30 diseñadores presentarán sus propuestas en originales citas.

[Madrid es Moda celebrará una nueva edición en la que moda y danza se fusionan]

El proyecto, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, a través del programa Madrid Capital de Moda que lidera el área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, pretende recordar la importancia de la moda de autor y de la artesanía.

Acromatyx, Arcadio, Beatriz Peñalver, Duarte, Duarte by Crusset, Devota & Lomba, Duyos, Elena Morales, Encinar, Esther Noriega, Evade House, García Madrid, Javier Delafuente, Juan Vidal, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Oteyza, Otrura, Paloma Suárez, Pedro Palmas, Pertegaz, Raquel López, The Extreme Collection y We Are Spastor son las firmas que participarán en este MeM.

Madrid es Moda acogerá también la presentación oficial de #GENSPAIN, proyecto impulsado por la generación de diseñadores de moda más vanguardistas y punteros de España para reforzar el Made in Spain dentro y fuera de nuestras fronteras. Forman parte de #GENSPAIN: Carlota Barrera, Ernesto Naranjo, Juan Vidal, Leandro Cano, ManéMané, Mans, Moisés Nieto, Palomo Spain, Paula Cánovas del Vas, Reveligion, Sonia Carrasco e Ynés Suelves.

El acto de inauguración

La edición arranca formalmente el 7 de septiembre con un evento organizado en el Museo Arqueológico de Madrid, que materializará el concepto creativo de esta temporada, Cronos, el valor del tiempo, patrimonio inmaterial de la moda de autor. El museo será escenario de una performance que fusionará moda y flamenco, inspirada en las artesanías y en las creaciones que nacen a partir del trabajo manual, en las que el tiempo y la experiencia son la base de su valor.

Antonio Carbonell, el bailaor El Yiyo y el guitarrista Pepe Montoyita, grandes figuras internacionales del flamenco, marcarán el paso de las modelos sobre el patio del museo. Y lo harán a ritmo del martinete, antiguo palo del flamenco que nació en las fraguas y que atesora el recuerdo de los golpes del herrero sobre el metal, simbolizando el tiempo. Antonio interpretará El pequeño reloj, un poema de León Felipe al que puso música Enrique Morente. Al finalizar, las modelos continuarán desfilando por la calle Serrano y Puerta de Alcalá, según explican los responsables de la edición.

Detalle de un look de Beatriz Peñalver. Fotografía: Pablo Paniagua

Este acto contará con la participación de 20 diseñadores: Beatriz Peñalver, Devota & Lomba, Duarte, Duyos, Encinar, Esther Noriega, Evade House, García Madrid, Javier Delafuente, Juan Vidal, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Oteyza, Otrura, Paloma Suárez, Raquel López y The Extreme Collection.

Esta inauguración también estará marcada por la lectura de una manifiesto destinado a recordar la lucha contra el mercado de las falsificaciones. La acción está impulsada por el Ayuntamiento de Madrid a través de su iniciativa Madrid Capital de Moda (MCDM) y de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

La agenda

A lo largo de la semana, los diseñadores presentarán, en citas exclusivas, sus propuestas para la próxima temporada, colecciones inéditas y/o cápsula en espacios singulares. De esta manera, podrán interacturar de forma directa con los asistentes y posibles clientes.

Juan Duyos presentará en la sede de ES Fascinante, portal de referencia del slow fashion nacional con una estrecha y dilatada relación con MeM; Esther Noriega organizará un auténtico show shooting con tres fotógrafos de moda y un potente equipo profesional que el público podrá seguir en directo; Encinar recreará una sobremesa de alta costura en el Salón Rojo del Hotel Santo Mauro y We Are Spastor apostará por un rompedor formato expositivo.

Cabe también destacar la presentación del nuevo bolso de Pertegaz, creado por Héctor Jareño, en la que se recreará una ceremonia japonesa del té, que inspiró la nueva pieza de marroquinería de la casa.

También destacan en esta edición el desfile colectivo de Elena Morales, Pedro Palmas y Arcadio, diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida; el de Devota & Lomba, en los jardines de la SGAE; el de Beatriz Peñalver en Serrería Belga; el de Evade House en los puestos del Mercado de Usera, o el de The Extreme Collection en la terraza del Hotel Wellington. Las pop ups de Acromatyx y Duarte by Crusset también abrirán sus puertas.

Detalle de un look de The Extreme Collection. Fotografía: Pablo Paniagua

Se suma igualmente a este MeM la Asociación de Industrias de Calzado y la Alpargatas de la región de Murcia (CALZIA), con quien ACME ha firmado recientemente un acuerdo, mediante el cual siete firmas asociadas de ACME, siete empresas de calzado de yute de CALZIA y el fabricante de hilatura y prendas de punto Perssa’m se unen con un objetivo común: dar visibilidad a la moda española durante las próximas semanas de la moda de Madrid y posteriormente de Milán.

Todo un hito que llegará a MeM a través de una exposición de las prendas y alpargatas creadas en colaboración que podrá visitarse en el Espacio Cultural Serrería Belga que gestiona el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, se darán a conocer los resultados del informe de ACME El diseño de moda español en cifras 2022. Radiografía de la Asociación Creadores de Moda de España en un acto en la Serrería Belga en el que participarán Modesto Lomba, presidente de ACME, Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, e Iria Pérez Gestal, directora de Modaes.

Y continuando con su apoyo a las nuevas generaciones de creadores, MeM acogerá el desfile del alumnado de IADE Escuela de Diseño, partner de la Universidad Europea de Madrid, que estará supervisado por el director creativo de ManéMané, Miguel Becer.

En esta edición, repite como partner oficial NARS, una de las firmas de maquillaje más reconocidas a nivel mundial y responsable de los beauty looks de las presentaciones. Los looks de peluquería serán diseñados por GOLDWELL, firma alemana de peluquería profesional de Kao Salon Division.

