La lucha contra las falsificaciones es más necesaria que nunca: así lo recuerda Madrid es Moda

Madrid es Moda, la iniciativa encargada de abrir la Semana de la Moda de Madrid y organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, a través del programa Madrid Capital de Moda que lidera el área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, arranca formalmente este 7 de septiembre.

Como en cada edición, se presenta como una oportunidad para recordar la importancia de la moda de autor, a través de presentaciones, exposiciones y performances, en manos de diseñadores de renombre. Este año, son 30 los artistas que presentarán sus propuestas en originales citas.

Esta edición también pretende recordar uno de los problemas más graves de la industria de la moda: las falsificaciones. En el acto de apertura de la edición, el Museo Arqueológico de la capital acogerá de forma exclusiva la presentación y firma de un manifiesto contra los productos falsificados, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), contando con el apoyo de la Asociación de Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La capital española se convierte, de esta manera, en el escenario europeo de esta reivindicación.

Gerard Guiu, director general de ANDEMA, leerá el documento, que consta de seis apartados, invitando a todos los integrantes de la cadena de producción y consumo del mundo de la moda a preservar y fomentar el diseño creativo, la autenticidad y la autoría intelectual.

También, recordará la importancia de luchar contra las falsificaciones y a favorecer la concienciación y sensibilización de toda la sociedad para asegurar el desarrollo económico, social y cultural del país.

Tras su lectura, los diseñadores participantes en Madrid es Moda, un representante del Ayuntamiento de Madrid, Claire Castel de EUIPO, Gerard Guiu de ANDEMA, Aida Fernández González de la OEPM y Modesto Lomba de ACME firmarán el manifiesto, impreso en un gran panel.

Esta reivindicación quedará también patente en forma de camisetas con originales mensajes contra las copias, como Don’t fake it, make it, Original is chic, Intellectual property = future, Fake kills design future, Don´t steal, wear real o Be originals not a fake. Los diseños, creados por EUIPO en colaboración con el diseñador griego JP John Pan, serán lucidos por varios modelos durante el acto.

Esta presentación completará el acto de inauguración en el que destacará la actuación protagonizada por el cantaor Antonio Carbonell, el bailaor El Yiyo y el guitarrista Pepe Montoyita, un trío de lujo que marcará el paso de las modelos a ritmo del martinete, antiguo palo del flamenco que nació en las fraguas y que atesora el recuerdo de los golpes del herrero sobre el metal, simbolizando el tiempo y estableciendo así un paralelismo entre las dos disciplinas artísticas. Una actuación moldeada siguiendo el concepto creativo de esta edición de Madrid es Moda, Cronos, el valor del tiempo.

Una problemática recurrente

Tal y como lo recuerdan los expertos de MeM, el mercado de las falsificaciones destruye empleo y afecta directamente al sector de la moda, limitando la evolución, la creación y la preservación de los oficios y las artesanías, patrimonio cultural de nuestro país.

Además, anualmente se registran pérdidas millonarias que afectan directamente a las industrias asociadas a la moda de autor, como es el caso de los talleres, los pequeños comercios o los proveedores de tejidos y fornituras.

Los datos lo corroboran: uno de cada cinco españoles reconoce que ha comprado de forma deliberada productos falsificados en 2022, según el informe elaborado por EUIPO. La cifra, que corresponde a un 20% de los ciudadanos, supone un 15 % más que en el año 2020, lo que demuestra que la labor de concienciación es más importante que nunca.

"Desde ANDEMA, creemos firmemente en la concienciación de los nuevos talentos creativos de la moda española sobre la importancia de proteger y de defender la propiedad intelectual, industrial, la innovación y los diseños para continuar creando valor, cuidar la creatividad y, en definitiva, proteger el futuro", afirma Gerard Guiu, director general de ANDEMA.

