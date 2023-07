Nuria Roca: "Los extremos me ponen mala, las cosas tienen que hacerse de forma natural"

Todos somos conscientes de la importancia que tiene la hidratación, mucho más aún en los meses de verano. Nuestro cuerpo está formado por un 60% de agua, y desempaña funciones principales que aseguran un correcto funcionamiento de nuestro organismo: transporta y distribuye nutrientes, elimina toxinas, regula nuestra temperatura corporal y colabora en el proceso digestivo.

Pero no solo tiene beneficios a nivel orgánico, beber agua es un must que no puede faltar en tu rutina beauty.

¿Por qué? Mantiene la melena más fuerte e hidratada, desintoxica y rejuvence la piel, ayuda a eliminar grasas del organismo, acelera el proceso de eliminación de la celulitis y, lo más importante de todo, combate el estrés y mejora tu estado de ánimo.

Con todos estos beneficios, no nos extraña que la hidratación sea una de las claves de belleza de Nuria Roca, embajadora de Aquaservice, la empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España.

Desde magasIN hemos hablado con la escritora y presentadora de televisión, sobre rutinas de cuidado, alimentación y ejercicio.

Nos citamos con ella en el espacio YogaOne de Diego de León, donde Aquaservice presentó la rutina de entrenamiento perfecto para ponerse en forma este verano.

Roca acudía como embajadora de la marca, e inauguraba la mañana destacando “lo importante que es beber agua y los beneficios que nos brinda”, no sin enfatizar en que muchas veces “se nos olvida y necesitamos una ayuda para construir el hábito de la hidratación”.

Con un look de lo más corporativo, la locutora de radio nos recibe vestida con una camisa blanca y unos pantalones de traje azules.

¿Cuáles son las principales rutinas de Nuria Roca para cuidarse?

Pues mira, intento y te digo intento porque no siempre lo consigo. Lo primero es beber agua. Es fundamental, aprendí ya hace mucho tiempo, que beber agua y estar hidratado es importantísimo. Entonces me obligo, porque muchas veces se me olvida, a beber una cantidad diaria de agua.

También intento cuidarme en la alimentación, pero de una manera mentalmente sana, es decir, equilibrando y compensando. No me privo de nada, si un día una cosa me apetece mucho, me la como, faltaría más, pero en los siguientes días, pues intento compensar y así voy más o menos equilibrando.

Y luego, respecto al deporte, pues es mi asignatura pendiente y soy muy vaga. Me gusta mucho el deporte y he empezado muchos con muchas ganas, pero luego se me olvida y abandono.

¿Qué tipo de deporte disfrutas más?

Ahora le estoy cogido el gustillo a salir a caminar y me viene muy bien, tanto física como mentalmente. Pero salir a caminar bien, no a pasear, más bien a andar “con mala leche”.

Me gusta salir en solitario y ponerme la radio mientras, así me pongo al día, me encanta.

El momento perfecto para salir a caminar.

Depende de la agenda. Pero si un día sé que tengo la mañana tranquila, aprovecho y me voy por la mañana. Eso sí, si tengo que elegir una específica, son las 20:000 de la tarde, es maravillosa. Es pronto para cenar, y tarde para hacer cualquier otro plan, con lo cual, si tengo la suerte de estar en casa, me pongo las zapatillas y salgo durante una horita.

Tus beneficios favoritos de hacer ejercicio

Aparte de lo físico, yo sobre todo lo noto mentalmente. Hay días que no me apetece, y tampoco pasa nada. Pero cuando me pasa esto trato de recordar como me siento después y eso me motiva. Todos, cuando hacemos ejercicio, tenemos más tarde una sensación de bienestar fantástica, y eso es lo que compensa.

Otro truco que tengo para hacer ejercicio, es dejar siempre las zapatillas y la ropa de deporte preparadas, para que me dé menos pereza. Y, sobre todo, trato de concienciarme de que hay muchas horas perdidas que puedo invertir en salir a caminar. En vez de estar 30 minutos con el móvil, puedo aprovechar ese tiempo para hacer deporte.

¿Cuáles son tus trucos para conseguir mantenerte hidratada durante todo el día?

El principal que si me funciona es, cada vez que paso por la cocina y entro, me sirvo un vasito de agua, para tratar de llegar a beber la cantidad recomendada el día. He intentado lo de llevarme la botellita conmigo, pero de momento no lo consigo. Conseguido nunca llevarme la botellita. Y mira que tengo botellas y ecuaciones maravillosas, pero no me la llevo nunca.

Cuáles son los principales beneficios que notas al estar bien hidratada.

Estar hidratado contribuye a que tengas mejor la piel o a que tu sistema circulatorio este mucho mejor en funcionamiento a todo. Creo que al final es un cúmulo de cosas buenas para una misma.

¿Qué alimentos no pueden faltar en tu dieta?

El queso. Soy una loca friki del queso. Me encanta. Y luego el aguacate también me gusta mucho. Por otro lado, yo soy muy de antojos. Cuando me da por comer algo no paro de comerlo, y ahora me da por comer mejillones en escabeche y papas.

Vivimos en una cultura donde el fitness y las dietas están a la orden del día. ¿Cómo encuentras la forma para cuidar la alimentación y realizar deporte, sin caer en las obsesiones?

A mí los extremos me ponen mala, por lo que pienso que las cosas tienen que hacerse de forma natural. Es decir, yo sé que estoy mejor si, por ejemplo, hago deporte y bebo mucha agua, por lo que voy a intentar hacerla, pero tampoco me voy a matar por ello. Lo mismo con la alimentación, si un día me apetecen unas galletas me las voy a tomar.

Nuria Roca Cedida

Para mí lo importante es tomar conciencia con eso, ir equilibrando en tu vida, tanto en el deporte, como en la salud mental, como en la sostenibilidad, en todo. Es imposible ser al 100% buenos y al 100% malos. Hay que regular.

Por último, Aquaservice es una empresa que apuesta por la sostenibilidad. ¿Es un valor importante en tu día a día?

Creo que la sostenibilidad es algo que ya no deberíamos ni cuestionarnos. Tiene que ser una obligación. Al igual que no pensamos en respirar, esto tiene que ser lo mismo. La sostenibilidad contribuye a que estemos mejor nosotros como especie y a que el planeta sea muchísimo mejor.

Si no somos consientes de esto, o no queremos serlo, es que somos tontos. Yo trato de ser muy consciente con el tema y hacer todo lo que está en mi mano. Por ejemplo, para el agua, siempre elijo la de Aquaservice porque es una empresa muy sostenible que apuesta por la economía circular, y es algo que me hace sentir bien.

Lo mismo me pasa con la moda, siempre intento buscar marcas que apuesten por prendas de calidad y sostenibles.

