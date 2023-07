Los consejos de la experta en belleza Carmen Navarro para una piel de ensueño más allá de los 50

La experta en belleza Carmen Navarro celebra estos días su 50 aniversario al frente de sus siete centros de estética. A sus 80 años, sigue al pie del cañón. Desde MagasIN le pedimos consejo para mantener a salvo las pieles maduras durante los meses de verano. Estas son sus recomendaciones.

La piel madura tiene unas características específicas, que la hacen especialmente vulnerable ante el calor y el sol del verano, ¿cómo es esta piel?

Cuando cumplimos los 50, además de los cambios hormonales que se experimentan con la menopausia y que se reflejan en nuestra piel y en nuestro cuerpo, se empieza a perder el óvalo facial, se caen los maseteros y se desdibujan las facciones.

La grasa de la cara se desplaza, perdiendo la firmeza y la turgencia de los pómulos. La piel comienza a perder su densidad y tonicidad, se vuelve más seca y el resultado es una tez desigual; además, siente la deficiencia de los estrógenos, y sabemos que esa carencia es la causante de alteraciones cutáneas y del envejecimiento prematuro. Por otro lado, bajan las defensas contra el estrés oxidativo, la piel pierde grosor y elasticidad y por lo tanto, es más frágil ante la exposición solar. Por si fuera poco, hay zonas como las manos, el cuello y el escote con una dermis más fina y sobreexpuesta que en verano pasan a ser altamente sensibles.

¿Cómo protegemos una piel madura, cara y cuerpo, en la playa o en la piscina en estos meses de sol?

Lo ideal es evitar la exposición solar, y en su defecto, como es algo que en esta época resulta muy difícil, debemos emplear cosmética específica, y combinarla con tratamientos en cabina que pueden ayudarnos a ralentizar el envejecimiento en estas zonas.

Necesitamos combatir los estragos provocados por la edad y los cambios hormonales y por eso es necesario emplear cosmética que redensifique, estimule la vitalidad celular y suavice. Mejor emplear texturas ligeras que hidraten y refresquen para aliviar los recurrentes sofocos.

También debemos combatir la reducción de colágeno, y la carencia de lípidos responsables de la flexibilidad de la piel. Lo conseguiremos con una rutina de higiene exhaustiva, y con productos enriquecidos en ceramidas y Omega 3 y 6.

Es fundamental, por supuesto, exfoliar con el fin de provocar la renovación celular, sin olvidar usar protección solar a diario, que es el mejor aliado antiedad.

No debemos olvidar reducir el tabaco y el alcohol al máximo, hidratar tu cuerpo y practicar alguna actividad deportiva, que son claves para evitar la oxidación.

Si vamos a la playa cada día, ¿cuáles son los rituales de belleza y cuidado de la piel que no pueden faltar a la vuelta?

Lo primero que debemos hacer es preocuparnos del antes (que ya hemos explicado en la anterior cuestión). También es importante el durante, que será el momento de aplicar fotoprotección solar de manera continuada y emplear lociones para después del sol que contengan principios activos calmantes, nutritivos e incluso, agentes prolongadores del bronceado.

Es bueno, quizás preparar la piel por la mañana, con antioxidantes. Aplicar por ejemplo ácido ferúlico que refuerza la barrera natural de la piel y previene el enrojecimiento. Es además, un magnífico antioxidante, que evita la deshidratación, y promueve la generación de colágeno y elastina.

¿Y después? Nada mejor que un peeling global (tanto a nivel facial como corporal), y un tratamiento de choque que repare los estragos y resetee la epidermis.

Además, aconsejo acompañar la rutina diaria de una gran aliada para prolongar el bronceado: la nutricosmética solar, que aporta los oligoelementos que la piel necesita para elevar y mantener las defensas solares; incluso existen ya cápsulas que tienen un suave efecto autobronceador.

Como cosmético recomiendo 204 Cellular Peeling Mask Enzymatic de Sofía Bertrand que combina tres tecnologías en un solo producto. Esta mascarilla combina los beneficios de la exfoliación química AHA (ácidos frutales), la exfoliación mecánica (siempre con microesferas para no generar fisuras) y la acción de péptidos patentados que protegen el núcleo de las células del envejecimiento. Este peeling en forma de mascarilla elimina eficazmente las células muertas, afina la piel y mejora la luminosidad del cutis, minimizando al máximo el riesgo de irritación.

¿Es bueno pasar antes de las vacaciones o después por el centro de estética?

Yo diría que es fundamental. Tan importante como el durante y el después es el antes. Es clave realizar un peeling profesional que ayude a eliminar células muertas, para que la piel respire y se oxigene mucho mejor. El principal objetivo es ayudar a la piel a desprenderse de las células muertas que se adhieren a su superficie y facilitar que las más jóvenes luzcan con toda su energía. Mejor realizarlo al menos ocho días antes de la exposición solar para que se recupere el manto hidrolipídico de la piel antes de exponernos a las radiaciones solares. Además, debemos mantener la hidratación óptima de la piel.

A nivel corporal es magnífico un tratamiento estrella para prolongar el bronceado, como Fat Burner Express de Montibello que es una apuesta segura. Se trata de un protocolo de efecto ultradrenante, exfoliante, reafirmante y anticelulítico con maniobras de fricción, percusión y bombeo. Activa la circulación gracias a principios activos como la alcachofa o el extracto de caviar de lima con acción anticelulítica y reafirmante, mientras de manera paralela, sacamos el máximo partido al tono dorado que hemos conseguido. Los resultados son visibles desde la primera sesión y tras seis se consigue una reducción de hasta 6 centímetros en cintura y 4 en cadera y muslos. El precio por sesión es de 100€.

A la vuelta, debemos resetear y poner la piel a punto. Lo conseguiremos con un peeling. Ideal el láser que trabaja a través de una mascarilla de carbono activo. Su objetivo es rejuvenecer, estimulando la creación de colágeno y elastina. Y además consigue difuminar manchas y arrugas en pocas sesiones espaciadas. Se obtiene un rejuvenecimiento muy marcado y nos ayuda a mejorar el grosor de las fibras de colágeno ya existentes, así como estimular la generación de nuevas fibras. Es el secreto mejor guardado de muchas celebrities que están viviendo esta etapa y que superan los 50.

¿Y para volver a la rutina?

Y para volver a la rutina, Procyon,uno de los tratamientos más revolucionarios y que debe su éxito a las virtudes de la luz aplicadas a la salud dermatológica. Con resultados visibles desde la primera sesión y en tan solo 15 minutos. Consiste en aplicar pulsos de luz que hacen diana consiguiendo transformarlos en calor terapéutico. Ideal para tratar la piel envejecida o alterada tan común en esta etapa y de manera especial, tras la exposición solar.

¿Se puede tomar el sol si te has aplicado inyectables recientemente?

No existe ninguna contraindicación. De hecho, no son productos fotosensibles. Ningún inyectable lo es. La única precaución que debemos tomar es aplicar factor de protección ya que aunque la entrada por la que se inyecta el producto es minúscula, puede pigmentarse. No hace falta que pase tiempo, solo, insistimos, la importancia de aplicar protección solar y de repetir su aplicación.

