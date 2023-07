El método 'Selena Gomez': ¿por qué eliminamos de redes sociales a quienes nos han hecho daño?

Si hay una mujer que lleva años ocupando portadas y protagonizando los rumores más virales de la red, esa es Selena Gomez. Con más de 426 millones de seguidores en Instagram, la cantante estadounidense se ha coronado en pocos años como la más seguida en esta red social, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Pese a haber declarado en numerosas ocasiones que ella prefiere huir del ruido mediático para centrarse en lo profesional, la que fuera chica Disney y promotora de una de las comunidades de fans más potentes de Internet también tiene ciertos perfiles a los que quiere seguir la pista... Y otros a los que no quiere tener más en su radar, como medida preventiva para cuidar su bienestar y su salud mental.

Zayn Malik ha sido la última incorporación en la lista de unfollows de la cantante. Si en marzo vimos cómo los rumores de una posible relación entre ella y el ex integrante de One Direction ocupaban titulares y sorprendían a admiradores, todo apunta a que su compromiso no ha llegado a buen puerto.

La autora de Love You Like a Love Song ha presionado el botón de seguimiento para dejar de tener presente, al menos, en redes, a su último interés romántico.

Celebridades y contacto cero

No es la primera vez que la cantante se ve involucrada en este tipo de noticias, y es que en otras ocasiones también eliminó de sus círculos a Dua Lipa, Zendaya, Kendall Jenner y a las hermanas Hadid. Lo de estas últimas no nos sorprende demasiado, teniendo en cuenta que la mayor de las modelos, Gigi, tiene un hijo en común con el antiguo descubrimiento de X Factor.

Aunque el movimiento de Selena Gomez ha generado mucha conversación en redes, lo cierto es que este tipo de acciones nos recuerdan que las celebridades son igual de humanas que nosotras, y que también necesitan desconectar y tomarse su tiempo para sanar.

"¿Debería eliminar o bloquear a mi ex de redes sociales?", puede que te estés preguntando. Una cuestión que, de hecho, arroja 19 millones de resultados que podemos encontrar con solo hacer una búsqueda rápida en Google.

Es posible que lo hayas hecho alguna vez, o también puede darse el caso de que te haya tocado a ti sufrirlo. En cualquiera de los casos, desde magasIN podemos decirte que dar unfollow no es ningún motivo para sentirse culpable, y es que a veces es un método necesario, para superar un duelo de forma natural.

Este año, también lo hemos visto con Laura Escanes y Risto Mejide, y con estrellas internacionales como Sydney Sweeney o Kanye West. Las redes nos ofrecen estímulos constantes y nos mantienen actualizadas de lo que hacen nuestros contactos. Sin embargo, y pese a que todas sabemos cuáles son los pasos que siguen a una ruptura, a veces se nos hace más complicado llevarlos a cabo cuando nos adentramos en el universo digital.

Dar unfollow por salud mental

La posibilidad de hacer scroll y que lo primero que nos aparezca sea una imagen de esta persona posando con nuevo look o disfrutando de sus vacaciones está ahí, siempre presente. El algoritmo tampoco nos ayuda demasiado a gestionar esta desconexión, ya que, al tratarse de una persona con la que antes hemos tenido un contacto muy cercano, probablemente ocupe los primeros puestos en la cronología de historias y publicaciones.

En otras ocasiones, somos nosotros los que no podemos evitar estar pendientes de lo que hace nuestra ex pareja, aunque llegados a este punto tenemos que recordar que este fenómeno también se traslada al ámbito de los amigos e incluso al familiar.

Pero, ¿qué sentido tiene no querer cruzarnos con quienes nos han hecho daño y mantenerlos en nuestras redes? Lo cierto es que ninguno, pero la confusión en torno a cómo actuar en este tipo de situaciones tiene que ver con la falsa creencia de que las interacciones en redes no nos afectan de la misma manera.

En 2012, un estudio dirigido por la psicóloga Tara Marshall reveló que encontrarse con un antiguo amor en una cafetería puede tener el mismo efecto que cruzársela en Facebook.

Los investigadores estudiaron el comportamiento de 446 participantes que se encontraban en un proceso de ruptura, y concluyeron que estos, al vivir estas situaciones, eran más propensos a desarrollar sentimientos negativos, de deseo sexual y nostalgia por los recuerdos de la pasada relación.

Sabemos que es difícil soltar a una persona, pero es importante que evitemos orbitar a su alrededor y comprendamos que las personas también necesitamos espacio para poder rehacer nuestra vida. Alejarse también puede ser positivo, y sirve para tomar perspectiva de lo que realmente necesitamos en nuestra vida.

Una máxima que Selena Gomez siempre ha tenido claro y que nos anima a defender no solo en su vida personal, sino también desde sus propias letras, como Lose You To Love Me y otros éxitos musicales que nos recuerdan la importancia de priorizar nuestro bienestar por encima de todo.

