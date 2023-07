¿Marcar abdominales pasados los 50? Nicole Kidman demuestra que sí, se puede

Nicole Kidman se encuentra en su mejor momento tanto profesional como personal. A sus 56 años, puede presumir de ser una de las actrices con más prestigio de Hollywood. Y no solo eso, también es considerada una de las mujeres más elegantes del panorama cinematográfico actual.

Además de seguir desarrollando su carrera como actriz, Kidman también ejerce el rol de productora ejecutiva en varios proyectos. El último, en la serie Special Ops: Lioness, que también protagoniza. Un thriller de espionaje inspirado en un programa militar estadounidense.

En el estreno, Nicole volvió a ser, una vez más, el centro de todas las miradas. La actriz lució un vestido negro largo, con cut-out en la zona del abdomen, cuello halter y una flor de gasa en el cuello que caía hasta los pies.

Nicole Kidman en el estreno de su última serie Getty

Combinó el vestido con unos guantes de noche transparentes, sandalias de tacón y un maquillaje natural.

Si bien el look era espectacular y muy acertado, lo que más llamó la atención fue el tonificado cuerpo de Nicole Kidman, que demostró que se puede estar en forma y tener los abdominales marcados pasados los 50.

El deporte en la vida de Nicole Kidman.

Durante los últimos años, el deporte ha jugado un papel fundamental en la vida de la actriz australiana. Ella misma confiesa que desde que lo practica se siente con más energía y más motivación. La constancia y motivación que pone en el ejercicio, hace posible los magníficos resultados.

Nicole Kidman es de las que prefiere practicar ejercicio al aire libre siempre que puede. “Mi padre corría maratones y mi hermana hace triatlones. Yo no hago nada de eso, me gusta correr, pero muy lentamente”, explicaba en una entrevista.

Nicole Kidman en el estreno de su última serie Getty

“No soy rápida ni estoy guapa cuando corro, pero adoro estar al aire libre. Me levanta el ánimo y me hace dar las gracias por la vida. Me aporta muchísima paz”.

Para marcar y tonificar sus músculos, la actriz opta por entrenamiento HIIT, que se enfoca en ráfagas cortas de ejercicio intenso. Un entrenamiento perfecto si tienes poco tiempo, que ayuda a mejorar tu condición física de múltiples maneras. Está compuesto por intervalos de alta intensidad, enfocados en realizar ráfagas cortas e intensas de ejercicio.

Para este tipo de sesiones, prefiere siempre las primeras horas del día: “Es como ir a una discoteca a primera hora de la mañana. Está oscuro, la música es genial y te revolucionas tanto que te dura todo el día el subidón”.

También recurre mucho al entrenamiento con peso, entrenamiento que compensa con deportes de bajo impacto como el yoga o salir a caminar. Esto último disfruta haciéndolo con su marido y sus hijas, tal y como aseguró para el periódico Los Angeles Times.

Nicole Kidman en el estreno de su última serie Getty

La alimentación también es importante, y aunque la actriz asegura no privarse de nada y comer de todo, en su día a día intenta llevar una dieta sana que le ayude a mantener los resultados conseguidos con el deporte.

Nicole Kidman es la prueba de que nunca es tarde para empezar a ponerse en forma. Solo necesitas motivación, constancia, determinación y encontrar un deporte que te guste para lucir el cuerpo que quieras, independientemente de la edad.

