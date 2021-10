La doctora Catheline Lauwers (Knokke, 1963) se fascina cada vez que realiza un ecocardiograma. Lleva más de 30 años ejerciendo como cardióloga, pero no se cansa de observar el cuerpo humano y, más concretamente el corazón. Con una eco puede verlo todo: cada cavidad del órgano, sus válvulas, cómo bombea sangre por todo el sistema circulatorio... Es un espectáculo natural del que agradece poder ser espectadora. "Los antiguos médicos hubieran matado por ver el cuerpo por dentro y nosotros somos capaces", cuenta orgullosa.

Ella misma ha sido testigo de la evolución de su especialidad. Ha pasado de que los pacientes que llegaban con infartos se quedasen en un mal estado físico o fallecieran rápido, a la posibilidad de dejarles el corazón como nuevo. "Es increíble. Hace 30 años no era imaginable que viniese un un paciente con un infarto y se le pudiese abrir la arteria obstruida dejándola casi indemne. Antes, cuando diagnosticabas una insuficiencia cardíaca o un corazón dilatado que bombeaba mal, prácticamente no podías hacer nada: al paciente le quedaba la salida del trasplante si era joven, y casi ninguna más. Ahora, a base de poner poco a poco distintos fármacos, puedes revertirlo y dar fuerza a ese músculo. Pasas de ver corazones dilatados que contraen muy mal a órganos prácticamente normalizados".

La actual Jefa del Servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Valencia, da cuenta de estos impresionantes cambios en su profesión, aunque admite que todavía hay mucho por hacer, sobre todo en lo relativo al trato a las pacientes. A las mujeres todavía se les infradiagnostica enfermedades cardiacas, pese a que la primera causa de muerte en mujeres en España y en Europa es la enfermedad cardiovascular. "En 2007 hubo un trabajo del Ministerio de Sanidad con la Sociedad Española de Cardiología donde nos llamaban la atención sobre esto. Entonces, una mujer moría en Europa cada 6 minutos de una enfermedad cardiovascular. Son cifras muy altas y nos decían que en los últimos 20 años había disminuido la mortalidad cardiovascular en los hombres, especialmente por infartos, pero en la mujer no".

La doctora Catheline Lauwers en la clínica.

Las causas principales de estas altas de mortalidad, explica la doctora, eran que "no reconocíamos bien los síntomas o no les hacíamos caso, lo que retrasaba mucho el diagnóstico. Las pacientes venían en mal estado y aún así les hacíamos menos tratamiento (menos cateterismos, cambios valvulares, operaciones de corazón...)".

Desde ese aviso han pasado más de 10 años y las cifras aún no son muy alentadoras ya que, las mujeres tienen aún el doble de probabilidades de morir si sufren un infarto, tal y como advierten los datos de la Sociedad Española de Cardiología publicados este mismo año. "Si tienes un infarto en España y eres hombre, la probabilidad de muerte será del 9%, pero si eres una mujer es del 18%". Es cierto, afirma la doctora, que "hay un factor edad", la mujer vive más y tiene su enfermedad cardiovascular más tarde, después de la menopausia, "pero incluso si corregimos ese factor edad sigue habiendo una diferencia muy importante".

Pese a todo, Catheline se muestra optimista y asegura que "ha habido una evolución a mejor" entre los profesionales. "Creo que los cardiólogos de ahora somos muy conscientes de que tenemos que corregir aún muchas cosas". Por ejemplo, ahora tienen muy en cuenta la diferencia de sintomatología que muestran las pacientes cuando llegan con problemas cardiacos: cuando tienen un infarto no sufren el clásico solor de brazo y pecho, al que nos han acostumbrado las películas. En muchas ocasiones sienten ahogo o presión en el pecho que los profesionales pueden confundir con otras patologías, "hasta con un cuadro de ansiedad". "Yo he visto a varias mujeres con un infarto evolucionado, a las que le habían dicho que eso era un cuadro de ansiedad, es fácil mezclarlo".

Por suerte cada vez hay más investigación y profesionales como Catheline, sensibilizados sobre este asunto. No obstante, ella critica que en los ensayos clínicos, las mujeres representen solo un 30%. "Eso no puede ser, hay que meter el 50% porque somos la mitad de la población". Consciente de que este problema puede llevarse vidas, cada día, cuando llega a consulta, Catheline se recuerda a sí misma que "los síntomas pueden ser un poco distintos y que la primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular". "Necesito hacerlo y ser muy sensible".

