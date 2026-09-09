Penélope Cruz confirma en Venecia que es la reina de la alfombra roja: su aplaudido look de Chanel

Su presencia siempre es un valor seguro en la alfombra roja y en esta edición del Festival de Venecia se ha vuelto a coronar como una de las actrices más elegantes del panorama internacional. Penélope Cruz se convertía en la absoluta estrella de la tercera jornada de la Mostra.

La española llegaba con Javier Bardem y se desataba la locura entre los fotógrafos que cubren el evento. Cientos de flashes disparando al unísono para aportar un poco más de brillo, si cabe, a su presencia.

Ambos estrenaban la película que protagonizan, Búnker, que compite por el León de Oro. Dirigida por Florian Zeller, cuenta la historia de un arquitecto español que vive en Londres que acepta el encargo de diseñar un refugio de supervivencia para un multimillonario.

La actriz y Javier Bardem han estrenado 'Búnker' en Venecia. Efe

Esta decisión provocará tensiones en su matrimonio. Previa a la emisión del filme, que recibió una calurosa ovación de más de 10 minutos, la pareja hizo el tradicional paseíllo por una larguísima red carpet, repartiendo sonrisas, tanto juntos como por separado.

La elección de moda de Penélope en un día tan importante no fue una sorpresa, aunque ella siempre sorprende. Volvió a elegir a Chanel, firma de la que es embajadora, y defendió con maestría un elegante diseño de Matthieu Blazy.

Sin miedo, escogió el rojo mimetizándose con el tapiz que pisaba, pero eso no le restó ni un ápice de espectacularidad. El vestido, de pronunciado escote redondo, contaba con un detalle de plumas a la cintura y una abertura lateral.

Los zapatos, de tacón alto y en el mismo tono, para completar un total look red. Las joyas siempre son importantes y la actriz no las ha pasado por alto. Lució unos pendientes de diamantes con forma de estrella de Chanel Fine Jewelry y un anillo XL en el dedo índice de una de sus manos.

Penélope Cruz, con un elegante vestido rojo de Chanel. Efe

Una apuesta milimétricamente medida para deslumbrar sin excesos. A su lado, Bardem, con un impecable esmoquin. El matrimonio vuelve a compartir pantalla en una cinta que suena a éxito. No les cuesta trabajar juntos, sino que es un proceso que surge de manera natural, en palabras de Penélope.

"Amamos nuestra profesión y tenemos un buen equilibrio con lo personal. Cuando conocimos a Florian, en la primera reunión con él, sentimos que nos iba a proteger. Fue importante sentir que no iba a entrar en nuestra intimidad, aunque a la vez toda nuestra experiencia vital está en esos personajes", dijo en su encuentro con los medios.

La actriz española posa ante una nube de fotógrafos. Efe

La actriz está en un momento brillante de su carrera, con el próximo estreno de La bola negra, la película de Los Javis que promete ser uno de los taquillazos de 2026. Por su parte, el actor ya copa las salas de cine con El ser querido, que protagoniza junto a Vicky Luengo.