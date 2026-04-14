Springfield Kids inaugura una nueva era: el Palacio de Hielo se rinde al universo infantil

El sector de la moda infantil está viviendo un momento sin precedentes, donde el punto de venta ha dejado de ser un mero espacio de transacción para convertirse en un escenario de experiencias.

Springfield Kids ha dado un paso de gigante en su estrategia de crecimiento. La capital española fue testigo del pistoletazo de salida de su plan de expansión con la inauguración oficial de su primera tienda independiente, ubicada en el centro comercial Palacio de Hielo de Madrid.

Aunque el establecimiento abrió sus puertas discretamente el pasado 7 de marzo, ha sido ahora cuando la marca ha decidido celebrar este hito con un evento que refleja fielmente su estilo dinámico, cercano y profundamente conectado con la creatividad de los más pequeños.

Costumización de las prendas en el evento.

Ante todo, una experiencia

Durante la jornada, el espacio se transformó por completo. La música en directo, a cargo de un DJ, marcó el ritmo de una tarde donde el público infantil fue el verdadero protagonista.

Lejos de ser un evento estático, la firma apostó por diversas activaciones diseñadas para sorprender y fomentar la participación activa de los asistentes, integrándolos de lleno en el universo Springfield Kids.

Si algo define a su propuesta es la capacidad de ofrecer a sus clientes herramientas para expresarse. El evento puso el foco en la personalización, una tendencia que resuena con fuerza entre los padres y niños actuales que buscan la exclusividad en cada detalle.

El evento no solo atrajo a las familias que paseaban por el centro comercial, sino que contó con una nutrida representación deinfluencers y creadores de contenido del sector lifestyle y familiar. Su presencia permitió que la energía de la tienda se trasladara de forma inmediata a las redes sociales, compartiendo con miles de seguidores la nueva estética y la propuesta de la colección.

Asimismo, los miembros del Club Springfield disfrutaron de conocer de primera mano la calidad y el diseño de la nueva colección.

Uno de los puntos más dulces y comentados de la tarde fue la colaboración con Boldú, la casa de bollería artesanal. Los visitantes pudieron disfrutar de una experiencia gastronómica interactiva, escribiendo sus nombres con chocolate caliente. Fue un gesto sencillo pero cargado de intención: convertir un bocado en un momento de creación personal.

Como recuerdo de esta inauguración, la marca se aseguró de que nadie se fuera con las manos vacías. Además de las bolsas personalizadas, se repartieron pulseras y diversos gadgets que funcionaron como el broche de oro para una tarde dedicada a celebrar el crecimiento de la marca.

Pero ahí no acabó todo: gracias a la incorporación de la innovadora máquina de Jeanología, los invitados pudieron customizar sus bolsas de tela de la marca.

La primera tienda independiente de Springfield Kids en Madrid no es solo un local de ropa; es un centro de reunión para una comunidad que valora la autenticidad.