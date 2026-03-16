De tal palo, tal estilo: así es la campaña con la que Cortefiel celebra la elegancia heredada y el vínculo entre padres e hijos

El vínculo paternofilial va más allá de la herencia genética, se construye entre consejos salvavidas, regaños cariñosos y lecciones camufladas de anécdotas. Es la implicación la que convierte el legado biológico en un referente de vida.

Como cada 19 de marzo, España rinde homenaje al amor incondicional de los progenitores hacia sus hijos, honrando a la figura paterna como pilar fundamental en su crianza.

Precisamente, esta conexión es la que guía la campaña de Cortefiel para el Día del Padre. 'De tal palo, tal estilo' es una propuesta que explora el lazo intergeneracional con el foco puesto en la forma de vestir, entendida como un gusto que se transmite.

Con el actor Marc Clotet y su padre, el Dr. Bonaventura Clotet, como protagonistas, captura la complicidad entre ambos ante el objetivo de la cámara, donde miradas y gestos revelan un entendimiento más allá de las palabras.

Progenitor e hijo. Cedida

Con profesiones totalmente distintas, una dedicada a la ciencia y la investigación y otra al arte y la interpretación, ambos responden a un mismo propósito: hacer las cosas con coherencia y convicción, un lema grabado en el ADN que comparten y les une.

Esta propuesta se apoya en estos pequeños paralelismos, gestos e ideas compartidas que refuerzan la hipótesis de que el estilo trasciende lo superficial y sirve de espejo para el carácter y la personalidad de cada uno.

Las miradas de padre e hijo. Cedida

La nueva colección de Cortefiel nace para ser compartida y heredada de generación en generación. Sobresalen los coordinados versátiles, camisas con diferentes fits, polos cómodos, americanas relajadas con cortes modernos, pantalones casuales y prendas de punto; un despliegue que encuentra el equilibrio entre estructura y comodidad.

Prenda de la línea masculina de la marca. Cedida

Entre los principales tejidos encontramos algodones premium, mezclas con elastano y telas ligeras de entretiempo como el lino que prioriza la comodidad y el movimiento natural.

En cuanto a los colores, la paleta incluye tonos neutros y suaves como el camel, beis, azul denim, verde suave y grises medios, ofreciendo combinaciones que se adaptan a distintas ocasiones, desde el trabajo a una comida familiar.

Marc Clotet con un 'total look' de la firma. Cedida

Cortefiel ve en cada prenda algo más que moda: un puente emocional construido sobre el estilo compartido. Por eso, este 19 de marzo, la marca se suma a la celebración del Día del Padre con una selección de productos adaptados a todos los gustos para que le agradezcas su esfuerzo y cariño con un regalo para toda la vida.