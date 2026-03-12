Alba Biosca, responsable de diseño de Dash & Stars: "Para que la gente se quede, no basta sólo un buen precio"

La familia Tendam hace tiempo que se ganó el derecho de apellidarse numerosa. Bajo su amparo, la moda fluye en diferentes direcciones: diseños con siluetas femeninas, propuestas para ellos, apuestas más clásicas bañadas en tendencias y, desde 2022, también hay cabida para la ropa deportiva.

Dash & Stars es la apuesta del grupo para este sector. Entre sus máximas, aunar funcionalidad, ética y estética, fomentando un estilo de vida que vaya más allá de hacer click en un carrito de la compra o pasar por caja. La sostenibilidad lo atraviesa todo y, también, el trabajo para y por hacer sentir a la mujer como esta desea.

Alba Biosca es la responsable de diseño de la firma. De sus palabras se desprende la pasión de quien sabe que este ámbito va de algo mucho más profundo que lo que se aprecia en una primera capa.

Dash & Stars nació con una identidad muy clara en 2022. ¿Cómo ha sido su evolución desde entonces y qué valores se han mantenido?

Sentimos que la esencia del principio sigue intacta. A pesar del crecimiento, hemos trabajado para mantener nuestros valores: ser una marca inclusiva, sostenible y cercana.

Hemos aprendido a optimizar recursos y a adaptarnos con el crecimiento, pero sin perder esa conexión y sensibilidad que nos definen desde el inicio.

Imagen de campaña de Dash & Stars. Dash & Stars

En un sector tan acelerado como el de la moda, ¿qué significa para la firma crecer 'bien' y no simplemente hacerlo de forma rápida?

Para nosotras, supone progresar de forma saludable y sostenible. Preferimos dar pequeños pasos firmes y asegurar cada logro, antes que avanzar rápido sin base sólida. No tenemos prisa.

Además, nuestro crecimiento está siendo muy orgánico, gracias al boca a boca y a la recomendación de nuestras propias clientas. Y eso es, sin duda, lo que más valoramos.

La sostenibilidad está presente en vuestros movimientos. ¿Cómo se traduce ese compromiso en el día a día de la marca, más allá de los materiales?

Intentamos trabajar con procesos menos contaminantes y que prioricen el ahorro energético. También apostamos por producciones pequeñas y ajustadas para evitar excesos y sobrantes. Por supuesto, que nunca es suficiente y estamos en constante búsqueda para mejorar aún más. El último granito de arena es el uso de la IA para reducir muestrarios.

¿Cómo describirías a la mujer que os elige y qué crees que busca, además de ropa, cuando entra en vuestro universo?

Es exigente y selectiva. Busca comodidad y funcionalidad, pero también quiere verse favorecida y sentirse segura con lo que lleva.

Cuando entra en el universo Dash and Stars no sólo da ese paso para hacerse ropa deportiva, busca calidad y diseño con ese punto extra de moda que la hace destacar.

Los complementos perfectos para practicar danza, barré o pilates. Dash & Stars

¿Sientes que vuestra comunidad entiende y valora el esfuerzo que hay detrás de producir de forma más consciente?

Sin duda. En un mercado lleno de alternativas producidas a gran escala y a menor precio, elegir Dash and Stars refleja una decisión consciente y alineada con otros valores.

Nuestra comunidad aprecia la calidad, la atención al detalle y un modelo de producción más responsable. Esa afinidad es la base de una relación duradera.

En términos creativos, ¿cómo conviven la estética, la funcionalidad y la ética dentro de cada colección?

De forma inseparable. Diseñamos desde la experiencia real, porque las creativas también somos usuarias y eso eleva nuestra autoexigencia al máximo.

La funcionalidad es esencial, la ética es irrenunciable y la estética es lo que da alma y personalidad a cada colección.

Si hablamos de inclusividad, ¿crees que la moda está empezando a escuchar más al cuerpo real?

Sin duda, debe hacerlo. Por ejemplo, durante años los sujetadores ajustables o con distintas copas y contornos han sido los grandes olvidados en el deporte. Y nosotras, compartiendo patronistas con Women’secret, no nos íbamos a olvidar de eso.

Esta concepción del mercado exige diseñar para todas. Las marcas deben adaptarse a las personas, no al revés. En Dash and Stars adquirimos este compromiso y, aunque todavía tenemos mucho camino por delante, no perdemos el objetivo.

Mirando atrás, ¿ha habido alguna decisión difícil —económica o estratégica— que haya reafirmado vuestra filosofía de marca?

Sí. A veces podríamos haber elegido el camino más rentable, pero nos mantuvimos fieles a los materiales y a la calidad que definimos desde el principio. Los seleccionamos entre todas y nos aseguramos de que nos encantaran a todo el equipo. ¡Y no los vamos a cambiar!

Conjunto deportivo en verde de estética clásica y estilo 'old money'. Dash & Stars

¿Qué papel juega la transparencia en vuestra relación con las clientas y cómo se construye la confianza en un mercado tan saturado de mensajes y con una competitividad en precios tan dura?

Para nosotras esa baza se gana siendo coherentes: cuidando las materias que empleamos, manteniéndonos fieles a nuestros valores e intentando entender cada día mejor las necesidades de nuestra clienta.

Sabemos que la competencia en precio es muy fuerte, pero para que alguien se quede, no basta solo con eso. Hay que ofrecer algo más. Preferimos aportar valor y construir una relación a largo plazo.

¿Qué te gustaría que alguien sintiera o pensara la primera vez que se pone una prenda de Dash & Stars? ¿Qué es lo que hace que una mujer repita la experiencia de compra?

Siempre buscamos que cuando alguien lleve algo nuestro, se sienta cómoda y guapísima a la vez. Que esté segura, favorecida… imparable. Cuando algo te hace estar así, ya no vuelves atrás.

Si la firma se proyectase de nuevo en su décimo aniversario, ¿habría algo diferente?, ¿cuál sería el nuevo punto de partida?

Nos sentimos profundamente orgullosas de acompañar a cada mujer en su ritmo —a veces caótico, siempre intenso— de vida. Si dentro de una década seguimos formando parte de esa historia, significará que lo hemos hecho bien.

Más que un nuevo punto de partida, será la confirmación de que debemos seguir acompañando, creciendo y ofreciendo cada vez más y mejor. Ese sería el mejor aniversario posible.

Y mirando al futuro de frente, ¿qué viene en Dash & Stars?

Poco miedo y muchas ganas de divertirnos. ¡Lo mejor de Dash and Stars está todavía por llegar!