Los Premios Academia de la Moda Española llegan en junio para celebrar el talento de creadores y artesanos

La moda española se prepara para celebrar uno de los momentos más esperados del año.

El próximo 30 de junio, la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española reunirá a figuras clave del sector en una noche dedicada a la creatividad nacional.

Tras dos primeras ediciones exitosas, el evento busca confirmar su lugar en el calendario cultural nacional.

Más que una simple entrega de reconocimientos, esta ceremonia se presenta como un escaparate del dinamismo de este campo, capaz de reunir a todo un ecosistema que va mucho más allá de las pasarelas: talleres, empresas, instituciones y nuevas generaciones de diseñadores.

Ambición internacional

Al margen del acto, se persigue una meta más elevada: reforzar la visibilidad de la creación española a escala mundial.

La moda se considera hoy un elemento que funciona como embajador cultural, capaz de proyectar la imagen de una nación a través de lo que la define.

El director de la Fundación Academia de la Moda Española, Sergio Álvarez, junto a la periodista María Eizaguirre y el diseñador y presidente de ACME, Juan Duyos. Cedida

Los premios participan así en esta estrategia de reconocimiento, al poner en valor el talento y fomentar los intercambios con otras escenas extranjeras.

En esta perspectiva, varias iniciativas acompañarán también a los galardones. Entre ellas, encuentros profesionales que reunirán a creadores, instituciones y expertos a escala europea.

Una industria en auge

Desde hace varios años, la moda española afirma progresivamente su lugar en la escena internacional.

Entre casas históricas, artistas independientes y marcas emergentes, el sector se distingue por una identidad que se alimenta tanto de la tradición como de la voluntad de innovación.

Los premios se inscriben precisamente en esta dinámica. Han sido concebidos para representar todo este ámbito.

Creación, innovación, emprendimiento y saber hacer artesanal forman parte de las dimensiones reconocidas a través de las diferentes categorías.

Según Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina de Pedro del Hierro y uno de los ganadores en la edición anterior, el evento permite recordar que esto se trata de algo que va más allá de la ropa: "Es un amplio espectro. Estos reconocimientos son la alegría de verte apoyado".

Para Juan Duyos, presidente de la Fundación Academia de la Moda Española, esta entrega debe confirmar el papel central del evento en este ecosistema del país: "Será el mejor escaparate del talento nacional", afirmó durante la presentación.

Al completo

Más allá de los galardones, la ceremonia se impone como momento de encuentro para toda la profesión. Diseñadores consolidados, jóvenes talentos, instituciones y empresas se reúnen en una atmósfera que celebra la creación colectiva.

Esta dimensión colaborativa resulta especialmente importante en un ámbito donde la cooperación se vuelve esencial.

Juan Duyos lo subrayó al evocar el espíritu de la noche: "Es un acto donde todos aplaudimos y festejamos el éxito de los compañeros en un momento donde la colaboración y las alianzas son más importantes que nunca en el sector".

Herencia artesanal

Uno de los ejes principales defendidos por la Academia de la Moda Española es la preservación de los oficios tradicionales. Bordado, trabajo del cuero, confección textil o joyería representan un patrimonio esencial para la costura de autor.

La directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro, asistente también en la presentación de esta tercera edición, subrayó la importancia de esta dimensión colectiva: "Está muy bien hacer una fiesta de lo que somos, porque lo reúne todo".

A través de sus iniciativas y programas de formación, la fundación busca garantizar la transmisión de estos saberes, que constituyen uno de los pilares de la identidad de la industria del diseño nacional.

El trofeo entregado a los ganadores encarna también este diálogo entre tradición y creación contemporánea. Hecha por la artista Helena Rohner, rinde homenaje a Cristóbal Balenciaga, figura mayor de la alta costura.

Inspirada en el movimiento de los tejidos y en los célebres tocados del modista vasco, la escultura evoca la elegancia y la precisión que caracterizan su obra.

Realizadas en cerámica y con una base de nogal español como soporte, estas piezas recuerdan la importancia del trabajo manual y del patrimonio cultural en la moda del país.