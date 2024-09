¿Tienes una boda en septiembre? Soy estilista y te doy las pautas infalibles para acertar con tu look de invitada

Invitadas de boda en una imagen de la firma The IQ Collection.

¡Queridas, tengo una boda! Hacía mucho tiempo que no me llegaba una invitación a este tipo de eventos, y la verdad es que me hace ilusión. Y en especial esta, porque se casa una personita muy especial para mí, querida Andrea.

De repente, se me han venido a la cabeza todas las cosas que tengo que tener en cuenta para escoger mi superlook, y es que no hay que olvidarse de que todo evento requiere seguir unas reglas.

Mientras los novios están inmersos en los preparativos de su gran día, los invitados también tenemos la tarea de ir perfectas para ellos. Después de saber que la boda es de día, toca centrase en el escenario del evento.

Aunque la realidad pesa, no es lo mismo ser la mejor amiga de los novios, la hermana de la novia, la dama de honor, la madrina, que una amiga del trabajo. Pero eso sí, reivindico el papel de cada de una de las invitadas como protagonista de esta historia de amor.

Aquí va mi guion bodil básico para estar ideal, respetando la fastuosidad del evento, ¡Vamos allá!

Boda de día

Como la que tengo yo... Apunta estas reglas básicas para acertar.

Si te decantas por un vestido, ha de ser corto , pero tampoco puede estar muy por encima de la rodilla.

Puedes ponerte un traje de chaqueta o un mono, y también probar los conjuntos que son siempre un acierto. Además, se están poniendo de moda.

Atrévete con los colores , el blanco y el negro se los dejamos a los novios, a no ser que el dress code (las pautas de vestir según la ocasión) te lo diga lo contrario. Juega con el poder de las tonalidades. Si conoces las que más te favorecen según tu tono de piel, brillarás, aunque te resistas. Enrédate con combinación de tonos de vértigo, porque quien arriesga, gana.

Lo normal son los vestidos lisos, pero los estampados con flores también marcan tendencia.

Los zapatos mejor de piel y clásicos , también puedes usar planos, pero que sean chic y elegantes.

Si quieres llevar un tocado, que sea discreto y que se adapte a tu estilo. Si no, te sentirás disfrazada, e irás incómoda.

Utiliza las joyas que no suelas llevar a diario y elige un bolso de mano, que son los que más lucen y dan ese toque elegante y sofisticado. Como dice mi Lucero Rocío, los complementos hacen todo el look, son los verdaderos protagonistas del outfit bodil.

Bodas de tarde o de noche

Aquí los códigos cambian, pero basta con observar algunas pautas para brillar igualmente en ese enlace.

Puedes optar por un vestido de cóctel y es ahora cuando puedes enfundarte ese diseño largo cual Penélope Cruz en la alfombra roja.

Cuando el sol se esconde, es el momento de dejar salir a las lentejuelas y la pedrería . Incluso puedes llevar tirantes, escotes más pronunciados y la espalda descubierta. Pero si la boda es religiosa, no olvides un chal o una capa para la ceremonia.

Nada de tocados, pero sí unas horquillas o una diadema, porque resultan glamurosas y favorecen bastante.

Las joyas dependen del vestido, si es discreto, las joyas deben ser más llamativas . Si es al contrario, deja la sencillez para los accesorios. Lo importante es encontrar la armonía.

En cuanto al bolso, también que sea de mano. Ya sabes, es la opción más elegante. Puedes combinarlo con los zapatos o no y también tienes la posibilidad de hacer un buen match estiloso. Recuerda que el único inconveniente con el clutch es que es pequeño, así que hay que meditar muy bien lo que llevar para el retoque. A mí me gustan los bolsos con una cadenita , porque luego me lo puedo colgar y estar más libre para el cóctel y el momento dance.

Los zapatos a media altura o altos. Al ser muchas horas de pie y dándolo todo en la pista de baile, yo elegiría algo moderado, es casi tan importante la altura del tacón como cumplir con el protocolo de boda.

¡Más cosas! Está de moda, llevar conjunto de pantalón o falda y blusa, pero que sea de tejido de alta calidad como el crepé, el satén o la seda. Puedes elegir la parte superior del mismo color que el resto o decantarte por crear contraste.

Sin duda, un acierto 100% para ir con seguridad a una boda son los diseños atemporales que no resulten estridentes ni demasiado provocativos. Cuidadín con las tendencias del momento, que los enlaces llevan un protocolo estricto. Yo diría NO a los escotes de vértigo, aberturas infinitas en las faldas, transparencias y prendas demasiado ajustadas. Sin embargo, señoras, no ignoremos sin duda el lado sexy de la vida.

Y mi última recomendación es el maquillaje, que sea lo más natural posible, pero date alguna licencia y que se note que vas maquillada de forma distinta, céntrate en los ojos, y pómulos. Lo más importante, es sentirte superguapa y supercómoda.

La boda de Andrea y Mikel es el 7 de septiembre en Madrid, a la 1 de la tarde, voy con un vestido rojo midi cut out, sandalias doradas y complementos morados. Lo de ir conjuntada no va mucho conmigo. ¿Crees que he seguido el guion?