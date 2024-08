¿Resuelves con soltura tus looks para ir a trabajar? Estos son los 'must' de moda para sobrevivir este verano en la ciudad

Para las más arriesgadas, puedes versionar el traje de chaqueta veraniego con bermudas, de crepé ligero, de colores claros, con sandalias minimalistas, con tacón sensato y un bolso de piel, es un look impecable. El traje de chaleco y pantalón es el top en las tendencias , y muy cool, sin miedo a fallar. En tonos estivales como el beige, crudo, azul e incluso negro es un acierto seguro en cualquier contexto laboral.

No dejes para la playa los vestidos largos estampados , te dan un aire bucólico ideal, acompañados de sandalias planas o diseños minimalistas de tiras, como la Reina Letizia, o con tus cuñas favoritas. Si te parece muy informal, acompaña tu vestido más floral con un chaleco o una blazer.

Ten siempre en la cabeza todos los básicos de tu armario, y hazte varios looks minimalistas cuando no tengas ganas de innovar, elegancia suprema. Faldas con blusas sin mangas de corte romántico, vestidos midi, marcando la cintura con un corte depurado.

No olvides una camiseta blanca de algodón con pantalón de pinzas beige o sandalias de tacón. Un bolso grande al hombro para rematar la faena y conseguir la silueta perfecta. Una camisa blanca de corte masculino, pantalones de pinzas, sandalias negras planas y una cesta de mimbre para no olvidar que estamos en veranito. ¿Hay un look más sencillo y cool?