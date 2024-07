Conjuntos coordinados o de dos piezas: la alternativa más versátil y divertida a los vestidos de verano

Sin duda una apuesta ganadora para no complicarte la vida a la hora de vestirte este verano.

En esta mi nueva etapa, me he propuesto probar y escribir sobre prendas que son tendencias y que no uso en mi día a día. Si el otro día escribía sobre las B, hoy me explota cabeza con los conjuntos coordinados, o conjuntos de dos piezas. Loewe o Versace ya los pusieron de plena actualidad. Quizás el cuerpo me esté pidiendo más variedad. ¿No os pasa?

Suelo huir de ir conjuntada, lo tengo asociado a no ser original ni estilosa, pero reconozco que darles protagonismo a estos conjuntos ya sean lisos o de estampados, de algodón, de lino o de satén, me está pareciendo en cuestión de estilo con mucha personalidad y queda un toque de glamour, muy sexy.

Te cuento un secreto, con dos prendas puedes montar varias combinaciones chic o informales, ya depende de ti elegir playa, montaña o ciudad. Incluso puede ser tu varita mágica para hacer tu maleta de fin de semana, de esas en las que no cabe nada. ¡Boom, ya tienes una guía perfecta para hacer de tus escapadas veraniegas un recuerdo lleno de estilo!

Querida lectora, a los vestidos de verano, les ha salido un fuerte competidor porque ya sea con faldas y tops a juego o pantalones cortos tienen el mismo efecto: comodidad, frescura y estética y, además de multitud de opciones.

Contar con un conjunto, es sinónimo de rentabilizar más aún tus básicos preferidos de tu armario, e ir bien vestida sin tener que pensar. ¡Tentador!

Los conjuntos coordinados

En su versión coordinada, harás las delicias tanto de tus estilismos de invitada, como de los de playa y también de paseo por la ciudad, o para ir a trabajar, y si no fíjate en las marcas de ropa de invitada la cantidad de conjuntos que ofrecen, con volantes en la parte arriba, con faldas largas y top cruzados, atrévete a probarlo, dan un toque diferente a tu imagen.

Un conjunto de dos piezas para ir a la oficina

Detalle de un look del 'street style'. Getty Images

Un día de trabajo perfecto, apuesta por un conjunto de lino color beige, pantalón ancho y top sin mangas, unas cuñas del mismo tono. Elegancia en estado puro. Apuesta por prendas que cedan el protagonismo a su propio corte, ahí está el quid del estilo. Et voilà, tienes un look de infarto.

Conjunto en color negro

Detalle de un look del 'street style'. Getty Images

Para conseguir looks de lujo silencioso, súbete a tus zapatos de tacón más cómodos, con un conjunto negro en tejido de punto, tan cómodo como sofisticado. La parte de arriba puede ser un jersey de pico finito y, la de abajo, una falda lápiz con cintura elástica. Ideal para cualquier ocasión.

Conjunto de dos piezas para la playa

Detalle de un look del 'street style'. Getty Images

Me decanto por un conjunto de lino blanco, camisa oversize (de esas grandes) y short a juego, dejando ver el bikini como prenda interior. Promete ser el uniforme del verano, y mi sombrero panamá.

Para las tardes de paseo, puedes hacer mix con esa misma camisa a modo de chaquetita con un vestido de tirantes, con cuñas o esas zapatillas de colorines que se llevan ahora.

Conjuntos más sofisticados para la noche

Detalle de un look del 'street style'. Getty Images

Ayer estuve en la ópera, y vi como muchas de las asistentes apostaban por versiones estampadas en la versión camisa o chaqueta y pantalones. Para las más arriesgadas, en cuestión de estampados, que sepas que todo vale, como la Toile de Jouy más actualizada hasta el animal print o el más actual tie dye de Dior, las geometrías setenteras de Gucci o los florales más clásicos. Eso ya depende de ti.

Solo necesitas decantarte por el estilo que mejor se adapte a tus gustos y necesidades del momento y ríndete a sus encantos. Estos conjuntos resultan de lo más llamativos y apenas necesitan compañía de complementos para brillar y de joyas para que no resten protagonismo a los estampados.

Un sí rotundo a los conjuntos coordinados, ya que tendrás un estilismo socorrido y perfecto para cualquier ocasión, y tu fondo de armario crecerá consistentemente. Y si te cansas, siempre puedes reinventar el look vistiendo las partes por separado, acuérdate de sacar tu lado fashion victim.

Las opciones de conjuntos son infinitas y son muchas las firmas que se debaten entre pantalones largos, capri, minifaldas. Elige las más elegantes para estar superestilosa este verano. Con ellos las crisis de armario se acabaron.

¿Qué me dices, te convenzo? Mi madre ya está en el bote desde hace mucho tiempo. Sus conjuntos los usas mucho con blazer para ir a trabajar.