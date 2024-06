Un día con las Birkenstock, el calzado más cool (e imitado) del verano que sigue dividiendo a las españolas

Queridos lectores, como diría Lady Whistledown, he vuelto, y cargada de energía, con ganas de contar los cotilleos de moda más fascinantes desde la visión de una apasionada de este mundo.

Preparando mis cestas para las rebajas que están a la vuelta de la esquina, por cierto, me estoy encontrando, como supertendencia las sandalias Birkenstock, las B (de cosecha propia). Me sorprendió ver este calzado en múltiples versiones cerradas, con hebillas, y de colores, y es que yo las tenía asociada a zapatillas de estar por casa, y por eso estas líneas. ¿Sabes cuáles son? Si no sabes, yo te lo cuento.

Hace más de diez años, cuando viajaba Alemania de forma habitual, era parada obligada comprar el último modelo para estar en casa, sin saber que años más tarde estos zuecos se convertirían en tendencia de moda, el icono de estilo del street style (moda en la calle).

Tienen un diseño sobrio y su seña de identidad es la comodidad, son sandalias ergonómicas que se adaptan a la forma del pie, y no se puede subestimar el rollo que dan a los looks más veraniegos tanto en la playa como en la ciudad.

Lo que pasa con las Birkenstock es que nos negamos a usarlas porque a priori no son muy estéticas, pero todo cambia cuando te pones un par y poco a poco las quieres en todas sus combinaciones, como me paso a mí el otro día, incluso llegando a convertirse en un objeto cien por cien fashionista.

Así puedes combinar tu par en tono neutro. Getty Images

Puedes animarte a probar estos zapatos siendo una manera fácil de estar increíblemente cómodo y a la moda al mismo tiempo. Sabías que esta marca Birkenstock lleva ofreciendo calzado de calidad desde el año 1774, las originales son de fibra sintética, muy resistentes, y antideslizantes. Fueron hechas para caminar, pensados en ofrecer la máxima comodidad.

Son reconocidas por su forma anatómica y su suela contorneada, especialmente diseñada para sujetar el arco del pie y distribuir el peso uniformemente, lo que las hace ideales para los largos paseos veraniegos. La realidad de este verano 2024 es que se está imponiendo ir cómoda sin perder el estilo, ¡presumir sin sufrir!

Por eso estas sandalias cumplen estas funciones y además las puedes usar de formas diferentes. Al ser atemporales (que no se basa en tendencias que puede perdurar en el tiempo) tienen más cabida en los outfits de este verano. Es sin duda un zapato casi neutral y sin complicaciones de estilismo.

¿Cómo usarlas las Birkenstock para que se vean muy cool? Se pueden usar con vaqueros o con pantalones cortos, lo importante es elegir un modelo de sandalia clásica y de color neutro como el marrón, gris topo o negro. Piensa en ellas para combinarlas con pantalones de lino (un poquito remangados), y una camiseta de manga corta o tirantes, siempre y cuando no tengas que estar formal.

Lo importante es que te enfoques en tener el color correcto, y aprovechar el estilo relajado de los zapatos para crear un look creativo por qué ahora en verano vale casi todo. Al ser sandalias informales, puedes hacer match con pantalones más holgados con camisas fluidas, creando un estilo de playa, pero en la ciudad.

Pero también puedes aprovechar este look para probar con tops más ajustados y sexy. Imagínate una parte de abajo ancha, y una camiseta de cuello barco (cuello Bardot). Me imagino en unos vaqueros azul clarito anchos, con un top de cuello barco o una camiseta de tirantes de tu color favorito y las B, no habrá un solo festival que se te resista.

Si tus sandalias son de un color neutro, puedes agregar más color a tu outfit, con estampados, rayas o tonos diferentes que combinan bien juntos. Para las más arriesgadas, una buena forma de aprovechar tus Birkenstock, es convertirlas en la pieza central, eligiendo un par mucho más colorido, así puedes romper con la simpleza de un look básico.

Yo me voy a decantar por unas Birkenstock de animal print de dos tiras con hebillas, ya de perdidos al río. Pienso en un total look negro, bien un vestido de cuello halter, o un pantalón corto y una camiseta negra y las sandalias de leopardo, ¡look feroz como nuestro León!

Los básicos de armario atemporales nunca te fallan cuando uses a este calzado, apuesta por prendas básicas como camisetas blancas de alta calidad, y tus vaqueros favoritos y te asegurarás de que tu look a la vez que informal sea un éxito.

Atrévete con el 'total look'. Getty Images

Indiscutible es la combinación de una camisa amplia de popelín blanca o azul, unos shorts en negro, y las B (Birkenstock), coronado con un sombrero panamá, no habrá tarde en la playa o por el centro de Madrid que se te resista.

¿Has pensado en el estilo parisino? Con un jersey o una camiseta a rayas marineras, unos vaqueros amplios, y con el modelo clásico de la marca alemana. Las ames o las odies, nadie puede negar la sensación de alivio y comodidad que transmiten y las mil maneras de garantizar que tus atuendos con las B se conviertan más hacia el lado cool, y chic.

Las nuevas sandalias Birkenstock las vamos a usar sin parar, porque son elegantes y cómodas y podremos hacer mil y una combinaciones veraniegas diferentes entre sí y con personalidad. Atrévete a conjuntar estas sandalias germanas más cómodas de la historia con looks dignos de la moda en la calle. Como dice mi lucero Rocío, no sin mis Birkenstock.