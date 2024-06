Un nuevo concepto de arte nunca visto ideado por Carolina Herrera, Paz, Anuca y Amparo: Philocalist Studio

La pandemia supuso un punto de inflexión en la vida de muchas personas, un momento para arrancar aquello que siempre quisiste o para dejar eso que no te atrevías. Este fue el caso de cuatro mujeres, Carolina Herrera, Paz Juristo, Anuca Aísa y Amparo Corsini. Durante la COVID-19 decidieron emprender un nuevo viaje, se trataría de un lugar en el que compartir y transmitir arte, en todas sus formas, y de una forma nunca vista antes.

Así fue como nació Philocalist Studio, un lugar de encuentro para el arte y los amantes de él. Allí, no solo encontrarás exposiciones, también hay venta de piezas, pequeños artistas emergentes, otros no tan pequeños pero no muy conocidos, charlas sobre temas de índole cultural, etc. En conclusión, las cuatro amigas decidieron poner en común todo lo que amaban y darle forma de salón en la calle Nicasio Gallego, número 20 de Madrid.

Una de las claves que han querido destacar ha sido la definición del lugar, dejando claro que no es un centro de arte ni un estudio de diseño. Es un lugar de encuentro en el que todo el que entre se sienta como en casa, pero sintiendo que se sumerge en el mundo del arte.

Podemos decir que el proyecto está creado con mucha ambición, pues aparte del talento de estas cuatro mujeres, la inversión inicial fue de 70.000 euros.

A pesar de que para acceder a las charlas existen invitaciones privadas, también está abierto al público con cita previa. Otra forma de estar informada de todos los encuentros, charlas y productos que están a la venta es suscribiéndose a su newsletter gratuitamente.

Pero ¿y quién son estas cuatro emprendedoras? Anuca Aísa es una licenciada en Derecho que, tras años ejerciendo de ello, decidió a empezar a hacer lo que realmente le gustaba, la fotografía. En la estructura legal de la empresa trabaja como consejera, junto a su amiga Carolina Adriana Herrera, directora creativa de Fragancias de la marca Carolina Herrera.

Amparo Corsini estudió la carrera de Humanidades y más tarde ejerció como jefa de Publicidad de la revista Vogue, trabajo que tuvo que abandonar por motivos personales. Ahora, ocupa el cargo de presidenta y consejera.

Por último, pero no menos importante, la secretaria y consejera del proyecto, Paz Juristo, artista y fitógrafa. La fitografía consiste en la creación de imágenes a partir de la superposición y la fusión de varias fotografías tomadas en tiempos distintos, con el fin de capturar la emoción del lugar u objeto.