3 flechazos de la colección de Inés Domecq para Cuplé que no te puedes perder

Desde sandalias, pasando por mocasines y hasta bailarinas. La colaboración de Inés Domecq con la marca alicantina Cuplé recoge, de una forma original y elegante, algunas de las tendencias más vistas en la pasarela.

Es su estreno como diseñadora de zapatos y con esta colección made in spain no ha dejado indiferente a nadie. En magasIN hacemos un repaso de cuáles son nuestros preferidos, todo lo que necesitas saber de cada modelo y cómo combinarlos para conseguir un look infalible.



La sandalia Málaga de terciopelo

Sandalia Málaga de Inés Domenecq para Cuplé.

Lo hemos visto desfilar en todas sus formas en las Semanas de la Moda: el terciopelo es una tendencia indiscutible. Inés nos propone incorporar este tejido en unas sandalias en tono beige o negro y con el detalle de la suela en color fucsia.

Algunas famosas no se han podido resistir. La exconcursante de MasterChef celebrity e influencer del momento, Isabelle Junot, acudió a la fiesta de Bulgari luciendo las sandalias que acompañaban un vestido negro y brillante. Además, Inés también añade este tejido a otros tacones de salón en esta misma colección.

El tacón es de 13,5 cm, sin embargo, el grosor de éste, su forma cuadrada y el agarre en el tobillo parecen proporcionan una gran estabilidad. En su descripción, la marca recomienda limpiarlos con un paño húmedo y evitar el contacto con disolventes.

Los mocasines Cádiz

Mocasín Cádiz Textil.

Son tendencia y los hay de todo los tipos: desde planos hasta con enorme tacón. Este zapato que antes era únicamente de hombre ha resurgido convirtiéndose en el must de las últimas temporadas. Los hemos visto en la pasarela gracias a firmas como Gucci o Prada y ahora Inés Domecq nos trae una divertida reinterpretación.

Con un estampado de rayas en zigzag blancas y negras estos mocasines esconden una original marca personal: disponen de apliques de colores para personalizarlos que harán que sea posible adaptarlos a cualquier look. También están disponibles en tonos marrones y negros y su precio es de 135 euros.

Las botas Borla Granada

Modelos Botas Borla Granada

Son unos de los zapatos más versátiles. El modelo que nos propone Inés Domecq ya ha enamorado a algunas celebrities como Vicky Martín Berrocal. Son las botas perfectas si lo que quieres conseguir es un look elegante para este otoño.

Son negras, altas hasta la rodilla, acabadas en punta, con un tacón de 10 cm y con un efecto final arrugado. En su parte superior unas borlas con apliques dorados las decoran. Su precio es de 240€ y está disponible en la web de Cuplé en diversas tallas.

Aunque parezcan difíciles de llevar, las botas de caña alta son mucho más ponibles de lo que pensamos. Como más las hemos visto es con pitillos, pero también puedes apostar por combinarlas con faldas y vestidos (tanto largos como cortos).

Además, si te atreves a unirte a la tendencia, prueba con pantalones más anchos para meterlos por dentro de la bota creando un efecto abullonado que elevará tu outfit.

