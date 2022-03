Rosalía lanza su disco 'Motomami' con una nueva imagen rompedora

Marca España y Rosalía son dos conceptos que han estado unidos durante los últimos años. Desde que la cantante catalana lanzara su disco estrella, El Mal Querer (2018), críticos, compañeros de la industria y sus miles de fans le han nombrado embajadora española en el extranjero por lo que supuso su álbum en el país. Ahora, después de estar tres años trabajando, Rosalía regresa con un nuevo proyecto titulado Motomami (2022) bajo una imagen totalmente renovada.

Quienes hayan estado pendientes de la cuenta de Instagram @holamotomami, ya sabrían que este nuevo disco no iba a seguir la senda de la Rosalía de Malamente o Pienso en tu mirá. Si en el anterior álbum, la cantante pretendía vislumbrar la realidad de una mujer que se encuentra bajo las estructuras de poder del patriarcado, sobreviviendo a la presencia de la masculinidad tóxica, Motomami aspira a mucho más.

Una mujer que sale de ese estado de toxicidad y fragilidad vive un proceso transformador que le eleva hasta la posición que le habían arrebatado antes. Y es en esa posición de poder, fuerza y seguridad en la que se encuentra Rosalía actualmente. Este nuevo proyecto está creado por una mujer que ha dado un gran paso en su carrera y se ha convertido en una artista internacional en sí misma.

La artista se encuentra en un momento en el que no le teme a nada y el riesgo es su mejor acompañante. No ha dejado de sorprender desde el minuto uno, como por ejemplo, cuando presentó la portada de este disco en enero. En ella, aparece Rosalía totalmente desnuda, tapándose los pechos y sus partes íntimas con un casco de moto del que sobresalen largas coletas. Celebrities internacionales como Emily Ratajkowski y otras españolas como Laura Escanes comentaban alucinadas: "dream girl" o "mama mía".

Desde ese instante, los seguidores de la artista han podido comprobar, en cada adelanto, como su imagen se ha transformado. El videoclip del single Saoko llegaba el 4 de febrero y una vez más, dejó alucinados a todos sus fans. Muchas de las cuestiones representadas en el vídeo ya habían sido adelantadas por Rosalía en sus redes sociales. La mezcla entre el reguetón y la estética anime se han colado en el panorama musical y Rosalía no ha dudado en hacerla suya. Los cascos de moto que hacen referencia a orejas de gata, el nekocasco, las motos, el parkineo y la sororidad entre los grupos de mujeres son protagonistas de este hit.

Y eso no es todo, Rosalía no se ha olvidado del mundo fashion en este proyecto. En el videoclip de Saoko aparece con un top cut out de Jean Paul Gaultier de la colección primavera/verano 2010. Las referencias al universo de la moda son visibles desde el primer instante, cuando aparece con un collar de perlas de Vienne Westwood de 1987.

Y como en todo cambio radical, el hair look de la artista también ha sido motivo de apreciación. Semanas después de haber estrenado el segundo single del álbum, Rosalía publicó un post en sus redes en el que aparecía con un tinte de pelo color rojo. "Fitting de lo nuevoooooo" escribía la artista, que adelantaba así la nueva propuesta y tercer adelanto de Motomami. El videoclip de Chicken Teriyaki se estrenaba el 24 de febrero con una coreografía dedicada a la plataforma TikTok, atendiendo así a una de las fuentes de seguidores más importantes.

Una vez más, la autora de este nuevo proyecto aparecía con una imagen empoderada, vestida con un top cut out, shorts rasgados y zapatos de tacón con calcetines. El vídeo se desarrolla en una sala de ensayos con un grupo de mujeres que no paran de bailar y demostrar su poder.

La delicadeza y la intimidad vuelven a regresar en el último estreno, el vídeo Hentai. Esta es una de las canciones más controvertidas del disco, ya que desde que se conoció una parte de los versos de esta canción, miles de críticas han llenado las redes. Rosalía quiere demostrar que el proyecto de El Mal Querer era toda una representación de una triste realidad, pero con un sentido aspiracional. La artista ha llegado a la meta y ahora se encuentra muy cómoda en ese estilo de vida.

Con esta canción, la cantante española nos regala toda una composición que versa sobre sensualidad y sexualidad. Rosalía quiere demostrar que la mujer se encuentra cómoda en estos términos bajo su propio enfoque con un tratamiento complejo, pero perfectamente cuidado. La mujer fortalecida no sólo es atrevida y rompedora, también es delicada y deja espacio para la intimidad. En el vídeo la podemos ver en un entorno natural, vestida con un total look blanco -en lo que es su imagen más privada-.

El mensaje queda bastante claro: Rosalía ya no es esa artista que representaba la cultura española que nunca nadie antes había conseguido llevar al plano joven internacional con tanto éxito. Su nueva vida, asentada en Estados Unidos, lo confirma. En las últimas semanas, la cantante ha estado promocionando este nuevo álbum en programas americanos de gran éxito como Saturday Night Live o The Jimmy Fallon's Show.

Con Motomami vuelve a hacer honor a una mujer, su madre, que como ha contado anteriormente, le llevaba al colegio en moto. Quizás sea la forma en la que realiza este homenaje lo que ha sorprendido a todos. La cantante es ahora dueña de su propia imagen y se presenta como una versión evolucionada y transformadora. Sus ideales son los mismos, pero ha ganado fuerza y poder.

