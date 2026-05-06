Joyas, 'networking' y alta cocina: así fue la primera edición de las Cenas con Diamantes de Iñaki Torres

El joyero y tasador Ignacio Torres en su joyería de la calle Don Ramón de la Cruz, 13. Fede Cardenal

Ni desfiles, ni presentaciones al uso: el nuevo lujo se aprende. En Madrid se ha estrenado un formato que transforma una cena en una experiencia exclusiva y cultural alrededor de la alta joyería.

Nombres como el de Ximena Caraza, Sara Galindo, Beatriz Archidona, Elena Sánchez, Cristina Ordovás o Cristina Sáinz no han querido perderse esta primera edición de Las Cenas con Diamantes.

Las Cenas con Diamantes reúnen a mujeres de diferentes ámbitos -empresarias, abogadas, periodistas, presentadoras, diseñadoras, creadoras de contenido y amantes del sector- en encuentros íntimos dirigidos por el experto joyero y tasador Ignacio (Iñaki) Torres, cuyas piezas se han convertido en habituales de las grandes alfombras rojas del país.

Joyas de Ignacio Torres de la década de los 50. Fede Cardenal

Las joyas ya no solo se lucen: ahora también se aprenden. Bajo esta idea nace en la capital este nuevo concepto pionero que une gastronomía, lujo y conocimiento y que, en su estreno, reunió a 12 mujeres influyentes de la sociedad madrileña: todas quedaron fascinadas con la experiencia.

La velada se articula en dos tiempos perfectamente coreografiados. El primero tiene lugar en la boutique de Torres, situada en el número 13 de la calle de Don Ramón de la Cruz, en pleno Barrio de Salamanca.

Ahí, el joyero abre por primera vez su archivo y su mirada profesional a pequeños grupos.

Entre el brillo de los diamantes, los zafiros y las esmeraldas, las invitadas participaron en una masterclass sobre joyería vintage impartida por Ignacio (Iñaki) Torres, una inmersión en la historia de piezas que han atravesado generaciones, estilos y tendencias.

La presentadora Elena Sánchez conversando con la empresaria Macarena Martín. Fede Cardenal

En ese ambiente íntimo y cercano, el diamante deja de ser únicamente un símbolo de estatus para convertirse en relato.

Las asistentes aprendieron a identificar épocas, monturas y cortes, descubrieron cómo valorar el tiempo y el oficio que se esconden tras cada pieza y comprendieron que el verdadero lujo no está solo en el brillo, sino en el conocimiento que lo acompaña.

“El lujo del futuro no es enseñar lo que tienes, sino entender lo que llevas. Una joya solo brilla de verdad cuando conoces su historia”, explica Torres. Como joyero y tasador, insiste en que el valor de una pieza no reside únicamente en los quilates, sino en la memoria que contiene.

El joyero Ignacio Torres junto a la presentadora Beatriz Archidona. Fede Cardenal

Tras la inmersión joyera, la experiencia continuó cruzando la calle para dar paso al segundo acto: la (verdadera) Cena con Diamantes. La conversación y el networking se trasladaron a Restaurante Azahara, que diseñó un menú degustación exclusivo para la ocasión.

El exclusivo espacio aportó la dimensión gastronómica con una propuesta centrada en el atún rojo salvaje y los sabores de la cocina andaluza.

El producto estrella se presentó en elaboraciones como el tataki de lomo blanco con toque ahumado y salmorejo o el solomillo de atún a la brasa, platos que convirtieron la velada en una experiencia sensorial completa.

Detalle de uno de los platos del restaurante Azahara. Fede Cardenal

La cena se convirtió en un lugar natural de conexión entre mujeres que comparten inquietudes profesionales y culturales.

Este networking elegante y orgánico es uno de los pilares del proyecto: cada edición reunirá a un máximo de 15 invitadas con perfiles distintos pero complementarios, fomentando conversaciones que van mucho más allá del lujo.

El formato responde a una tendencia clara: el lujo contemporáneo busca esencia, contenido y experiencias memorables. Frente a la exhibición, estas cenas apuestan por la conversación, el aprendizaje y la complicidad como nuevas formas de sofisticación.

“Las alfombras rojas son un escaparate, pero detrás de cada joya hay décadas de historia que casi nunca se cuentan; estas cenas nacen para revelar ese relato”, resume Torres.

Esta primera edición marca el inicio de una serie que continuará con nuevos encuentros y nuevas protagonistas.

Con iniciativas como esta, Madrid refuerza su papel como capital del lujo experiencial, donde la alta joyería y la alta gastronomía se encuentran para celebrar algo más valioso que el brillo: el placer de aprender, compartir y crear vínculos.