Sonsoles Ónega recibirá el título de Hija Adoptiva de Pozuelo el 2 de septiembre

La periodista y Top 100 Sonsoles Ónega recibirá un nuevo reconocimiento el lunes 2 de septiembre en el acto institucional de entrega de medallas y condecoraciones de la Villa de Pozuelo de Alarcón: el título de Hija Adoptiva del municipio.



La alcaldesa, Paloma Tejero, presidirá este encuentro que se celebra anualmente con motivo de la festividad en honor a Nuestra Señora de la Consolación, en el Patio Segovia de la Casa Consistorial, según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.



Desde el Gobierno municipal han recordado que se entrega a Sonsoles Ónega, vecina del municipio, este "merecido reconocimiento" por "su trayectoria en el mundo de la comunicación, por su carrera como periodista y por su reciente premio Planeta".



Sonsoles Ónega, en la gala de las Top 100.

No será la única personalidad en recibir un galardón, ese día: José Granizo Castillo se hará con la Medalla al Mérito de la Villa en reconocimiento a su aportación a la vida cultural y religiosa de la ciudad.

Nacido en 1939 y residente en Pozuelo toda su vida, Granizo es miembro de la Junta de la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación desde hace más de 40 años. Ha sido tesorero, vicepresidente, y desde 2002 presidente de la Congregación de la Virgen de la Consolación, siendo en la actualidad presidente honorífico.



La otra Medalla al Mérito de la Villa será concedida a la Policía Nacional de la ciudad con motivo de su 200 aniversario. Además, este reconocimiento se debe a la labor diaria que realiza este cuerpo con la Policía Municipal.

Una trayectoria ejemplar

Sonsoles Ónega cuenta con una dilatada carrera en el mundo del periodismo y de la literatura. Actualmente, presenta Y ahora Sonsoles en las tardes de Antena 3. Anteriormente, colaboró durante una década como cronista parlamentaria en los informativos de Telecinco. Del 2018 al 2022, presentó el programa de sucesos Ya es mediodía y también fue analista política en La tarde de COPE, entre otros.

Como escritora, publicó varias obras de éxito como Calle Habana, esquina Obispo, Donde Dios no estuvo y Después del amor, entre otros. Fue galardonada con la Antena de Plata, el Premio Letras de novela corta (2004), el Premio Fernando Lara de Novela (2017) y finalmente el Premio Planeta (2023).

La periodista y autora forma parte de la comunidad Las Top 100 Mujeres Líderes de Magas, donde se encuentran las mujeres más influyentes del país. "Este tipo de iniciativas son importantes porque ponen el foco en mujeres muy valiosas, que tienen carreras muy brillantes y que no siempre están en el primer plano", según sus palabras.

Fue la encargada de presentar la gala que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid en 2024. En ella, se puso en valor el trabajo de mujeres líderes y destacadas en sus respectivos ámbitos profesionales.

A principios del año, nos confesó la periodista: "Ha sido un año irrepetible. No, solamente es un calificativo ahí lanzado como si fuera confeti, es que es verdad. Todo lo que me ha pasado este año redondea muchísimo mis dos carreras profesionales, tanto en la tele como la literaria. Así que estoy que aún no me lo creo y hay veces que me pellizco por la mañana". Todo apunta a que podrá hacer el mismo balance en 2025.