Las Top 100 ganadoras de los Premios Maga de Magas, que reconocen el talento femenino en el periodismo y la literatura

Ayer, día 11 de junio, se celebraron durante la tarde-noche la entrega de los, ya deliberados, de los Premios Maga de Magas, que galardonan a mujeres su labor en la literatura y el periodismo.

Los premios Maga de Magas 2024, que se otorgan anualmente, reconocen los méritos alcanzados durante el año anterior a la convocatoria, es decir, en 2023.

Pueden ser candidatas las profesionales que se postulen directamente o aquellas que sean nominadas por terceros, incluyendo medios de comunicación, otros profesionales o el jurado.

Categorías

Se establecen cinco categorías de premios, cada una con una dotación económica de 10.000 euros (equivalentes a los 10.000 dólares de los Pulitzer):

Mejor Creadora de Opinión: Reconoce a periodistas, directoras de medios, columnistas o directoras de grupos de comunicación que hayan destacado por su labor editorial y creación de opinión, valorando la innovación, sostenibilidad económica, calidad y capacidad creativa.

Mejor Reportera: Premia la labor periodística de una reportera española en cualquier medio y soporte, ya sea por un reportaje o entrevista en particular o una serie de ellos. Se valorará la singularidad, calidad periodística y literaria, así como su capacidad de atracción de lectores.

Mejor Novelista: Considera novelas publicadas el año anterior, escritas en español por autoras españolas, incluyendo autopublicaciones y formatos digitales. Se valorará la calidad literaria, solidez e innovación argumental y estructural.

Mejor Ensayista: Incluye ensayos, libros de pensamiento, historia o biografías publicados el año anterior en español por autoras españolas, incluyendo autopublicaciones y formatos digitales. Se valorará la calidad literaria y documental.

Toda una Trayectoria en Periodismo y Literatura: Reconoce a profesionales que hayan destacado a lo largo de su carrera en cualquier soporte, medio o especialidad literaria.

Las Top 100

En total, son 24 Las Top 100 Mujeres Líderes que han mostrado su compromiso con el evento de EL ESPAÑOL en relación con la visibilidad del talento femenino dentro del mundo literario y de la comunicación.

Entre ellas, se encuentra la vicepresidenta Cruz Sánchez de Lara -que además es editora de Magas y Enclave ODS-, y Charo Izquierdo, miembro del consejo editorial y directora de Enclave ODS. Además de la propia fundadora de Las Top 100, Mercedes Wullich.

Algunas de ellas, además, dentro de un camino incansable de éxitos y reconocimientos, han sido también galardonadas en esta especial velada.

En concreto, Susanna Griso (Top 100 Honoraria) como líder de opinión por su cargo en Espejo Público; y Elvira Lindo (Top 100 de 2017 y 2021), por la fortaleza narrativa de su novela En la boca del lobo. También Victoria Prego (Top 100 Honoraria), ha recibido una mención in memoriam por la relevante huella que ha dejado en el mundo del periodismo.

Susanna Griso

Susanna Griso es ganadora en la categoría 'Mejor Creadora de Opinión'.

El jurado ha resaltado su habilidad para influir diariamente en la agenda informativa. Desde Espejo Público (Antena 3), su programa matutino, la periodista mantiene con firmeza un espacio diverso y libre de etiquetas, lo que la ha consagrado como la 'reina de la mañana'.

Este reinado se basa en los valores de independencia, humildad y un compromiso inquebrantable con el periodismo.

La Top 100 Honoraria durante su intervención tras recibir el premio 'Mejor Creadora de Opinión'.

"Sufro cierto síndrome de la impostora. Si le entregáis este premio a un hombre no lo cuestiona, lo agradece, pero yo me pregunto por qué. Y siempre me he considerado una curranta, pronto cumpliré 20 años al frente de Espejo Público", eran las palabras con las que la Top 100 comenzaba su discurso.

La periodista describía que nunca había recibido un premio en esta categoría, pero que es cierto que ha conseguido desarrollar su espíritu crítico: "La percepción de la obra cambia cuando estás viendo cómo las poleas suben y bajan los decorados".

"Algunos actores políticos nos quieren aplaudiendo sus monólogos, tomando notas de sus comparecencias y sin preguntas, coreando sus salmos, pero no es nuestra función. Los periodistas estamos para romper la cuarta pared. Siempre defenderé la libertad de expresión y también la de quienes, desde una tribuna, se deberían estar preocupando por los intereses generales.", reivindicaba Griso.

Elvira Lindo

'Mejor Novela' es la categoría en la se incluye a la Top 100 Elvira Lindo.

El jurado ha resaltado la calidad literaria y el valiente compromiso de su obra, en la que se aprecian sus obsesiones temáticas y las influencias literarias de Jane Austen, Carmen Martín Gaite y Emily Brontë.

Destaca su empleo de la fábula y el cuento para abordar el delicado tema de los abusos infantiles.

Elvira Lindo, la novelista premiada, durante su discurso de agradecimiento.

"Pones corazón, alma y vida en cada novela, y luego viene tu imagen pública. A veces me gustaría firmar con pseudónimo, que no me vieran con ideas preconcebidas. Esto contribuye a este premio que dais, porque yo escribo en un periódico diferente y es un gesto de generosidad. Creo que es una lección: basta ya de sectarismos. Ojalá las personas que pensamos distinto podamos expresar nuestras opiniones, rompamos con este mal ambiente. Este premio es una lección que habéis dado a mucha gente.", defendía la Top 100.

Victoria Prego

Ha recibido una mención honorífica In Memoriam tras su reciente fallecimiento.

Por su dedicación total a lo largo de su carrera, la cual transformó en su forma de vida hasta su trágico y prematuro final.

Este reconocimiento póstumo honra su pasión, compromiso, voz única y la práctica del periodismo en su esencia más pura.

La encargada de poner voz a Victoria Prego ha sido su íntima amiga Esther Esteban, que ha asegurado que era una total representación del "espíritu de la Transición y una generación de mujeres valientes que dieron un salto en la profesión, en la democracia y en la libertad".