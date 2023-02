La presentadora Eva González: "Hay que decir que no más veces, porque marca tu carrera"

Este 22 de febrero es el gran día del liderazgo femenino. A las 20 horas tendrá lugar, en el Teatro Real, la gala de la X edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'. Una cita en la que se reconocerá a cien mujeres referentes en diez diferentes categorías, además de las 'Top 10 Exterior'.

[A 10 días de la gala de 'Las Top 100': Eva González la presentará con Atresmedia en directo]

MagasIN de EL ESPAÑOL y Atresmedia han trabajo y trabajan de la mano para organizar el que promete ser el gran evento del año, que podrá seguirse en directo desde ATRESPLAYER. Después, Atresmedia emitirá un especial en el canal Nova en el que se podrán revivir todos los grandes momentos de la gala y aquellos que no se pudieron ver en el directo.

Es la primera vez que una televisión nacional emite en directo la gala desde que existe el ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'. Y, para conducir este gran evento, los organizadores han apostado por Eva González.

[Eva González: "Sigo teniendo nervios antes de presentar por el respeto que le tengo al público que me ve"]

Eva González (1980) es una modelo, actriz y presentadora de televisión española, que cuenta con el título Miss España 2003, y hoy es uno de los rostros más populares de la televisión por su trabajo como presentadora en programas como La Voz, del que está al frente desde 2019.

Talento, liderazgo e influencia

La presentadora es todo un ejemplo de talento y liderazgo femenino y representa a la perfección los valores de la noche. Este 22 de febrero será la encargada de hacer que las candidatas y el resto de asistentes disfruten de todo lo que vaya sucediendo sobre las tablas del Teatro Real.

Para Eva González, las diez ediciones de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' demuestran que se están consiguiendo muchas cosas, "es bueno que se pongan en valor tanto el talento como la capacidad de influir que tienen las mujeres en la sociedad".

Además de poner en valor el talento y el liderazgo, el ranking visibiliza perfiles para que puedan servir como referentes e inspirar a mujeres y a hombres.

En este sentido, Eva González cuenta a magasIN que sus mayores referentes vitales son su madre, su hermana y las mujeres de su familia. Entre risas nos dice que en su casa hay un "matriarcado" y que de cada una de ellas aprende todos los días. Pero si tuviese que quedarse con una, se quedaría con su madre por cosas como su resiliencia, su amor o su sonrisa.

Respecto a su carrera, Eva González confiesa que van desde la redactora becaria "que acaba de llegar y sabe transmitirme la ilusión por el trabajo y esa ilusión por aprender que no termina" a grandes comunicadoras como "Susanna Griso, Ana Rosa Quintana… Hay muchas referentes y vas cogiendo de cada una de ellas lo que más te gusta, observándola y viendo qué podrías mejorar".

Aprovechamos para preguntarle qué diría a todas las jóvenes que quieran ser como ella, Eva González, de mayor y desde la más sincera humildad nos responde: "¡Qué barbaridad! No creo que nadie piense eso. Lo que sí les diría a todas las que a lo mejor se quieran dedicar a lo que yo me dedico es perseverancia, ilusión, ganas de aprender siempre, no dormirse en los laureles".

"Hay más veces que hay que decir que no, que veces que hay que decir que sí. Porque eso al final marca tu carrera y hay que mirar siempre un poco más a largo plazo. No hay que fijarse siempre en lo que quieres ahora mismo, porque para tener una cosa buena tienes que ser paciente, perseverante y muy trabajador", dice la presentadora.

El hilo entre las protagonistas

Este 22 de febrero, Eva González se subirá a las tablas del Teatro Real, vestida por Roberto Diz, y presentará la X gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'. Un evento que, como decíamos en párrafos anteriores, será retransmitido en directo desde ATRESPLAYER.

Presentar en directo supone un reto generalmente para todos los profesionales de la comunicación. González cuenta a magasIN que en este caso no hay parones, "los fallos son lo que hay y lo que sale es lo que hay". Porque cuando no presentan en directo, por ejemplo, "si hay un problema de cámara, se para; si es en directo, hay que seguir".

La experta confiesa a magasIN que esa es la magia que tiene el directo, aunque también conlleva nervios "el tener que salir de atolladeros que creas en un momento dado".

Para hacer frente a estos nervios no tiene ningún truco concreto. Ella comenta que hay que llevar todo bien preparado, saber dónde vas y dónde no. También controlar los tiempos, que en sus palabras es lo que debe hacer un presentador y, por supuesto, poner en valor a los demás. "Un presentador o presentadora no es más que un hilo conductor de los temas que son los verdaderos protagonistas, en este caso las mujeres (refiriéndose a 'las top 100')", destaca.

Finalmente, preguntamos a Eva González si tiene alguna favorita entre las candidatas a 'Las Top 100' y, sin dudar, responde: "Yo no puedo tener favorita porque todas son mujeres empoderadas, mujeres que han sabido ser exitosas en su carrera a pesar de lo que se exige a la mujer y a pesar de lo difícil que es para nosotras conciliar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. Ellas lo han conseguido y yo no podría quedarme solo con una".

