Es oficial: el casero puede cobrar de golpe al inquilino las subidas del alquiler que no aplicó en años anteriores

Muchos propietarios se plantean cómo hacer efectiva una subida de alquiler cuando llevan años sin tocar la renta de su inquilino. ¿Es posible aplicar todas las subidas que no hicieron en mensualidades anteriores?

Ubaldo López, abogado especializado en vivienda, aclara que sí se puede con condiciones muy concretas y con un límite temporal que sitúa en un máximo de cinco años atrás.

La primera barrera se encuentra en el propio contrato. Si no existe una cláusula expresa de actualización de la renta, el arrendador no puede incrementar ni un euro sobre lo pactado al firmar.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, durante la vigencia del contrato, la renta solo puede actualizarse cada año "en los términos pactados por las partes" y que, si no hay pacto expreso, no se aplica actualización.

La cláusula manda

Esto significa que un alquiler firmado por 800 euros mensuales seguirá en 800 euros hasta que termine el contrato si no se incluyó una cláusula de revisión. No basta con que el IPC haya subido ni con que el mercado esté más caro: hace falta que el contrato prevea esa posibilidad.

Cuando sí existe esa cláusula, el propietario puede calcular la renta actualizada acumulando las revisiones no practicadas. Es decir, no se suma el IPC de cada año de forma simple, sino que se aplica de manera encadenada: primero sobre la renta inicial, después sobre el resultado del año anterior, y así sucesivamente.

Ahora bien, esa actualización no permite reclamar al inquilino los atrasos de los meses ya pagados. La nueva renta solo puede exigirse desde el mes siguiente a la comunicación por escrito. Si el casero avisa en mayo, se pagará en junio; si avisa en junio, en julio.

IPC, IGC o IRAV

El índice aplicable depende de la fecha del contrato y de cómo esté redactada la cláusula. En los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023, lo habitual es que el límite sea el IPC si así se pactó.

Si el contrato habla de actualizar la renta pero no concreta índice o método, la LAU remite al Índice de Garantía de Competitividad, siempre sin superar el IPC.

Para los contratos firmados después del 26 de mayo de 2023, la referencia ya no es el IPC ordinario, sino el IRAV, el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda definido por el INE para evitar incrementos desproporcionados.

El último dato publicado, correspondiente a abril de 2026, fija una variación anual del 2,40%.

También hay que mirar qué índice estaba publicado en la fecha de actualización. Como los datos del IPC se publican a mediados del mes siguiente, si un contrato cumple años el 1 de agosto, el último dato disponible en ese momento suele ser el de junio, no el de julio.

Topes extraordinarios

La actualización acumulada tampoco puede ignorar los límites excepcionales aprobados durante la crisis inflacionaria. En 2022 y 2023, el Gobierno limitó las revisiones vinculándolas al Índice de Garantía de Competitividad, que operó en la práctica como un tope del 2%. En 2024, la Ley de Vivienda fijó un límite extraordinario del 3% para las actualizaciones anuales.

Ese detalle es clave, ya que si en esos años el IPC fue superior, no puede trasladarse íntegramente al inquilino. Debe aplicarse el límite legal correspondiente a cada anualidad.

El derecho a actualizar nace, además, cuando se cumple cada año de vigencia del contrato. Si el alquiler se firmó en septiembre de 2022, el propietario no puede adelantar la actualización de 2026 antes de septiembre de ese año.

El intento de fijar en 2026 un nuevo límite extraordinario del 2% quedó sin efecto para el futuro: el Real Decreto-ley 8/2026 fue derogado tras no ser convalidado por el Congreso, según consta en el BOE.

Es importante saber estas condiciones. El casero puede ponerse al día, pero no de cualquier manera. Necesita cláusula, debe aplicar el índice correcto, respetar los topes de cada año, comunicarlo por escrito y asumir que la subida solo cuenta hacia adelante.