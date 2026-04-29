La Ley de Propiedad Horizontal marca las normas: no se puede colocar un paragüero en la entrada de un piso

Dejar un paragüero junto a la puerta de casa es uno de los gestos más sencillos y habituales en España, pero también uno de los que más discusiones puede generar entre vecinos. Y es que, lo que para algunos es una solución práctica para los días de lluvia, para otros supone ocupar un espacio que pertenece a toda la comunidad.

De hecho, muchos propietarios desconocen que los pasillos, las escaleras, las zonas verdes compartidas o los rellanos forman parte de las zonas comunes del edificio y no pueden utilizarse como si fueran una extensión de la vivienda.

Esto quiere decir que colocar objetos personales, incluso aunque se ubiquen justo delante de la puerta del propio piso, puede considerarse un uso indebido del espacio si no existe autorización de la comunidad de vecinos.

Además de las posibles molestias para otros residentes, este tipo de objetos puede llegar a generar problemas relacionados con la seguridad o la accesibilidad, especialmente si obstaculizan el paso o dificultan una evacuación en caso de emergencia.

Es por todo esto que la normativa suele ser clara. Concretamente, la Ley de Propiedad Horizontal establece cómo deben utilizarse tanto las viviendas como las zonas compartidas del edificio.

Además, esta legislación en su artículo 7 señala que los propietarios y ocupantes no pueden llevar a cabo usos o comportamientos que estén prohibidos por las normas de la comunidad o que puedan causar molestias, daños o riesgos dentro del inmueble.

Aplicado a la vida cotidiana, esto implica que los espacios comunes no pueden utilizarse como si formaran parte del piso, aunque se encuentren justo frente a la puerta de la vivienda. Su uso debe respetar siempre el interés del conjunto de los vecinos y las reglas establecidas por la comunidad.

Qué dice el Código Civil

El Código Civil también respalda este principio, al indicar que los elementos compartidos pueden ser utilizados por todos los propietarios, pero siempre de forma adecuada y sin perjudicar a los demás ni limitar su derecho a utilizarlos.

Por este motivo, dejar de forma permanente objetos en el rellano, como puede ser el caso de muebles pequeños, zapateros o paragüeros, puede generar problemas si ocupan espacio común, dificultan la circulación, afectan al aspecto del edificio o suponen un posible obstáculo en situaciones de emergencia.

En la práctica, la realidad es que en muchos edificios se permite dejar pequeños objetos como este en el rellano siempre que no interfieran con el paso ni generen molestias. Sin embargo, esta permisividad no significa que exista derecho adquirido, razón por la que la comunidad podría solicitar que se retiren en cualquier momento.

Por ello, los expertos aconsejan que antes de colocar cualquier objeto fuera de la vivienda y en una zona común, se compruebe lo que dicen los estatutos de la comunidad y, en caso de duda, se consulte siempre la información con el presidente o con el administrador.