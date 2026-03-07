La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: la comunidad puede publicar tu nombre en el portal si eres moroso

La Ley de Propiedad Horizontal, que rige la vida en edificios y comunidades, ha adquirido un matiz relevante para los propietarios morosos. Según tribunales españoles, si dejas de pagar y no se te localiza, la comunidad puede publicar públicamente tu nombre en el tablón del portal para exigir responsabilidades.

El objetivo de esta medida es garantizar el cobro de cuotas y agilizar la comunicación entre propietarios y juntas. La resolución judicial confirma que esta acción, aunque llamativa, no vulnera el derecho a la intimidad cuando se cumplen ciertos requisitos legales y de comunicación, algo que abogados especializados han confirmado recientemente.

En consecuencia, se puede recurrir al tablón de anuncios para informar a un propietario moroso que ha dejado de responder a notificaciones habituales. La decisión ha generado debate sobre el equilibrio entre transparencia y protección de datos.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula las relaciones entre propietarios, uso de elementos comunes y cuotas de mantenimiento. Es la norma básica que se aplica en comunidades de vecinos en España. Aunque no menciona explícitamente la publicación de nombres, su interpretación lo permite en determinadas circunstancias.

Cuando un vecino moroso no puede ser localizado tras varios intentos de notificación, la comunidad puede utilizar el tablón de anuncios del portal para hacer público su apellido y nombre como aviso de impago. Esta acción busca facilitar el contacto y el cumplimiento de obligaciones.

La medida está respaldada por el principio de comunicación pública en comunidades de vecinos, que permite utilizar los medios a disposición de todos (como el tablón de anuncios) para transmitir información relevante. En determinadas ocasiones se considera que su uso no incumple la protección de datos si el objetivo es legítimo y no perjudica derechos fundamentales.

Cuando una comunidad decide colgar el nombre de un propietario moroso, la finalidad no es estigmatizar, sino garantizar la comunicación y el cobro de las cuotas. El impago de gastos comunes puede afectar a la economía de todo el edificio, y esta fórmula se utiliza como último recurso.

La publicación del nombre suele ir acompañada de un aviso para que el deudor se ponga en contacto con la administración o la junta de propietarios para resolver la situación. Es una medida orientada a facilitar soluciones antes de iniciar procedimientos judiciales, según juristas consultados.

El tribunal que confirmó esta posibilidad evaluó que, en ausencia de localización física o eléctrica, utilizar el tablón es una herramienta legítima para informar a quien incumple sus obligaciones para informar a quien incumple sus obligaciones sin infringir la Ley de Protección de Datos, ya que la información se comparte en un ámbito comunitario restringido.

Aunque permitir la publicación de tu nombre pueda parecer una vulneración de la privacidad, la realidad legal es más matizada. En España, el Reglamento General de Protección de Datos protege la información personal, pero también reconoce situaciones jurídicas concretas en las que el tratamiento de datos puede estar justificado.

Al publicar en el tablón de anuncios del portal, la comunidad no está subiendo la información a un medio público masivo, sino a un espacio destinado a la comunicación interna entre vecinos.

La condición que debe reunir el propietario con deudas para hacer público su nombre

Por regla general, hacer público el nombre de un vecino moroso puede conllevar sanciones económicas importantes, incluso miles de euros, ya que implica el tratamiento y la difusión de datos personales. Sin embargo, hay supuestos concretos en los que sí está permitido.

Estos casos se recogen en el artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), donde se indica que la comunicación de datos personales a terceros, en este caso, al resto de propietarios de la comunidad, puede realizarse cuando exista una base legal que lo permita. Esto quiere decir que no se puede difundir esta información libremente, sino únicamente cuando la normativa lo autoriza expresamente.

Por su parte, el artículo 9.1 de la LPH establece que las notificaciones de la comunidad deben realizarse "por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción", y lo habitual es que se envíen al domicilio designado por el propietario afectado.

No obstante, cuando no sea posible practicar la notificación por las vías ordinarias (por ejemplo, porque el vecino no recoge las comunicaciones o no ha facilitado un domicilio válido) la ley contempla una alternativa.

En estos casos, la comunicación puede efectuarse mediante su publicación en el tablón de anuncios de la comunidad o en un lugar visible de uso general habilitado al efecto.

Esta publicación tendrá plenos efectos jurídicos transcurridos tres días naturales, y en este contexto, sí pueden figurar los datos del propietario deudor. Es decir, en esta situación en concreto no vulnera la normativa de protección de datos.