El 'brunch' del Hotel InterContinental o cómo disfrutar de un buen marisco con banda sonora

Cada domingo, en el número 49 del Paseo de la Castellana, tiene lugar uno de los encuentros culinarios más preciados de la capital: el brunch del Hotel InterContinental. Denominado en varias ocasiones como "el brunch por excelencia de Madrid", sorprende cada semana a cientos de comensales.

Uno de los mejores planes para disfrutar del domingo en la capital, ya sea en pareja compartiendo un delicioso cóctel en una de las coquetas mesas al lado del ventanal; o con familia o amigos en una de las enormes mesas en las que poder estar todos juntos. Momentos especiales acompañados de algunos clásicos musicales en directo, como Perfect de Ed Sheeran o My Heart Will Go On de Celine Dion.

Celebrado en el vestíbulo del hotel cinco estrellas, caracterizado por su amplia cúpula y una fila de cristaleras que deja entrar la luz natural, este brunch incluye un buffet de alta cocina con más de doscientas referencias gastronómicas. Estas firman un viaje gastronómico único, que nos invita literalmente a saborear manjares de cada punto del globo.

Un festín gastronómico

Desde MagasIN, tuvimos la oportunidad de disfrutar de este maravilloso plan y pudimos probar numerosos de los platos que ofrece el brunch (imposible probarlos todos), tanto fríos como calientes, así como de disfrutar de una completa carta de deliciosos cócteles.

Nos adentramos directamente en el mundo marino, gracias a la amplia propuesta de mariscos con bogavante, nikkei con sushi, ceviches y pescados, en todos los formatos. Volvimos a la "tierra", probando sabrosas carnes como el cochinillo asado o el solomillo Wellington.

Por supuesto, no faltan los manjares típicamente ibéricos: el dúo más icónico de nuestro país ocupa en el brunch un lugar de predilección. Durante todo el tiempo, se puede disfrutar a demanda de un cortador de jamón que ofrece un recién pasado por su cuchillo este delicioso manjar ibérico y que comparte mesa con un completo abanico de charcutería, entre la que se incluye chorizo, lomo y salchichón también ibéricos. Por supuesto, en esta mesa no falta tampoco una selección con las mejores variedades de quesos tanto nacionales como internacionales.

Tampoco faltaron en nuestro menú los míticos huevos benedictinos, huevos escalfados con salsa holandesa, ni las gildas o las ensaladas, que incluyen ingredientes de temporada, perfectas como transición entre cada plato caliente. Y, aunque creíamos que no podíamos comer más, no nos pudimos resistir a probar todas las variedades de arroces: de verduras, marisco y un delicioso risotto; así como la pasta, al más puro estilo italiano.

Concluimos el brunch con la zona de pasaje obligado, el de alta repostería con tartas, de fruta, chocolate o incluso de Santiago, postres artesanos, caramelos y una fuente de chocolate caliente en la que bañar una selección de fruta fresca, todo con una nueva disposición, y coronados de un café a disposición que puede hacer uno mismo, adoptando el sabor que más se ciña a los sabores de los postres.

Este brunch, que tiene lugar cada domingo de 13:30 h a 16:00 h, es perfecto tanto para una quedada en familia como en pareja o incluso en solitario. El precio por adulto es de 79 € con bebidas seleccionadas e IVA incluido, 39,50 € para niños de 4 a 12 años y gratis para niños de 0 a 3 años.

