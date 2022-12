La danza del vientre: ¿una contradicción cultural en Oriente Medio?

La danza del vientre (mejor llamada danza oriental) es uno de los estilos de baile que más atraen a personas de todo el mundo. Los sinuosos movimientos de caderas y el sonido de las monedas cosidas a las faldas hipnotizan a cualquier espectador que disfrute de uno de estos espectáculos. Sin embargo, a ojos de los occidentales puede surgir la duda sobre el origen de estos bailes que han conquistado a medio mundo y que para algunos son representativos de la cultura árabe que generalmente se relaciona -no necesariamente de forma correcta- con el conservadurismo y el radicalismo religioso.

Estas aparentes contradicciones son cada cierto tiempo objeto de debate, y más cuando se suceden eventos de relevancia global como el Mundial de Fútbol, que actualmente se está disputando en Qatar.

Desde antes de empezar, los medios y las redes se llenaron de tertulias y conversaciones sobre la conveniencia de celebrarlo en ese país, que no es conocido precisamente por su respeto a los derechos humanos. Así, cuando llegó el día de la inauguración, todos los ojos estaban puestos en ese Estadio Al Bayt de Doha, cuya construcción se ha saldado con la muerte de miles de personas.

Qatar hizo entonces gala de su poderío con un ambicioso espectáculo lleno de música, baile y fuegos artificiales. Al acto acudieron bandas internacionales como BTS o Black Eyed Peas, pero muchos se fijaron particularmente en Dana Al-Fardan.

La cantante qatarí, conocida por ser la primera compositora contemporánea del país y ser la primera mujer de Qatar en cantar en inglés, fue la única artista femenina en protagonizar una actuación. Pero lo que sorprendió a miles de espectadores no fue su voz ni su canción, sino la vestimenta que le tapaba el cuerpo y gran parte del rostro.

La cantante Dana al-Fardan, junto a Morgan Freeman y Ghanim al Muftah en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022. Reuters

Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios juzgando su atuendo y muchos destacaron la contradicción de que una mujer apareciese tapada, mientras que en Tukoh Taka, la canción oficial del FIFA Fan Festival, aparecían mujeres bailando danza oriental con ropa sugerente.

Pero ¿cómo pueden convivir el gusto por la danza oriental con una cultura que impone a las mujeres vestimentas que cubran sus cuerpos? ¿En todos los árabes se baila danza oriental? ¿Tiene algo que ver con la religión? ¿Es simplemente machismo e hipocresía o hay una explicación?

Qué es la danza oriental

Las respuestas a todo esto son complejas, pero lo primero que hay que dejar claro es que, en realidad, la danza oriental o belly dance no existe como tal.

"Lo que se conoce como belly dance a nivel mundial sería una suma de danzas que tienen detalles, movimientos y energías de todo lo que es el mundo árabe, concretamente del norte de África, Oriente Medio y Golfo Pérsico. Realmente es casi una construcción orientalista de las danzas de lo que conocemos como mundo árabe", explica a magasIN Patricia Álvarez, bailarina y licenciada en Filología Árabe.

El bailarín, filósofo e investigador en danza, Fernando López, confirma que "históricamente ha sido una mezcla de muchas danzas tradicionales para constituir un espectáculo, tanto en cabaret como posteriormente de películas de cine".

"No es una danza específica, sino que mezcla códigos de muchos países. Ten en cuenta que Oriente en general no existe. Existen países específicos como Túnez, Líbano, Egipto, Marruecos y demás, y cada uno de ellos tiene sus códigos, sus danzas y sus músicas. La danza oriental es casi una categoría imaginaria que une movimientos de diferentes estilos y que se ha convertido en algo muy reconocible por el público por el tipo de movimientos y el vestuario que llevan las mujeres", subraya.

Dónde se baila

Aunque se pueden encontrar espectáculos de danza oriental en cualquier país árabe, los lugares donde este tipo de baile es más típico son Egipto, Túnez y Libia. Justamente, la cantante que protagoniza junto a Maluma y Nicki Minaj el videoclip de Tukoh Taka y sí hace danza oriental es Myriam Fares, una artista libanesa.

"En ese vídeo podemos ver una mezcla de movimientos de danza oriental y lo que se llama danza comercial, que es la que puedes encontrar en gran parte de videoclips de música pop, reguetón y demás", analiza López.

Y añade: "En ese caso, yo solo he reconocido un movimiento que aparece al principio, que pertenece a una danza tradicional del Golfo y que se llama Al Nashaat. Es un movimiento que hacen con la mano derecha en el corazón, moviendo la cabeza de un lado hacia otro o la cabellera. Ese es el único que hay de danza tradicional del golfo femenina".

Ambos expertos cuentan que, aunque se pueden encontrar espectáculos de danza oriental en los países del Golfo como Qatar, no es un baile típico de la zona. Por esa razón no hubo ninguna actuación de ese estilo por parte de artistas qataríes en la inauguración del Mundial.

"De hecho, el término danza, ‘raqs’ en árabe (رقص), tiene connotaciones negativas y no se usa porque se asocia precisamente a las danzas que hacen mujeres de vida alegre o incluso prostitutas", confirma López.

Por ello, "las danzas ‘tradicionales’ que se practican en el Golfo no se llaman raqs, sino que se utiliza el nombre de cada una de ellas en árabe o se habla de performance. Muy rara vez se va a utilizar el término danza en estos países porque tiene connotaciones negativas".

Además, Álvarez afirma que, en su actuación, Dana Al-Fardan llevaba un traje beduino. "No es una mujer con nicab, que eso sí que es un posicionamiento religioso. Entonces, hay que diferenciar de cuando estoy hablando de una tradición y yo ahí no entro en si me gusta o no. Pero hay vestimentas que son tradicionales".

Lo que sí hubo en la inauguración fueron coreografías protagonizadas por hombres, más típicas de Qatar. "Son danzas realizadas por grupos de hombres y que en general simulan un ambiente de guerra, de batalla. A veces son con espadas o con varas de bambú. Pero la aparición de mujeres es muy escasa", destaca López.

En el caso de las danzas de mujeres, el investigador esgrime que se suelen realizar en ambientes privados como, por ejemplo, una boda. "La celebración de una boda también está dividida por género. En la fiesta de las mujeres con la novia se pueden ver este tipo de danzas femeninas, pero en público no".

Además, cuando en países como Qatar se hacen actuaciones de danza oriental, las bailarinas son, casi siempre, extranjeras debido a esa connotación negativa. "Aunque se consume ese tipo de danza, se considera algo que no debe ser realizado, que es inferior o incluso pecaminoso. Sus mujeres, que son las mujeres respetables, obviamente las otras no lo son, no lo pueden hacer. Pero como las bailarinas no son locales y tampoco musulmanas, pues se considera que son otros códigos", destaca López.

