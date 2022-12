Los mejores tipos de whisky para brindar y celebrar el nuevo año

El whisky no es una bebida que guste a todo el mundo, pero quienes saben disfrutarla, la aman sin reparos. Con un grado de alcohol del 40 al 62% según la variedad, hay que tomarlo con tranquilidad y disfrutando de cada sorbo. Y es que, se trata de una bebida con cuerpo, mucho sabor y, aunque en las películas y series de televisión se suele relacionar con hombres, cada vez son más las mujeres que disfrutan de todos sus matices.

Además, el whisky es capaz de desprender glamour allá donde va. Y no es para menos, el más caro del mundo, un Macallan Fine and Rare de 1926, alcanzó en 2019 un valor de 1,7 millones de euros, lo que lo convierte en todo un producto de lujo y, por supuesto, en una bebida ideal para brindar durante las fiestas.

En magasIN te recomendamos algunos whiskies que sin duda dejarán a todos tus invitados con la boca abierta:

Tomatin Legacy Highland Single Malt Scotch Whisky

Con un precio de aproximadamente 27 euros la botella, nuestra primera recomendación es el Tomatin Legacy Highland Single Malt Scotch Whisky 43% Vol. 0,7 l in Giftbox. ¿Por qué? Porque, además de su competitivo precio, este año fue seleccionado como el mejor whisky del mundo por The International Wine and Spirits Competition, un concurso de vinos y licores que se celebra desde 1969.

El jurado destacó de este whisky sus notas características en nariz a "limones maduros con miel y dulce de vainilla" y apuntó que tiene "un agradable sabor a pomelo fresco que se muestra maravillosamente en el paladar creando un impulso soberbio".

Tomatin Legacy Highland Single Malt Scotch Whisky.

DYC 15

Aunque los whiskies escoceses son los más conocidos, en España también tenemos marcas de calidad, como es DYC. En este caso, para estas fiestas hemos escogido uno de sus whiskies más especiales: el DYC 15, el primero de 15 años de la marca y que es un homenaje a su fundador Nicomedes García, por los 60 años de la empresa.

Salió a la venta en edición limitada (con una producción de 12.000 botellas) con un preció de unos 30 euros. Se caracteriza por tener un color ámbar intenso, y un olor a cereal y malta. En el paladar, se pueden percibir notas de vainilla, caramelo, frutos secos y mazapán, debido a los años de envejecimiento en barrica de roble. Por último, tiene un acabado largo y complejo, con sabor a malta y madera.

DYC 15 años.

Green Label Johnnie Walker

Johnnie Walker es sin duda una de las marcas más clásicas para los amantes del whisky. Para estas fiestas hemos escogido el Green Label, un whisky blended (una mezcla de varios whiskies) que tiene un precio de unos 40 euros la botella.

Volvió a las tiendas en 2016 a petición de los consumidores y se caracteriza por su sabor equilibrado con notas frutales. Es ideal para aquellos que no tienen mucha experiencia en la degustación de whisky y, además, se recomienda tomarlo con un poco de agua para potenciar el toque ahumado.

Green Label de Johnnie Walker.

Lagavulin 16

El Lagavulin 16 es un whisky con un precio algo más elevado (unos 90 euros la botella), lo que lo hace idóneo para las ocasiones especiales y perfecto para los amantes del whisky de malta y los ahumados.

Para su elaboración, la bebida pasa al menos 16 años en barricas de roble americano. Tiene un intenso aroma a turba y un delicado sabor a madera. Se recomienda tomar solo o con un poco de agua.

Lagavulin 16.

Hibiki Suntory

Nuestra última recomendación para estas fiestas es el whisky japonés Hibiki Suntory, concretamente el Harmony, una opción perfecta para quienes buscan algo más exótico y original. Eso sí, cada botella cuesta casi 100 euros.

En nariz, este whisky tiene aroma a rosas y sándalo; mientras que en boca adquiere matices a miel y chocolate blanco y un sutil punto cítrico. Además, se puede notar un suave regusto a mizunara, un tipo de roble japonés.

Hibiki Suntory.

