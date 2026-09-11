Marimi García, entrenadora de la Comunidad de Magas: "El entrenamiento de fuerza cambia tu salud y confianza"

Marimi García, la entrenadora personal que imparte clases cada mes a las lectoras de la Comunidad de Magas. Cedida

Marimi García es entrenadora personal de running y fuerza, experta en la mujer y una de las principales divulgadoras de deporte en redes sociales. Con una audiencia digital de más de 300.000 seguidores en Instagram, lleva todo el año compartiendo sus conocimientos con las lectoras de la Comunidad de Magas a través de clases mensuales online exclusivas.

Su mensaje es claro: el entrenamiento de fuerza es tan importante para la salud y el bienestar como el ejercicio cardiovascular o las disciplinas enfocadas en la definición física.

Cada mes, nuestras lectoras pueden participar gratuitamente en su masterclass online, la siguiente tendrá lugar el próximo 15 de septiembre a las 19:30 y puedes apuntarte aquí. Si todavía no formas parte de la Comunidad, puedes inscribirte gratuitamente.

Marimi García concede una entrevista a esta revista, en la que comparte las claves para mantener un cuerpo sano a medida que pasan los años y explica por qué las clases que imparte en la Comunidad de Magas se han convertido en una herramienta fundamental para incorporar el entrenamiento de fuerza a la rutina y cuidar la salud a largo plazo.

Marimi, te has convertido en un referente de bienestar para miles de mujeres. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu mensaje sobre el deporte era una necesidad urgente en las redes?

Cuando empecé a experimentar en primera persona todo lo que el entrenamiento de fuerza estaba aportando a mi vida. No sólo me encontraba mejor físicamente; también me sentía con más energía, más fuerte y con un mayor bienestar emocional.

Pensé que, si el ejercicio estaba teniendo ese impacto en mí, muchas otras mujeres también podían beneficiarse de él. Y ahora que estoy viviendo la perimenopausia, soy todavía más consciente de la importancia de cuidar nuestra masa muscular, salud ósea y bienestar a través del ejercicio.

A medida que cumplimos años, las mujeres nos enfrentamos a cambios hormonales inevitables (perimenopausia, menopausia). ¿Qué papel juega el entrenamiento de fuerza a nivel metabólico y hormonal en esta etapa?

Con la disminución de los estrógenos empezamos a perder masa muscular y densidad ósea con mayor facilidad. También es frecuente acumular más grasa abdominal y notar una disminución del gasto energético.

El entrenamiento de fuerza ayuda a frenar gran parte de esos cambios. Contribuye a conservar la masa muscular, mejora la salud ósea, favorece el control de la glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener un metabolismo más activo.

Existe una creencia clásica entre muchas mujeres: "Si levanto peso, me voy a poner demasiado musculada". Como experta, ¿qué les dices para desmontar este tabú?

Que eso simplemente no ocurre. Para desarrollar una gran masa muscular hacen falta años de entrenamiento muy específico, una alimentación muy concreta y un entorno hormonal diferente al de la mayoría de las mujeres. Lo que consigue alguien que entrena fuerza de forma habitual es justo lo contrario de lo que teme: un cuerpo más fuerte, más funcional, con mejor postura y una mayor sensación de vitalidad.

La fuerza no cambia tu feminidad; cambia tu salud, tu autonomía y la confianza en tu propio cuerpo.

La sarcopenia (pérdida de masa muscular) y la osteoporosis son dos grandes fantasmas del envejecimiento femenino. ¿Es el entrenamiento de fuerza la mejor medicina preventiva que existe?

Sin duda, es una de las intervenciones más eficaces que conocemos. El músculo y el hueso responden al estímulo. Cuando entrenamos fuerza les estamos enviando el mensaje de que siguen siendo necesarios y eso ayuda a conservarlos durante más tiempo.

No hablamos solo de prevenir fracturas o caídas. Hablamos de poder subir escaleras, cargar bolsas de la compra, jugar con los nietos, levantarse del suelo o mantener la independencia durante décadas. Invertir en músculo es invertir en autonomía futura.

¿Qué significa, hoy en día, el concepto de "envejecer con elegancia"?

Para mí no tiene nada que ver con aparentar menos edad. Significa seguir siendo capaz de hacer las cosas que quieres hacer. Tener energía, autonomía, fuerza para disfrutar de la vida y cuidar tu salud física y mental. La verdadera elegancia está en llegar a los 60, 70 u 80 años pudiendo moverte con libertad y manteniendo una buena calidad de vida.

Si pudieras darle un único consejo a una de las lectoras de la Comunidad de Magas que quiere iniciar un cambio saludable en su vida, ¿cuál sería?

Que deje de esperar al momento perfecto. Muchas mujeres creen que necesitan tener más tiempo, más motivación o sentirse preparadas para empezar. La realidad es que el cambio llega cuando decides dar el primer paso.

En las clases que impartes para las lectoras de la Comunidad de Magas, ¿qué es lo que más disfrutas?

Leer y escuchar sus comentarios al terminar las clases y comprobar cómo cambia su forma de entender el entrenamiento.

Muchas llegan pensando que necesitan mucho tiempo, un gimnasio o gran cantidad de material para conseguir resultados. Sin embargo, descubren que no hace falta pasar horas entrenando ni disponer de un gimnasio en casa; con ejercicios sencillos, bien estructurados y en apenas 30 minutos pueden trabajar todo el cuerpo de forma eficaz.

Cuando se dan cuenta de que entrenar puede ser algo sencillo, accesible y compatible con su día a día, sé que han dado un paso muy importante. Porque en ese momento dejan de ver el ejercicio como una obligación y empiezan a incorporarlo de forma natural a su vida.

Empieza el cambio que estás buscando. Cada mes, en la Comunidad Magas te traemos una nueva masterclass online para ayudarte a dar el paso. El 15 de septiembre es el momento perfecto para comenzar. Apúntate aquí.