María José, cocinera: "Para una ensaladilla rusa increíble, usa 250 g de gambas, 3 latas de bonito, 1 zanahoria y 3 patatas"
El secreto de esta versión está en combinar una base muy cremosa con gambas rojas, bonito del Norte y el toque ácido de los encurtidos.
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- Total: 40 min
- Comensales: 6
La ensaladilla rusa es una de las tapas más populares de la gastronomía española. Está presente durante todo el año en bares y restaurantes, pero también puede convertirse en un entrante perfecto para una celebración.
Su éxito reside en una combinación sencilla: patata cocida, huevo, conservas y una mayonesa cremosa. A partir de esta base se pueden añadir otros ingredientes para conseguir una versión más completa y especial.
La propuesta de Las Recetas de MJ incorpora bonito del Norte, gambas rojas, aceitunas rellenas y pepinillos. El resultado es una ensaladilla sabrosa, fresca y con diferentes texturas.
Además, está pensada para presentarse en una fuente grande en el centro de la mesa. De esta manera, cada comensal puede servirse la cantidad que desee y compartirla con el resto.
Una tapa clásica
La patata es la base de esta preparación y determina buena parte de su textura. Para conseguir un buen resultado conviene elegir una variedad que mantenga la forma después de la cocción y no se deshaga al mezclarla.
En esta receta se utiliza patata Monalisa, una variedad de carne amarilla muy versátil. Una vez cocida y fría, se corta en dados para que conserve cierta consistencia dentro de la ensaladilla.
El bonito del Norte aporta intensidad y un punto jugoso gracias al aceite de la conserva. Antes de incorporarlo es importante escurrirlo bien para evitar que la mezcla quede excesivamente grasa.
Las aceitunas rellenas y los pepinillos proporcionan un contraste salado y ligeramente ácido. Este toque ayuda a equilibrar la cremosidad de la patata, el huevo y la mayonesa.
El toque de las gambas
Las gambas rojas convierten esta ensaladilla en una opción más especial. Su sabor combina con el bonito y permite servir el plato como entrante en una comida familiar o en una celebración.
Para evitar que queden secas, deben cocerse durante muy poco tiempo. Bastan dos o tres minutos en agua hirviendo, hasta que cambien de color.
Después se pasan inmediatamente a un recipiente con agua y hielo. Este paso corta la cocción, ayuda a conservar su textura y facilita que se enfríen con rapidez.
La mayoría de las gambas se pican y se mezclan con el resto de los ingredientes. Las dos piezas más vistosas pueden reservarse enteras para decorar la fuente antes de llevarla a la mesa.
Ensaladilla rusa con bonito y gambas
- 3 patatas grandes de la variedad Monalisa
- 3 latas de bonito del Norte en aceite de oliva
- 3 huevos de tamaño M
- 1 zanahoria
- 250 g de gambas rojas
- 1 lata de aceitunas rellenas
- 10 pepinillos en vinagre
- Cebollino fresco
- Sal
Para la mayonesa
- 2 huevos de tamaño M o huevo pasteurizado
- El zumo de 1 limón
- Aceite de oliva virgen extra de la variedad Arbequina
- Sal
Paso 1
Lava las patatas y cuécelas enteras y con piel en abundante agua durante unos 40 minutos o hasta que estén tiernas. Déjalas enfriar, pélalas, córtalas en dados y resérvalas.
Paso 2
Cuece los tres huevos durante 10 minutos desde que el agua comience a hervir. Pásalos inmediatamente a un recipiente con agua fría, pélalos y reserva una yema para la decoración.
Paso 3
Pela la zanahoria, córtala en dados pequeños y cuécela durante tres minutos. Pásala a un recipiente con agua y hielo para detener la cocción y escúrrela bien.
Paso 4
Cuece las gambas en agua con sal durante dos o tres minutos, hasta que cambien de color. Enfríalas en agua con hielo, pélalas, retira el intestino y pícalas, reservando dos enteras para decorar.
Paso 5
Escurre el bonito del Norte y desmenúzalo. Lamina las aceitunas rellenas y corta los pepinillos en trozos pequeños.
Paso 6
Para preparar la mayonesa, coloca los huevos, el zumo de limón y una pizca de sal en el vaso de la batidora. Añade aceite y emulsiona sin mover inicialmente la batidora del fondo, incorporando más aceite poco a poco hasta conseguir la textura deseada.
Paso 7
Coloca las patatas en un bol amplio, añade sal e incorpora los huevos rallados, el bonito, la zanahoria, las gambas, las aceitunas y los pepinillos. Agrega la mayonesa poco a poco y mezcla con cuidado hasta conseguir una textura cremosa.
Paso 8
Pasa la ensaladilla a una fuente y alisa la superficie con una capa fina de mayonesa. Termina con la yema reservada rallada, cebollino picado y las dos gambas enteras.
Conservación y servicio
La ensaladilla debe conservarse tapada en la nevera hasta el momento de servirla. Si se prepara con mayonesa casera elaborada con huevo crudo, conviene consumirla el mismo día y desechar las sobras que hayan permanecido fuera del frigorífico.
Las embarazadas, los niños pequeños, las personas mayores y quienes tengan el sistema inmunitario debilitado deben evitar las preparaciones con huevo crudo. En estos casos se debe utilizar huevo pasteurizado o mayonesa industrial.
Antes de llevarla a la mesa, se puede acompañar con picos, regañás o rebanadas finas de pan tostado. Servida en una fuente amplia, se convierte en un entrante sencillo y vistoso para compartir.