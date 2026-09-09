María José, cocinera: "Para una ensaladilla rusa increíble, usa 250 g de gambas, 3 latas de bonito, 1 zanahoria y 3 patatas"

MJ junto a una ensaladilla rusa con bonito del Norte y gambas. E.E.

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 6

La ensaladilla rusa es una de las tapas más populares de la gastronomía española. Está presente durante todo el año en bares y restaurantes, pero también puede convertirse en un entrante perfecto para una celebración.

Su éxito reside en una combinación sencilla: patata cocida, huevo, conservas y una mayonesa cremosa. A partir de esta base se pueden añadir otros ingredientes para conseguir una versión más completa y especial.

La propuesta de Las Recetas de MJ incorpora bonito del Norte, gambas rojas, aceitunas rellenas y pepinillos. El resultado es una ensaladilla sabrosa, fresca y con diferentes texturas.

Además, está pensada para presentarse en una fuente grande en el centro de la mesa. De esta manera, cada comensal puede servirse la cantidad que desee y compartirla con el resto.

Una tapa clásica

La patata es la base de esta preparación y determina buena parte de su textura. Para conseguir un buen resultado conviene elegir una variedad que mantenga la forma después de la cocción y no se deshaga al mezclarla.

En esta receta se utiliza patata Monalisa, una variedad de carne amarilla muy versátil. Una vez cocida y fría, se corta en dados para que conserve cierta consistencia dentro de la ensaladilla.

El bonito del Norte aporta intensidad y un punto jugoso gracias al aceite de la conserva. Antes de incorporarlo es importante escurrirlo bien para evitar que la mezcla quede excesivamente grasa.

Las aceitunas rellenas y los pepinillos proporcionan un contraste salado y ligeramente ácido. Este toque ayuda a equilibrar la cremosidad de la patata, el huevo y la mayonesa.

El toque de las gambas

Las gambas rojas convierten esta ensaladilla en una opción más especial. Su sabor combina con el bonito y permite servir el plato como entrante en una comida familiar o en una celebración.

Para evitar que queden secas, deben cocerse durante muy poco tiempo. Bastan dos o tres minutos en agua hirviendo, hasta que cambien de color.

Después se pasan inmediatamente a un recipiente con agua y hielo. Este paso corta la cocción, ayuda a conservar su textura y facilita que se enfríen con rapidez.

La mayoría de las gambas se pican y se mezclan con el resto de los ingredientes. Las dos piezas más vistosas pueden reservarse enteras para decorar la fuente antes de llevarla a la mesa.

Ensaladilla rusa con bonito y gambas 3 patatas grandes de la variedad Monalisa

3 latas de bonito del Norte en aceite de oliva

3 huevos de tamaño M

1 zanahoria

250 g de gambas rojas

1 lata de aceitunas rellenas

10 pepinillos en vinagre

Cebollino fresco

Sal Para la mayonesa 2 huevos de tamaño M o huevo pasteurizado

El zumo de 1 limón

Aceite de oliva virgen extra de la variedad Arbequina

Sal Paso 1 Lava las patatas y cuécelas enteras y con piel en abundante agua durante unos 40 minutos o hasta que estén tiernas. Déjalas enfriar, pélalas, córtalas en dados y resérvalas. Paso 2 Cuece los tres huevos durante 10 minutos desde que el agua comience a hervir. Pásalos inmediatamente a un recipiente con agua fría, pélalos y reserva una yema para la decoración. Paso 3 Pela la zanahoria, córtala en dados pequeños y cuécela durante tres minutos. Pásala a un recipiente con agua y hielo para detener la cocción y escúrrela bien. Paso 4 Cuece las gambas en agua con sal durante dos o tres minutos, hasta que cambien de color. Enfríalas en agua con hielo, pélalas, retira el intestino y pícalas, reservando dos enteras para decorar. Paso 5 Escurre el bonito del Norte y desmenúzalo. Lamina las aceitunas rellenas y corta los pepinillos en trozos pequeños. Paso 6 Para preparar la mayonesa, coloca los huevos, el zumo de limón y una pizca de sal en el vaso de la batidora. Añade aceite y emulsiona sin mover inicialmente la batidora del fondo, incorporando más aceite poco a poco hasta conseguir la textura deseada. Paso 7 Coloca las patatas en un bol amplio, añade sal e incorpora los huevos rallados, el bonito, la zanahoria, las gambas, las aceitunas y los pepinillos. Agrega la mayonesa poco a poco y mezcla con cuidado hasta conseguir una textura cremosa. Paso 8 Pasa la ensaladilla a una fuente y alisa la superficie con una capa fina de mayonesa. Termina con la yema reservada rallada, cebollino picado y las dos gambas enteras.

Conservación y servicio

La ensaladilla debe conservarse tapada en la nevera hasta el momento de servirla. Si se prepara con mayonesa casera elaborada con huevo crudo, conviene consumirla el mismo día y desechar las sobras que hayan permanecido fuera del frigorífico.

Las embarazadas, los niños pequeños, las personas mayores y quienes tengan el sistema inmunitario debilitado deben evitar las preparaciones con huevo crudo. En estos casos se debe utilizar huevo pasteurizado o mayonesa industrial.

Antes de llevarla a la mesa, se puede acompañar con picos, regañás o rebanadas finas de pan tostado. Servida en una fuente amplia, se convierte en un entrante sencillo y vistoso para compartir.