España cambia las normas: bares y restaurantes obligados a eliminar los envases monodosis de plástico en 2026

España lleva años enfrentándose a un importante problema relacionado con los envases de un solo uso. Y es que, cada año se generan cerca de 1,6 millones de toneladas de residuos plásticos en España, muchos de ellos vinculados a productos que forman parte del día a día en bares, cafeterías y restaurantes, como sobres individuales, pequeñas tarrinas o recipientes desechables.

Sin embargo, esta situación cambiará a partir del 12 de agosto de 2026. Será desde esa fecha, cuando numerosos establecimientos hosteleros tendrán que empezar a adaptarse a las nuevas exigencias marcadas por Europa tras la entrada en vigor del reglamento 1015/40, aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeo el pasado 19 de diciembre de 2024.

Esta norma establece un plazo de tres meses para que bares y restaurantes eliminen determinados envases monodosis y reduzcan el uso de plásticos de un solo uso. Una medida con la que la Unión Europea busca avanzar hacia un modelo más sostenible, reducir la generación de residuos y fomentar alternativas reutilizables dentro del sector hostelero.

La entrada en vigor de esta normativa europea está generando muchas dudas dentro del sector hostelero. Es por ello por lo que la patronal Hostelería de España ha aclarado algunos de los productos que dejarán de utilizarse en los establecimientos durante los próximos meses.

Entre los envases afectados se encuentran muchos elementos habituales en cafeterías y restaurantes, como los sobres individuales de azúcar, sal o especias, además de las monodosis de salsas como ketchup, mayonesa o aliños. También desaparecerán las tarrinas pequeñas de plástico utilizadas para servir leche en el café, mantequilla, miel o mermelada, entre otros.

Alternativas más sostenibles

Para adaptarse a la nueva normativa, bares y restaurantes deberán apostar por opciones más sostenibles. Entre las alternativas previstas destacan los dispensadores rellenables, recipientes reutilizables o formatos elaborados en papel en lugar de plástico desechable.

Aun así, el reglamento europeo contempla un periodo de adaptación para facilitar la transición del sector. Hasta el 1 de enero de 2030 seguirán permitidos algunos formatos concretos, como las monodosis fabricadas en papel o determinados envases de plástico compostable certificado.

Supermercados y productos frescos

La normativa no solo impactará en bares y restaurantes. El reglamento europeo también limitará la venta de frutas y verduras frescas en envases de pequeño tamaño inferiores a 1,5 kilos, una medida que afectará tanto a supermercados como a establecimientos de hostelería.

No obstante, Bruselas ha establecido algunas excepciones. Seguirán permitidos los envases utilizados en comida para llevar destinada al consumo inmediato, así como aquellos necesarios para garantizar condiciones higiénicas o sanitarias en hospitales, clínicas o residencias donde existan necesidades médicas específicas.