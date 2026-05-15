Los cocineros coinciden: para que la carne en la barbacoa esté más rica, el carbón no debe tocarse los primeros 15 minutos

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Con la llegada del buen tiempo, las barbacoas vuelven a convertirse en el plan estrella de fines de semana, jardines y terrazas. El ritual es siempre el mismo: encender el carbón, esperar a que las brasas estén en su punto y disfrutar de la comida al aire libre.

Sin embargo, lo que parece una tarea sencilla suele convertirse en un pequeño quebradero de cabeza para muchos. El error más habitual es pensar que el carbón debe encenderse rápido y apagarse igual de deprisa.

En realidad, el carbón para barbacoas está diseñado para mantenerse activo durante horas si se utiliza correctamente. El problema casi nunca es el producto, sino la técnica de encendido y la forma en la que se organiza el fuego desde el inicio.

Los especialistas coinciden en que la clave está en respetar los tiempos, la estructura inicial y la paciencia en los primeros minutos. Es precisamente en esa fase donde se decide si la barbacoa será un éxito o un intento frustrado de encendido.

La técnica de la 'montaña'

Uno de los fallos más frecuentes es extender el carbón de manera uniforme desde el principio. Aunque pueda parecer lo lógico, este gesto impide que el fuego concentre el calor suficiente para arrancar con fuerza. La técnica correcta comienza justo al revés.

Primero, se debe colocar el carbón formando una especie de montículo o cono. En el centro de esa "montaña" se deja un pequeño hueco que actuará como núcleo de combustión. Esta forma permite que el aire circule mejor y que el fuego se alimente de manera progresiva.

Si se utilizan pastillas de encendido, estas deben colocarse dentro del hueco central y también en algunos puntos alrededor de la estructura. A continuación, se encienden y se deja que el fuego haga su trabajo sin intervenir.

El momento crítico llega después. Durante los primeros 15 minutos no se debe tocar el carbón bajo ningún concepto. Moverlo antes de tiempo es uno de los errores más comunes y también uno de los más perjudiciales, ya que interrumpe el proceso de estabilización del calor.

Mujer haciendo barbacoa

Pasado ese tiempo, las llamas ya habrán hecho su trabajo. Es entonces cuando el carbón puede distribuirse de forma más uniforme por la parrilla para comenzar la cocción de los alimentos.

No a las pastillas de encendido

No siempre se dispone de pastillas de encendido, pero eso no significa que la barbacoa esté condenada al fracaso. Existen alternativas igualmente válidas que permiten conseguir un fuego estable y duradero.

La técnica base es exactamente la misma, formar la estructura cónica con el carbón y dejar el hueco central. La diferencia está en el material que se utiliza para iniciar la combustión.

En lugar de pastillas, se pueden emplear elementos naturales como piñas secas, pequeños palos o astillas de madera. Estos materiales arden con facilidad y generan el calor inicial necesario para encender el carbón de manera progresiva.

Una vez encendidos estos elementos, el fuego se irá propagando al resto del carbón sin necesidad de intervención constante. La clave, de nuevo, es la paciencia. No hay que apresurarse a remover ni a extender las brasas. Tras esos mismos 15 minutos de espera, el carbón habrá alcanzado la temperatura adecuada para ser repartido y comenzar la cocción con total éxito.

Un fuego que puede durar horas

Una barbacoa bien encendida no es solo cuestión de rapidez, sino de técnica. El carbón no está pensado para apagarse a los pocos minutos, sino para mantenerse activo durante largas sesiones si se gestiona correctamente.

El secreto está en entender que el fuego necesita estructura, oxígeno y tiempo. La forma en que se coloca el carbón al inicio condiciona todo el proceso posterior. Una mala distribución puede provocar apagones prematuros o brasas inestables.

También influye el respeto por los tiempos. Esos 15 minutos iniciales no son un capricho, sino el margen necesario para que la temperatura se estabilice y el carbón empiece a trabajar de forma homogénea.

Cuando se domina esta técnica, la experiencia cambia por completo. El fuego se vuelve más predecible, la cocción más uniforme y el resultado final mucho más satisfactorio. Además, se reduce el consumo de carbón y se evitan reinicios constantes.