Alfonsa, abuela cocinera: "Las lentejas más buenas no se hacen con sofrito, hay que usar estas 4 especias"

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Desde hace siglos, las especias han sido uno de los pilares más influyentes de la gastronomía. No solo aportan aroma, color o sabor, sino que tienen la capacidad de transformar por completo una receta sencilla en un plato totalmente diferente.

Durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, las especias alcanzaron un valor extraordinario. Productos como la pimienta, el azafrán o el comino eran tan apreciados que llegaron a utilizarse como moneda de cambio y, en algunos casos, su precio superaba incluso al del oro.

Hoy su importancia económica ya no es la misma, pero su papel en la cocina sigue siendo fundamental. En muchas casas, especialmente en las recetas heredadas de generación en generación, las especias continúan siendo el secreto mejor guardado.

Este secreto es todavía más importante para las abuelas cocineras, como Alfonsa, quienes siempre defendieron su valor para dar personalidad a los guisos más tradicionales, como las lentejas.

Según compartió en sus redes sociales, sus lentejas tienen mayor sabor gracias a las especias, principalmente, al comino, al pimentón dulce, a la pimienta negra y al azafrán.

Cómo transformar un guiso con especias

Alfonsa, a sus 81 años, contaba con más de 200 mil suscriptores y la serenidad de quien ha pasado media vida entre cazuelas. En sus vídeos de YouTube no solo explicaba sus recetas, sino que ofrecía algunos de sus trucos "de abuela", como el uso de las especias.

En las lentejas de Alfonsa no podían faltar el comino, el pimentón dulce, la pimienta negra y el azafrán. La primera de ellas es "la alegría de la lenteja", un toque imprescindible porque aporta un toque cálido, ligeramente terroso, que abraza el sabor de la legumbre y lo vuelve más redondo.

Alfonsa, en un vídeo hace 6 años.

El comino, además, cumple una función ancestral dentro de las cocinas familiares: ayuda a la digestión. Alfonsa lo añadía siempre al inicio, dejando que su aroma despierte la olla antes de que el resto de ingredientes entren en escena, explica en el vídeo.

La segunda especia es el pimentón dulce. Según Alfonsa, es el responsable de esa profundidad tan característica de los guisos tradicionales y del tono rojizo que anticipa un sabor contundente y hogareño.

La pimienta negra, por su parte, es el toque vivaz: un pellizco aromático que despierta el conjunto y aviva los matices. Finalmente, está el azafrán. Ella lo usa con la mesura de quien conoce su valor, tanto culinario como simbólico.

En hebritas o ligeramente infusionado, tiñe el caldo de un dorado suave, casi festivo, y añade un aroma delicado que eleva las lentejas sin robarles protagonismo. Una vez conocidas las especias, este es el paso a paso de las lentejas de Alfonsa:

Ingredientes Lentejas pardinas, 300 g

Costillas de cerdo, 400 g

Chorizo, 150 g

Tomate maduro, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 3 dientes

Pimiento verde o rojo, 1/2 ud

Laurel, 1 hoja

Pimentón dulce, 1 cucharada

Comino molido, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, 1/2 cucharadita

Azafrán, unas hebras

Patatas medianas, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal al gusto

Agua, 1,2 litros Paso 1 El primer paso es poner el aceite de oliva en una cazuela limpia. Paso 2 Añade las costillas troceadas, salpimiéntalas y deja que se doren. Paso 3 Incorpora el pimiento, la cebolla y los ajos picados, el tomate troceado y la hoja de laurel; sofríe durante unos minutos, hasta que las hortalizas estén tiernas. Paso 4 Añade las especias y remueve con cuidado para evitar que se queme el pimentón. Paso 5 Añade las lentejas (sin remojo previo), cubre con el agua caliente y cocina a fuego medio durante unos 45 minutos. Paso 6 A mitad de cocción incorpora las patatas troceadas y el chorizo cortado en rodajas. Paso 7 Añade la sal al gusto y continúa la cocción hasta que el guiso adquiera una textura espesa y las lentejas estén tiernas. Paso 8 Sirve las lentejas.

Además de las especias, otro de los trucos de Alfonsa consistía en dorar las costillas. "La costilla ya suelta su grasa", explicaba, recordando que el guiso no necesita excesos, solo equilibrio. Ese primer paso perfuma la olla y crea una base que después abrazará las especias.

Las lentejas las añadía siempre sin remojo, defendiendo que las variedades modernas ya son tiernas de por sí y que, si se hidratan antes, tienden a deshacerse en exceso.

A partir de ahí, la cocción avanza con paciencia, incorporando cebolla, ajo, tomate troceado, pimiento y una hoja de laurel que aporta su fragancia resinosa.

La mezcla de todo ello —carne, legumbres, verduras, especias y paciencia— da como resultado un guiso que, en palabras de la propia Alfonsa, debería olerse a través de la pantalla.

Hoy, Alfonsa ya no está con nosotros; sin embargo, todas sus recetas siguen en las redes sociales, donde formó una comunidad que la acompañó hasta el final.