Ya es oficial: las empresas están obligadas a compensar los días festivos que caigan en sábado desde 2026

El Tribunal Supremo ha puesto fin a una queja histórica de muchos trabajadores: perder un festivo cuando cae en sábado o en su día habitual de descanso.

A partir de ahora, esos días no podrán evaporarse del calendario sin más ya que las empresas estarán obligadas a compensarlos.

La sentencia supone un cambio práctico en la organización de los calendarios laborales y refuerza la idea de que los festivos no son un privilegio opcional, sino un derecho consolidado.

El fallo aclara que el descanso semanal y los días festivos son conceptos distintos y no pueden confundirse ni absorberse entre sí.

Hasta ahora, era habitual que cuando un festivo coincidía con sábado (o con el día de libranza de un trabajador) simplemente se diera por perdido. Muchos empleados asumían de este modo que formaba parte de la "mala suerte" del calendario. Ahora, el Supremo rompe con esa lógica.

Festivo no es lo mismo que descanso

El núcleo de la decisión judicial es sencillo. Un día festivo tiene naturaleza propia y no puede considerarse disfrutado si coincide con un descanso ordinario. El alto tribunal entiende que ambos derechos tienen finalidades diferentes y deben respetarse por separado.

El descanso semanal responde a la necesidad de recuperación física y mental del trabajador. El festivo, en cambio, tiene una dimensión social y legal ligada al calendario oficial. No son intercambiables ni equivalentes.

Por eso, si un festivo cae en un día en el que el trabajador ya tenía derecho a librar, no puede computarse como disfrutado. Según la interpretación del Supremo, hacerlo supondría una pérdida efectiva de derechos.

La sentencia subraya que permitir esa absorción implicaría que algunos empleados disfrutarían de menos festivos reales que otros, dependiendo de cómo caiga el calendario cada año. Eso generaría una desigualdad incompatible con la normativa laboral.

La obligación de compensar

La consecuencia práctica del fallo es que las empresas deberán conceder un día alternativo de descanso cuando un festivo coincida con el día libre habitual del trabajador. No se trata de una opción, sino de una obligación.

Esta compensación puede organizarse mediante acuerdos internos, calendarios colectivos o pactos con la representación de los trabajadores. El objetivo es garantizar que todos los festivos oficiales se disfruten de forma efectiva.

El tribunal basa su razonamiento en la normativa laboral que protege tanto el derecho al descanso semanal como el disfrute de los días festivos retribuidos. Ambos aparecen recogidos como derechos independientes y acumulables.

La sentencia no crea un derecho nuevo, sino que interpreta cómo deben aplicarse los ya existentes. Según el Supremo, la práctica empresarial que daba por perdido el festivo vulneraba el espíritu de la ley.

Para muchos expertos en derecho laboral, el fallo tendrá impacto directo en sectores con turnos rotativos, trabajo en fines de semana o calendarios irregulares. En esos entornos, la coincidencia entre festivos y descansos es más frecuente.

Qué cambia para los trabajadores

Para los empleados, la resolución introduce una mayor seguridad jurídica. A partir de ahora, podrán reclamar la compensación de los festivos no disfrutados cuando coincidan con su día de libranza.

Esto obliga a revisar calendarios laborales y convenios colectivos. Las empresas deberán adaptarse para evitar conflictos y posibles reclamaciones judiciales.

Los sindicatos, por su parte, celebran la sentencia como un avance en la protección de derechos. Consideran que pone fin a una práctica extendida que, en la práctica, reducía el número real de festivos de muchos trabajadores.

Desde el punto de vista empresarial, el fallo exige una planificación más cuidadosa. La organización de turnos y descansos deberá tener en cuenta que ningún festivo puede desaparecer sin compensación.

El mensaje del Supremo es contundente: los derechos laborales no dependen de cómo caiga el calendario. Si un festivo existe, debe disfrutarse. Y si coincide con un día de descanso, la empresa tendrá que devolverlo en forma de tiempo libre.