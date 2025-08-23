Anabel Pantoja (39 años), que adelgazó 30 kilos, tajante: "Desayunar este alimento típico de España es la clave"

Anabel Pantoja ha experimentado una significativa pérdida de peso a lo largo de los años. El motivo principal fue la banda gástrica, un dispositivo médico que se coloca alrededor de la parte superior del estómago para reducir su capacidad y ayudar a la persona a sentirse llena con menos comida.

Este método fue muy efectivo durante años; sin embargo, dejó de ser efectivo cuando ella misma admitió que había dejado de cuidarse tanto, con menos ejercicios, más comidas desordenadas y cambios emocionales importantes.

Y es que la banda gástrica, aunque puede ser una herramienta muy útil, no actúa por sí sola: para mantener los resultados es imprescindible acompañarla de un estilo de vida equilibrado. De acuerdo con Anabel Pantoja, el desayuno al que más ha recurrido son los huevos y el aguacate.

Los beneficios de desayunar huevo

De acuerdo con los endocrinos, la mejor forma de romper el ayuno es con proteína. Este nutriente es clave para proporcionar saciedad, estabilizar los niveles de azúcar y apoyar la función neurológica y hormonal.

Estos alimentos, además, ayudan a frenar de manera natural la producción excesiva de cortisol y promueven un entorno interno más equilibrado. Por no hablar de que son uno de los alimentos más versátiles.

Según explica la Fundación Española de Nutrición (FEN), los huevos son bajos en calorías, combaten la anemia y tienen un gran aporte vitamínico e incluyen vitaminas de los grupos A y B.

De acuerdo con Laura Arranz, doctora en Alimentación y profesora de la Universidad de Barcelona, el huevo, por su contenido nutricional en todo su conjunto, es un alimento muy saciante.

Indirectamente, desayunar huevos nos ayuda a regular el apetito que podamos tener durante la mañana, hasta la hora de la comida. "En el caso de las personas que están haciendo dieta viene muy bien porque se evita el picoteo y el apetito está, por tanto, mucho más controlado", apunta la profesional.

Quienes optan por un desayuno con huevo no solo se sienten más llenos durante más tiempo, sino que además pueden experimentar beneficios en sus niveles de colesterol, un aspecto clave para la salud cardiovascular.

Una historia de Istagram de Anabel Pantoja.

En el caso de la colaboradora de televisión e hija de Isabel Pantoja, el huevo lo incluye pasado por la plancha y, además, lo acompaña con dos tostadas con aguacate.

Este último alimento también es muy beneficioso a primera hora. Esta fruta tiene unos valores nutricionales extraordinarios, y es que el aporte de magnesio, vitamina B9 y potasio hace que el aguacate se convierta en un auténtico chute de energía, sobre todo cuando se consume en las primeras horas del día.

Sin embargo, aunque es rico en nutrientes y grasas saludables, su alto contenido calórico puede ser problemático para algunas personas, especialmente si se sigue una dieta hipocalórica o se tienen problemas renales.

El desayuno de Anabel, además de tener muchos beneficios, es muy sencillo de preparar. El huevo, en lugar de freírlo, lo ideal es hacerlo a la plancha con muy poca cantidad de aceite.

Por otro lado, si optamos por tostadas, es clave elegir un pan integral. A diferencia del pan blanco, la fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a controlar los niveles de azúcar, mientras que las vitaminas y minerales son esenciales para el buen funcionamiento del organismo.