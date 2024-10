Soy experta en parejas y este es el motivo por el que tantos españoles siguen solteros

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más solteros que nunca, un número que supera con creces al de casados. Ya en 2021 la tendencia de la soltería se veía al alza. Según el INE, en España había más de 14 millones de personas sin pareja, un máximo histórico que, lejos de disminuir, sumaba cada mes más cifras.

Esto hace tan solo unos años no pasaba. Hubo una época en la que rebasar la barrera de los 40 años sin haberse casado era considerado poco menos que un fracaso, mientras que ahora se considera algo normal y, de hecho, habitual. Antes se les achacaba una soledad irremediable y ahora, por el contrario, se elogia su libertad.

La diferencia de datos ha hecho que los expertos se pregunten el motivo, ¿es que ya no creemos en el amor?, ¿la sociedad ha cambiado? La coach del amor, Patricia Navarro, lo tiene claro: mientras que los adolescentes creen que la pareja es sacrificio y lucha, otras generaciones tienen miedo irracional al rechazo o a la crítica.

El motivo por el que hay tantos solteros en España

Patricia Navarro, coach especializada en relaciones sentimentales, ha querido profundizar en esta realidad junto a Antena 3. A través de sus videos sociales y página web busca aconsejar a todos sus seguidores, ayudarle a recuperar su autoestima o a superar su ruptura sentimental.

La profesional ha tratado junto al medio de comunicación la realidad a la que se enfrentan millones de personas en su día a día: no encuentran pareja o simplemente no quieren encontrarla. O, directamente, no se ven capacitados para tenerla.

[Esta es la diferencia límite de edad que debes tener con tu pareja para que la relación funcione según los expertos]

Navarro se centra especialmente en los adolescentes, la generación a partir del año 2000, quienes también siguen la tendencia. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 80% de los jóvenes de entre 18 y 25 años prefieren "cuidarse a sí mismos".

La experta corrobora esta razón como una de las principales. La coach explica que la generación Z ha crecido en un entorno de padres separados, con carencias afectivas que han podido entender como normales, pero además, han crecido con creencias de que la pareja es sacrificio y lucha.

Esta misma teoría la comparte María, una joven soltera que ha hablado con Antena 3: "tienes que estar dispuesto a soportar muchas cosas y a la mínima siempre quieres algo nuevo en lugar de acomodarte porque somos por naturaleza inconformista".

Paloma, otra de las entrevistadas, soltera también a sus 25 años por decisión propia, se suma a la tendencia: "Tu máxima prioridad eres tú. Un soltero no tiene responsabilidad afectiva", señala.

Ilustración. Freepik.

Patricia Navarro considera que esta tendencia hacia la soltería se debe a que la generación que ha nacido pegada a un teléfono móvil, donde la infidelidad es mucho más 'factible', se esconden detrás de las redes sociales y, por tanto, "son emocionalmente más débiles que las anteriores".

En el momento en el que toda una generación es más débil e insegura, el hecho de tener pareja se complica. Cuentan con mayor cantidad de complejos, se comparan más con sus coetáneos y esa misma fragilidad es la que hace que tengan un miedo constante al rechazo.

Este miedo al rechazo también se está dando entre personas más mayores y es una de las claves por las que, según la coach del amor, hay más solteros que nunca en nuestro país.