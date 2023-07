El secreto de Crys Dyaz, entrenadora de Blanca Suárez, para encontrar la motivación

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos a la hora de hacer deporte es la constancia. Factores como la falta de tiempo o la pereza nos alejan de nuestras metas y nos impiden conseguir el cambio físico o mental que tanto ansiamos.

Para cambiarlo, lo mejor es acudir a un auténtico experto, que nos pueda aconsejar sobre nuestra rutina y cómo iniciarnos en este mundo, que cada vez pinta más complicado. Así lo hemos hecho desde la redacción de magasIN.

"Siempre es un buen momento para empezar a hacer deporte", ha sido la consigna de Crys Dyaz, entrenadora de españolas como Blanca Suárez, Laura Escanes y María Pombo, para encontrar la motivación en el gimnasio.

"Hay gente que viene a nuestro centro porque se queda embarazada y quiere comenzar a entrenar en ese momento. Hay quien llega por la rehabilitación de una lesión, o para perder peso por operación bikini, o incluso, porque se casa... Da igual cuál sea el motivo, lo importante es encontrar tu momento", explica Dyaz.

Como si conociera nuestras constantes renuncias a ir al gimnasio, la entrenadora insiste en que los beneficios que te brinda el deporte no es lo que va a ayudarte a estar motivada: "Da igual que te digan que es buenísimo para la salud, que tiene efectos más allá de lo físico, lo mental, lo emocional o lo hormonal, porque al final, tienes que encontrar tu punto y el deporte que más te guste, y como no lo encuentres, va a dar igual lo que te digan...".

La entrenadora también apunta que el deporte debe ser una de nuestras prioridades: "Igual que nos ponemos nuestras reuniones de trabajo en la agenda, o cuando tenemos que ir a recoger a los niños o cuando quedamos con los amigos, debemos intentar también poner en agenda cuando vamos a entrenar y que sea una prioridad para nosotros, porque tiene que ser una tarea o una rutina fundamental".

Para querer establecer dicho hábito, debemos tener en mente qué cambios queremos ver si realizamos deporte. "Generalmente, y en un porcentaje muy alto, casi siempre es algo físico, como mejorar el aspecto de mis glúteos, del abdomen, perder peso, aumentar masa muscular o porque tienes dolores de espalda", explica Crys Dyaz.

"Lo importante es fijarte un objetivo a corto, medio y largo plazo y que lo escribamos en un papel", nos recomienda la entrenadora para cumplir nuestras metas. "Una vez que hayas conseguido el primero, vete al siguiente y después al de largo plazo. Como a los niños, debemos poner un refuerzo positivo", aconseja.

"Sin darnos cuenta habremos conseguido esos objetivos, que inicialmente eran pequeñitos (deben serlo, porque si los hacemos demasiado ambiciosos nos quedaremos en el camino frustrados). Cuando veamos esos verdaderos cambios estaremos ya metidos en el círculo virtuoso", observa Dyaz.

Por último, hemos preguntado a la entrenadora personal por su receta para tener buena salud.

"Vivir en la escala de grises", ha sido su respuesta. "Siempre digo que ni los blancos ni los negros son buenos para nada. Creo que no podemos obsesionarnos con el deporte y no saber cuándo debemos descansar. Tampoco debemos obsesionarnos con la alimentación sana y no saber cuándo tomarnos un vino o un brownie, obsesionarnos con una dinámica y una rutina que nos exija y nos frustre".

"Es mejor vivir en una escala de grises en la que el 80% de nuestra vida sea saludable, sea deporte, sea comer sano, pero un 20% nos aporte esos caprichos que necesitamos para que esa receta genérica sea sostenible, y encontremos, sin locuras y sin blancos y negros, el resultado que queremos", ha concluido Crys Dyaz.

