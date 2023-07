Los mejores autobronceadores para lucir un tono de piel radiante

Con la llegada del verano en España, llegan también los días de playa y piscina y el momento de ponerte esos looks de verano que llevas soñando desde hace meses con volver a utilizar, pero sin embargo tu color de la piel aún sigue siendo tan pálido y blanco como el primer día. Si esta situación te resulta familiar, te animamos a que el hecho de que aún no hayas conseguido estar morena, no te impida disfrutar de tus looks y vacaciones veraniegas.

Para ello, te animamos como siempre a proteger tu piel de los rayos UV de la mejor manera con las mejores cremas solares de farmacia, pero también a conseguir ese moreno que buscas con la ayuda de algunas de las muchas fórmulas autobronceadoras que hay actualmente en el mercado. Autobronceadores con los que también podrás conseguir ese soñado tono de bronceado radiante y natural sin tomar el sol. Sin embargo, no todos ofrecen los mismos resultados. Aquí te proponemos algunas de las mejores opciones de autobronceadores que podrás encontrar.

Cómo aplicar un autobronceador

Lo cierto, es que el autobronceador puede llegar a hacer maravillas con el tono de tu piel, pero solo si sabes aplicarlo de forma correcta, de manera uniforme y sin dejar marcas. Un proceso delicado, pero no imposible y para el que además de seguir las recomendaciones de cada fabricante, te recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos.

[¡Despídete de las bolsas en los ojos! El mejor truco casero para eliminarlas]

Exfolia tu piel antes y durante

El verdadero truco está no solo en exfoliar la piel 24 horas antes de aplicar el autobronceador, sino también en repetir la exfoliación a los cuatro días de su aplicación, con el fin de dar uniformidad al color. Lo mejor es que incidas en las áreas más rugosas como las rodillas, los codos y los tobillos. De esta forma, conseguirás un bronceado más natural, bonito y sin manchas.

Hidrata a diario

Puede parecer un consejo muy básico, pero es sin duda uno de los más efectivos. La razón de ello, es que manteniendo una buena hidratación diaria en la piel, también conseguimos que el color dure más y la piel se vea más cuidada e hidratada.

Protege las manchas con vaselina

En el caso de que tengas problemas de hiperpigmentación en la piel y tengas miedo a que el autobronceador resalte aún más esas manchas, la mejor forma de disimularlas será igualando su color con el tono de la piel y aplicando para ello una ligera capa de vaselina justo sobre la mancha y antes de extender el autobronceador.

[Los 17 errores más habituales en el cuidado de la piel (palabra de experta)]

Elige la mejor textura para tu piel

Tanto si te decantas por en crema, como en espuma, bruma, aceite... Ten en cuenta que cada mujer tiene una fórmula ideal más acorde a su tipo de piel. Si tu piel es seca, lo mejor será que recurras a autobronceadores en aceite o crema, mientras que las espumas son mejores para pieles grasas. En el caso del formato espray, este es mejor para aquellas mujeres que no cuenten con demasiado tiempo para aplicarlo.

Los mejores autobronceadores para conseguir un moreno natural

Repasamos algunas de las mejores opciones de autobronceadores con las que podrás conseguir un moreno natural y radiante.

Sun 365 Instant Self Tan de Lancaster

Sun 365 Instant Self Tan de Lancaster

Con este gel autobronceador para todo el cuerpo de Lancaster, conseguirás un bronceado rápido y uniforme durante más tiempo, a la vez que conseguirá refrescar e iluminar la piel al instante creando un bronceado dorado y perfecto.

[Cómo preparar la piel (por dentro y por fuera) de cara al verano]

Addition Concentré Eclat de Clarins

Addition Concentré Eclat de Clarins

Mezcla unas gotas de Addition Concentré Eclat Corps con tu tratamiento corporal habitual y en las zonas que desees broncear. Un sencillo gesto con el que conseguirás un delicado dorado natural. Este tratamiento autobronceador además se adapta a todos los tonos de piel en solo unas horas y se encuentra enriquecido con aloe vera, por lo que protege y suaviza la piel.

Perfect tan glowfilter

Perfect tan glowfilter

Este autobronceador concentrado es ideal también para todo tipo de pieles y cuenta con ingredientes cuidadosos con la piel y veganos. Una textura tipo serum con un concentrado que te ayudará a conseguir un tono de moreno natural y sin necesidad de estar horas bajo el sol.

Bronzing Radiance Self-Tanning cream de Freshly Cosmetics

Bronzing radiance self-tanning cream de Freshly Cosmetics

Si buscas un bronceado natural y radiante con un cautivador aroma frutal, sin manchas ni sensación grasa, este autobronceador de Freshly Cosmetics es una opción perfecta para conseguirlo de manera gradual y segura.

[5 trucos rápidos y efectivos para que tu piel se vea resplandeciente, en palabras de expertos]

Esta revolucionaria crema corporal produce un efecto dual: autobroncea y potencia el bronceado adaptándose a tu tono de piel, asegurando ese efecto de bronceado natual y sin tonos sintéticos. ¿El resultado? Una piel bronceada y visiblemente más saludable, sin salir de casa y con resultados visibles a los tres días.

Bioderma photoderm spray autobronceador

Bioderma photoderm spray autobronceador

Esta bruma en formato de espray, favorece un bronceado natural, uniforme y progresivo. Seca al tacto instantáneamente para no manchar la ropa ni dejar manchas en la piel. Además, aumenta el nivel de hidratación en la piel. Cuenta con un difusor con múltiples posiciones para facilitar su aplicación.

Institut esthederm leche autobronceadora ligera corporal

Institut esthederm leche autobronceadora ligera corporal

Este producto autobronceador cuenta con activos antioxidantes que preservar la juventud de la piel, añadiendo un tono ligero y natural con un dorado homogéneo. Es apta para todo tipo de pieles, especialmente para las más claras.

Self tanning foam de Bondi Sands

Self tanning foam de Bondi Sands

Con esta espuma bronceadora, conseguirás un brillo dorado digno de unas vacaciones en el Caribe. Un autobronceador enriquecido con aloe vera y coco, que además deja la piel suave con un dulce aroma y que cuenta con un aplicador en espray de 360º que asegura una bruma fina y consigue un bronceado natural sin manchas.

Sigue los temas que te interesan