Victoria Beckham confiesa que su marido nunca le ha visto con las cejas al natural

Los años 2000 nos trajeron muchas alegrías, aunque también implicaron algunos errores. La aplicación excesiva de bronceador, las coletas a los lados o la delineación de labios dejaban mucho que desear.

Gracias a Dios, muchas de estas tendencias las podemos dejar atrás, con tan solo las fotos de la cámara digital para atormentarnos.

No obstante, hay una moda que todavía persigue a muchas de las estrellas del momento: la depilación del rostro. La manía de quitarnos pelitos hasta quedarnos con una fina línea a modo de ceja ha pasado factura años después.

No hay duda de que famosas como Cameron Diaz, Jennifer Aniston o Angelina Jolie han sido de las más afectadas por esta tendencia. Y a ellas se le suma Victoria Beckham, una de las mujeres más fashion del momento.

Veinticuatro años son los que lleva con su marido, David Beckham, y veinticuatro también son los que le lleva ocultando sus cejas al natural.

Así lo ha confesado en una entrevista con The Sunday Times: "A lo largo de los años, mis cejas se han depilado tanto que si me vieras sin maquillaje te horrorizarías", explicó a la revista. "David nunca me ha visto sin mis cejas. Son lo primero que hago: despertarme, ponerme la ceja".

Victoria Beckham explicó al medio que su autoestima depende de verse bien, por lo que realiza tratamientos como el láser o el estiramiento de piel que le hacen sentirse segura de sí misma. Aunque pueda parecer trivial, la falta de pelo en las cejas le causa a la cantante una gran inseguridad.

"No me gustaría volver a tener 25 años. Era el tipo de mujer joven que se miraba en el espejo y veía lo que necesitaba mejorar, en lugar de lo que realmente se veía bien", explicó Beckham sobre sus antiguos problemas con su imagen corporal. "No se trata de cambiar nada, se trata solo de buscar la mejor versión de ti mismo".

Al igual que para muchas de nosotras, Victoria Beckham ha servido de inspiración a su hija menor, Harper Seven. Beckham declaró que a su pequeña le encanta maquillarse, aunque es una actividad que solo le permite hacer dentro de las paredes del hogar.

"Es muy buena maquillándose de forma muy natural. Puede hacer un full-face y un contouring", confiesa orgullosa la cantante británica. En el caso de que Harper llegue a ser la mitad de icónica que su madre, estaremos delante de una nueva súper estrella.

