Shakira dice literalmente "no" con su look: las claves de su estilo en la Semana de la Alta Costura

La Semana de la Alta Costura se ha celebrado del 3 al 6 de julio, en la capital francesa. En estos días, varias casas presentaron sus colecciones más elaboradas, hechas en colaboración con un equipo de artesanos. Este gran encuentro de la moda no solo es un espectáculo por sus pasarelas, también lo es por el street style, que se llena de moda.

Entre las famosas que aparecieron en la capital destacaron Camila Cabello, quien asistió por ejemplo al desfile de Giambattista Valli, Natalie Portman, espectacular para acudir a la presentación de Dior o Diane Keaton, observada de camino al desfile de Thom Browne.

En la penúltima jornada de desfiles, quien generó la sorpresa fue Shakira. La cantante colombina apareció con un look firmado Viktor&Rolf para asistir a su presentación. ¿Su clave? Un imponente "No" en relieve, en la zona superior de su vestido con solapas, concretamente a la altura del pecho. Se trata de un modelo de la colección "Inmaculada" de la firma, presentada en 2018, con motivo de su 25 aniversario, que ya lucieron otras famosas como Jennifer Lopez. La artista lo completó con un par de sandalias doradas de Aquazurra y bolso a juego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

No es la primera vez que el "No" aparece de forma tan literal en un diseño de la firma. En 2008, Viktor&Rolf ya propuso un abrigo gris con detalle de strass y botas altas con el mismo mensaje. El "No" también fue el protagonista de uno de los vestidos de su colección Alta Costura 2009.

Ante esta apuesta estilística de la artista, surge naturalmente una pregunta: ¿Cuál es su mensaje? Aunque no haya hecho ninguna declaración al respecto, suena como una respuesta contundente a las posibles preguntas sobre su relación o su actividad actual.

