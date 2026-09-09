Toñi Moreno, 53 años: "Me levanto a las 6 de la mañana, desayuno pan de centeno con pavo, tortilla francesa y café solo"

Toñi Moreno es una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la televisión española. Tras más de tres décadas frente a las cámaras, su naturalidad y cercanía la han convertido en uno de esos rostros que han acompañado a los españoles durante las tardes —y ahora también mañanas— más calurosas del verano y las más tranquilas del invierno.

Su vida transcurre entre los platós, sus diferentes proyectos profesionales y Málaga, donde ha establecido su hogar junto a su hija Lola. Sin embargo, detrás de las cámaras también hay una rutina muy concreta, marcada por los madrugones, la alimentación y el ejercicio.

A sus 53 años, la presentadora ha empezado a prestar especial atención a determinados hábitos relacionados con esta nueva etapa vital. Entre ellos está el desayuno, que ha adaptado a la perimenopausia y que comienza cada mañana con pan de centeno, pavo, tortilla francesa y café solo.

Un día que empieza a las 6 de la mañana

Los días de Toñi Moreno empiezan bastante antes que los de buena parte de quienes la siguen desde casa. Su trabajo en televisión le obliga a madrugar y el despertador suena a las 6 de la mañana.

Así lo explicó la propia presentadora en una entrevista para la revista SEMANA, en la que habló con detalle de sus rutinas, su alimentación y de la manera en la que intenta cuidarse en esta etapa de su vida. "Tengo que estar muy temprano en el trabajo. Escucho la radio, leo la prensa y desayuno", contó.

Es precisamente en esta primera comida donde ha introducido algunos cambios relacionados con la etapa vital en la que se encuentra y la presentadora explicó que, actualmente, intenta adaptar su alimentación a la perimenopausia.

La perimenopausia es la etapa de transición natural en la vida de una mujer que precede a la menopausia, en la que pueden producirse cambios hormonales que también afectan a cuestiones como el sueño, la composición corporal, el apetito o la distribución de la grasa.

"No es una dieta, pero sí son alimentos antiinflamatorios", explicó al medio citado. Su intención, según relató, es comenzar el día con alimentos que le sienten bien y que le ayuden a evitar esa sensación de hinchazón que muchas personas experimentan.

Y su elección es bastante sencilla: pan de centeno con pavo, tortilla francesa y café solo.

¿Qué aporta el desayuno de Toñi Moreno?

Aunque Toñi Moreno lo resume en unos pocos alimentos, su desayuno combina varios grupos interesantes desde el punto de vista nutricional. El pan de centeno aporta hidratos de carbono y, especialmente cuando se elige una versión integral, una cantidad considerable de fibra.

La fibra resulta importante dentro de una alimentación equilibrada porque contribuye al buen funcionamiento intestinal y favorece una mayor sensación de saciedad. Además, los cereales integrales aportan vitaminas, minerales y otros compuestos vegetales que forman parte de una dieta saludable.

El segundo elemento es el pavo, que introduce una fuente de proteínas. En este caso conviene hacer una distinción importante: no todos los productos de pavo son iguales.

El pavo fresco o con un buen perfil nutricional no es lo mismo que determinados fiambres, que pueden contener cantidades elevadas de sal y otros ingredientes.

La tortilla francesa, por su parte, vuelve a aportar proteínas y convierte el desayuno en una comida bastante saciante. El huevo contiene además nutrientes como la colina, vitamina B12, vitamina D y diferentes minerales, por lo que puede formar parte perfectamente de una alimentación variada.

Y después está el café solo, una elección sencilla para empezar la mañana sin añadir azúcar ni leche. El café contiene cafeína y compuestos antioxidantes y, tomado en cantidades moderadas, puede formar parte de una dieta saludable.

Pilates de máquina, el ejercicio que ha incorporado a su rutina

La alimentación no es la única parcela en la que Toñi Moreno ha introducido cambios. También ha empezado a prestar más atención al ejercicio físico, aunque reconoce que nunca ha sido especialmente deportista.

La disciplina que ha encontrado para mantenerse activa es el pilates de máquina, una modalidad que combina ejercicios de control corporal con resistencia y trabajo muscular. "Estoy encantada", confesó la presentadora.

Lleva alrededor de tres meses practicándolo y asegura que se encuentra muy cómoda con esta actividad. Además, hay un motivo concreto por el que se ha decantado por ella: el trabajo de fuerza.

A partir de la mediana edad, mantener la masa y la fuerza muscular adquiere una importancia especial. El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la función muscular y puede contribuir a mantener la autonomía y la salud ósea, especialmente cuando se mantiene de manera regular.

Por eso, la combinación que está siguiendo la presentadora resulta interesante: una alimentación con presencia de proteínas y fibra junto con una actividad física que incorpora trabajo muscular. No se trata de una transformación radical, sino de pequeños cambios integrados en su día a día.

"Creo que el secreto de belleza está en aceptarse como una es, en quererse bien, en alimentarse bien, en llevar una vida saludable", explicó.