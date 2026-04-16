Cantabria Labs, ciencia y cuidado de la piel más allá de tendencias: los retinoides, la base del 'skin care'

La belleza, los cuidados y el bienestar son conceptos que han ido evolucionando desde hace siglos. No obstante, hoy la conversación en torno a ellos está más presente que nunca. Las redes se inundan de comentarios, tendencias, expertos y supuestos profesionales que aconsejan qué hacer.

No obstante, ante el barullo informativo, conviene confiar en aquellos que saben lo que hacen.

En esta definición encaja Cantabria Labs, una empresa farmacéutica española con más de 30 años de experiencia líder en prescripción dermatológica y con presencia en más de 100 países.

Tras su éxito reside el buen hacer. Pero sobrevivir en un mercado tan competitivo bebe de muchas fuentes: la del esfuerzo, la de la adaptación a las necesidades del mercado sin abandonar aquello que les define y la de un análisis exhaustivo de cada detalle que habla de ellos.

En Cantabria Labs, la innovación forma parte de su ADN, pero no a cualquier precio. Cada lanzamiento de la farmacéutica se planifica y mide al detalle.

Cada decisión se hace con sentido y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que de verdad importa: formulaciones que cumplen lo que prometen y que lo hacen desde el más riguroso cuidado de la piel.

Imagen de la campaña ENDOCARE Renewal Retinoid. Cedida

Una de sus últimas apuestas es la línea ENDOCARE Renewal Retinoid. El término retinoides se ha colado en el vocabulario de muchas y ya se ha convertido casi en un concepto de andar por casa. En la gama hacen acto de presencia los sérums y contorno de ojos con retinoides en diferentes intensidades.

No obstante, merece la pena saber bien qué supone este término que en dermatología hace referencia a los derivados de la vitamina A. Estos pueden servir para tratar el acné, el fotoenvejecimiento o la psoriasis, por ejemplo.

Si la cuestión se desplaza al terreno anti-aging, estos activos destacan por su capacidad para estimular la renovación celular y favorecer la síntesis de colágeno, dos procesos clave para mantener la piel más firme y uniforme.

Como resultado, ayudan a suavizar las arrugas y actúan también como perfeccionadores del tono y la textura de la piel.

Sobre este último apartado conviene especificar que ese concepto de 'antiedad' está en total evolución. Ya no se trata de aparentar menos años, sino de envejecer de la mejor forma posible. En cualquiera de las observaciones, Cantabria Labs cobra sentido, y más aún la línea que se menciona.

En clave Retinoid

Entre los productos estrella de este segmento están Retinoid Intensive Serum, Retinoid Serum y Retinoid Contorno de ojos: tres apuestas de belleza y, sobre todo, de cuidado de la piel.

La fórmula que se encuentra en ellos parte de una nueva tecnología, Retinduo®, (compuesta por dos retinoides: retinol puro encapsulado en microesponjas y retinal en nanovesículas y un booster con ingredientes de origen natural, que potencia la eficacia y que mejora la tolerancia).

ENDOCARE Renewal Retinoid Intensive Serum : tratamiento renovador, antiarrugas y retexturizante intensivo formulado con la tecnología Retinduo. La propuesta se recomienda para pieles ya retinizadas o resistentes.





: tratamiento renovador, antiarrugas y retexturizante intensivo formulado con la tecnología Retinduo. La propuesta se recomienda para pieles ya retinizadas o resistentes. ENDOCARE Renewal Retinoid Serum : tratamiento renovador, antiarrugas y retexturizante. Se indica especialmente como tratamiento de iniciación o para rostros sensibles.





: tratamiento renovador, antiarrugas y retexturizante. Se indica especialmente como tratamiento de iniciación o para rostros sensibles. ENDOCARE Renewal Retinoid Contorno de ojos: propuesta revitalizante con retinoides —retinol y retinal— que reduce visiblemente las arrugas, patas de gallo y atenúa ojeras. Igualmente, cuenta también con la tecnología Retinduo. Si hubiera que resumir su función en tres conceptos, estos serían: renovación celular, reducción de las líneas de expresión y unificación del tono. Contiene, además, cafeína y Haloxyl®.

En la imagen, ENDOCARE Renewal Retinoid Serum. Cedida

El ABC

Si entramos en materia, no está de más, para combatir esa sobreinformación, hacer una distinción de conceptos.

Hablar de retinoides es, en realidad, hacerlo de una familia entera de activos derivados de la vitamina A que comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad de la piel.

ENDOCARE Renewal Retinoid Intensive Serum para pieles ya retinizadas o resistentes. Cedida

Bajo este paraguas conviven distintas moléculas —retinol, retinal (o retinaldehído) y ácido retinoico— que se diferencian, sobre todo, en su potencia y en la velocidad con la que actúan.

El retinol es, probablemente, el más conocido. Resulta eficaz, pero necesita transformarse dentro de la piel en ácido retinoico para ejercer su función.

En concreto, requiere dos conversiones —primero a retinal y después a ácido retinoico—, mientras que el retinal solo necesita una.

Esto no es sinónimo de que el último sea mejor que el primero. Lo que sucede, es que con el retinol se esperan efectos a largo plazo y mejor tolerancia.

Con el retinal los resultados son más inmediatos, pero la tolerancia es algo menor.

En la cima de esta montaña que suponen estos cuidados está el ácido retinoico que no necesita transformación alguna y funciona directamente, pero también es el más irritante.

ENDOCARE Renewal Retinoid Eye Contour. Cedida

Aquí es donde entra en juego el protocolo de retinización: una estrategia para introducir estos activos de forma gradual y evitar efectos secundarios como irritación, sequedad o descamación.

La clave está en empezar con concentraciones bajas, aplicar pocas noches a la semana y aumentar la frecuencia según la tolerancia de la piel, siempre acompañando con hidratación y protección solar para reforzar la función de la barrera cutánea.

Esto último es fundamental hacerlo en cualquier época del año e ir reaplicando a lo largo del día. Por supuesto, en Cantabria Labs también tienen una serie de productos idóneos con esta finalidad, como HELIOCARE Age Active SPF50.

Ante tantas opciones, lo normal es preguntarse cuál es la mejor. Sin embargo, la cuestión —o más bien la respuesta— no se encuentra en ese camino. La clave no está en una percepción generalista, sino en una recomendación personalizada y, a ser posible, pautada por un especialista en dermatología o dermocosmética.