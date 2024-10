La nueva bruma de Sephora que vuela de las estanterías: un aroma elegante que aguanta todo el día

Las brumas corporales se han convertido en un indispensable en el mundo de la belleza. Consiste en la versión más natural del perfume, que no solo podemos aplicar en todo el cuerpo, sino que podemos hacerlo sin parar y sin miedo, asegurándonos de que durará todo el día.

Son ideales para cuando salimos de la ducha, pero también para usar durante los días más calurosos para evitar el olor a sudor, ya que tienen la capacidad de perfumar sin ser abrumadores. Y aunque parezcan que debido a su sutileza no son duraderos, lo cierto es que pueden aguantar durante todo el día.

No obstante, no todas las brumas son iguales. Si hablamos de una que cumpla con todos los requisitos y que, además, es la favorita de todas las famosas e influencers en España, es imposible no nombrar a la firma brasileña Sol de Janeiro, y su valoradísimo número 62.

La bruma de Sol de Janeiro 62

Sol de Janeiro es una marca especializada en productos y tratamientos de cosmética para el cuidado de la piel, el cuerpo y el cabello. Con una inspiración brasileña, se encarga de revelar los secretos de belleza de Sudamérica: ingredientes nutritivos, texturas lujosas y adictivas fragancias.

En los últimos meses, sus brumas corporales han conquistado cada rincón de TikTok y prácticamente todas las famosas han aclamado el producto. En especial, el número 62, que combina los olores de caramelo, pistacho y mantequilla salada por un precio de 25,99 euros en Sephora.

Brazilian Crush Body de Sol de Janeiro.

El lanzamiento de esta bruma corporal, que acompaña a otras esencias, responde al éxito de la crema corporal Brazilian Bum Bum, cuyo aroma sedujo a millones de personas, de tal manera que enviaron miles de peticiones para que se creara una fórmula body spray.

Ambos productos cuentan con el mismo aroma, por lo que hay quienes las combinan y consiguen un perfume elegante y único que aguanta durante horas. La bruma corporal 62 ha conseguido posicionarse como uno de los productos favoritos de la marca.

En la tienda online de Sephora registra más de 3.800 reseñas y alcanza una nota media de 4,5 estrellas sobre 5. De hecho, quienes la han probado dicen que su aroma resulta "muy placentero" y aseguran sentirse "obsesionados" con ella.

A la hora de aplicarla, esta bruma corporal sirve como una fragancia duradera, pero también hidrata y refresca diferentes zonas del cuerpo. Además, debido a su formulación, podemos aplicarla en el cabello sin miedo.

Aunque el número 62 de las brumas sea una de las favoritas, lo cierto es que existen otras esencias que también han cautivado a millones de personas, como de jazmín y fruta de la pasión (número 68) o de vainilla y macadamia (número 71).

El perfume se comercializa en la web de Sephora en dos tamaños, el primero de 90 mililitros por un precio de 25,99 €, perfecto para llevar en el bolso o neceser, y el segundo de 240 mililitros por 38,99, para dejar en el baño o en la habitación.

El truco para que aguante todo el día

Como ya hemos comentado, el número 62 de Sol de Janeiro es la respuesta de miles de peticiones tras el éxito de la crema Brazilian Bum Bum. Al contar ambos productos con la misma fragancia, el truco de las influencers para que dure más es aplicar uno detrás de otro.

Lo que tenemos que hacer es aplicar la crema por todo el cuerpo después de la ducha, o antes de salir de casa y, después, la bruma. De esta forma, el primer producto actúa como una especie de 'pegamento' y conseguimos que el aroma aguante durante horas.

La crema brasileña Bum Bum se puede considerar como el primer éxito de la firma, y es que además de contar con un aroma excelente, está enriquecida con una mezcla que deja la piel irresistible al tacto y que contiene manteca de copoazú (de extraordinario poder nutritivo), asaí (un potente antioxidante) y aceite de coco (de propiedades superhidratantes).