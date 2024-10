Expertos mundiales se citan en la ‘Beauty Innovation Summit’ de Shiseido: “La piel es el tercer cerebro”

Con preguntas como "¿qué es la belleza?, ¿para qué sirve?" o "¿qué podemos hacer para proteger la belleza del planeta?" y la presentación de algunas de las posibilidades del futuro, como un escudo solar protector de un sólo toque, unas uñas con poder de autotransformación y medición o un packaging autodegradable, que se destruye por sí mismo, comenzaba la tercera edición del Beauty Innovation Summit de Shiseido.

Lisboa, capital europea de la innovación el pasado año, era la ciudad elegida para dar a conocer a especialistas de todo el mundo los adelantos científicos y de producto realizados por la compañía japonesa. Número 1 en Asia y 8 en el mundo, que ha facturado seis billones en 2023, recibe un premio cada 17 segundos y reúne un récord mundial de 31 IFSCC, conocidos como los Nobel de la cosmética, su misión como compañía es buscar la innovación en la belleza para un mundo mejor, y la razón de este evento era reflexionar acerca de las nuevas formas de belleza. Para conocer los avances y tendencias, nada mejor que hacerlo de la mano de los expertos de Shiseido.

Hallazgos científicos

A Nathalie Broussard, investigadora y directora de comunicación científica de Shiseido, siempre le preguntan qué productos utiliza ella. Sonríe y explica que "no existe una mejor crema del mundo, todos somos diferentes, incluso yo misma necesito cambiar o añadir productos por épocas. Mi primer consejo sería escuchar a tu piel y buscar productos de la mejor calidad". Confiesa que al comenzar a trabajar con Shiseido añadió "productos como un softener antes de iniciar la rutina; también utilizo diariamente Ultimune".

Respecto a la cosmética oral, Broussard no se muestra muy entusiasta, y recuerda que su impacto sigue dependiendo del resto de hábitos (rutina de cuidados, alimentación y estrés, especialmente). Lo que sí nos deja claro es, en primer lugar, la importancia de la limpieza: "si no retiras tu maquillaje sólo una noche, es equivalente a catorce días de envejecimiento"— y que las condiciones del sueño afectan a la piel — "si la temperatura del cuarto es más fresca, tu sistema inmune es más eficiente, por lo cual la piel también mejora"—.

Al ser preguntada por el próximo gran reto de la investigación, reconoce que le fascinan los estudios "basados en la inmunidad" — esa es la particularidad de Ultimune— y también los que tienen que ver con los "virus colaboradores" en procesos celulares, así como los avances en la búsqueda de cuáles son los genes implicados en el envejecimiento. Se muestra también apasionada por los experimentos en la relación con las emociones: con las nuevas técnicas que describe para evaluar el impacto emocional de la cosmética, señala que actualmente ya "podemos considerar las emociones como un ingrediente activo más", y refiere un estudio reciente que demuestra la activación de la región izquierda del cerebro al aplicar un pintalabios y otro con relación a la disminución del cortisol en saliva simplemente al oler ciertas fragancias.

"Es más, alguien puede enamorarse de un producto", afirma, refiriéndose al perfil de actividad cerebral obtenido por espectroscopia con el uso de ciertos productos, desde la sensación táctil a sus efectos, comparándolo con "el inicio de una relación y luego el paso a una relación estable". Basándose en su intuición científica, comparte que es probable que podamos ver "un escudo solar UV-one touch" o, quizás "una vacuna contra el envejecimiento: no estoy segura de que nunca vayamos a poder hacer una célula más joven, pero sí estimular un funcionamiento imitando el de una célula más joven". Se refirió al proceso de 'hipoxia', poniendo el foco científico en el Nobel de 2019, cuyo efecto de dentro a afuera se mimetiza ahora tecnológicamente en productos como Hi-Force de Bio-Performance. Otros descubrimientos están en desarrollo y darán lugar a apps: los que han encontrado que la forma de la nariz tiene correlación con la forma de envejecimiento o cómo el modo de caminar afecta a la piel por estar implicado en los procesos de activación nerviosa y circulatoria.

Visión del CEO

Podemos imaginarlo todo para un futuro no tan lejano, "no podemos bloquear ninguna parte de nuestra imaginación, porque la longevidad es el tema en el que todas las empresas están trabajando, no sólo en cosmética". Sin embargo, en la cultura japonesa está integrado el no sobreprometer. Esto lo explicó en su introducción Alberto Noé, CEO de Shiseido EMEA. Para el máximo responsable de la región desde hace ocho meses, lo más fascinante del sector "es la velocidad de la belleza, en términos de innovación y cambios. Hay pocos mercados como el de la cosmética en el que podamos ver cada año una innovación enorme". En sus palabras, en pocos años hemos visto "una auténtica aceleración", en relación, por ejemplo, a"la búsqueda de nuevos ingredientes verdes que sean efectivos", o la inteligencia artificial, que permite modelar en 3D, "haciendo visible lo invisible" y "está ayudando mucho en la formulación: hoy en día podemos simular muchas formulaciones para comprobar si funcionan o no",

Shiseido, que tiene una historia de 150 años, creció globalmente un 24% entre 2019 y 2023, y en Europa se ha constituido como la segunda firma de cuidado facial en los cuatro mercados principales, con un crecimiento del 15% en ese período. Aún así, para el máximo directivo de nuestra región sigue existiendo un amplio potencial de crecimiento, puesto que la industria cosmética "es una de las pocas que ha mostrado siempre crecimiento en los últimos treinta años. Depende de los momentos, ya fueran los segmentos premium o mass market, globalmente esa es la realidad y la tendencia: las necesidades aumentan. Si pensamos en cuántos productos usábamos hace veinte años y cuántos usamos hoy en nuestra rutina de belleza, y miramos también a Asia, inmediatamente podemos entender que los máximos no han llegado. Aún hoy en día en Europa, hay un 50% de las mujeres que siguen usando sólo un producto al día, una sola crema. Paso a paso, iremos incorporando más productos a nuestra rutina".

En relación con la tendencia de la personalización, subrayó que "está en la rutina de belleza individual, en el modo en que mezclas tus productos". Respecto al auge de lo unisex en el mercado, puntualiza que la encuentra sobre todo en fragancias y en maquillaje. "En la piel tenemos que proteger la diferencia, dado que está científicamente probada entre la piel del hombre y la de la mujer. Es la razón por la que la categoría de hombre es tan pequeña si miramos en los datos de mercado, sólo el 5% del negocio es debido al skincare de los productos masculinos, y honestamente creo que más de ese porcentaje los utilizamos, es decir, muchos hombres usamos los productos de mujer, yo mismo uso Ultimune".

"En Occidente vamos al doctor cuando tenemos un problema, en Asia es lo contrario, van en prevención" Alberto Noé, CEO de Shiseido EMEA

Añadió que "el nivel de competencias y conocimientos de los consumidores españoles es, de lejos, junto al de Italia, el mayor de todo EMEA, somos apasionados y estamos abiertos a descubrir novedades", pero aún así podemos aprender mucho de la cultura japonesa: "en Occidente vamos al doctor cuando tenemos un problema, en Asia es lo contrario, van en prevención", señala. "Ese es el acercamiento como grupo y trabajamos mucho en prevención. La buena prevención es siempre mejor que una intervención directa".

Nuevas marcas

Se incorporarán al gigante japonés en España nuevas marcas, como explicaron en el Summit de Lisboa las responsables de investigación de Gallinée —que llega en marzo de 2025 y ofrece tratamiento y probióticos—, y explicaron las bases conceptuales de su propuesta: según encuestas, mundialmente un 41% de las personas sufren de estrés, las mujeres son 1,66 veces más propensas a tener desórdenes de ansiedad y un 73% de las personas declaran tener piel sensible, rojez, irritación o sensación no confortable. ¿Cómo puede controlarse el daño desde el punto de vista de la piel? "Nada es más holístico que el microbioma: un estómago no balanceado puede llevar a la imperfección de la piel", explicaron. Si el estilo de vida afecta al microbioma, y también las bacterias del aire colonizan la piel y modifican la composición del microbioma, es necesario buscar un reequilibrio con tratamientos de aplicación y orales.

'Beauty Innovation Summit' Nathalie Broussard

El Dr. Gross y su mujer fueron otra de las sensaciones del evento: conocidos entre la alta sociedad neoyorquina, ambos ofrecen cócteles de producto para el anti-envejecimiento, siendo casi una moda las dermoinfusiones por pasos de este dermatólogo —basadas en estudios sobre una población internacional en la ciudad de los rascacielos—. También tuvo su espacio de presentación una de las últimas marcas llegadas al grupo, la muy innovadora propuesta de Ulé, la primera marca cosmética en integrar cultivos verticales para obtener ecoextractos altamente eficientes para el cuidado de la piel, una iniciativa de cosmética consciente nacida dentro de la compañía que sin duda dará mucho que hablar —la nueva Recovery Night contiene uso de prebióticos y tecnología cyclotonin—, y la desenfadada marca Drunk Elephant, con sus cócteles —llamados smoothies— de producto. Asimismo, se compartió en exclusiva que Shiseido está trabajando con Max Mara en un nuevo lanzamiento de cocreación.

'Open innovation'

Léa Mancuso, Open Innovation Leader y Christophe Hadjur, VP EIC & Sostenibilidad EMEA (a cargo del centro EIC de investigación científica en Francia) explicaron el concepto con el que mantienen como compañía global un ritmo tan extraordinario de descubrimientos. En sus palabras, "lo denominamos Open Innovation, conectamos con diferentes actores de la industria cosmética (como start-ups que se eligen después de un largo proceso de análisis, universidades e institutos de investigación, denominado Fibona), colaboramos con el campo médico por supuesto, el ámbito del textil, y las high-tech para obtener una fertilización cruzada y ser originales en términos de innovación": a esto hay que sumar el músculo de seis centros de investigación en el mundo.

Para ellos, además de la búsqueda de los ingredientes activos con la tecnología MolecuShift, "la próxima revolución podría situarse en la frontera del cuidado facial y las fragancias", puesto que, como se explicó durante el congreso, las fragancias pueden afectar el comportamiento de las bacterias de la piel.

Actualmente Shiseido está investigando "de un modo holístico, cómo podemos conectar cuerpo, piel y mente", y sobre cómo "estimular directa o indirectamente los componentes naturales que ya existen de forma natural en la piel", como el ácido hialurónico. El futuro de la protección solar podría estar, en su opinión, en el uso de filtros con la ayuda de bacterias: también compartieron que se está trabajando en envases sostenibles y formas de metalización más sostenibles, para no perder el premium y en packagings que se deshacen literalmente por la acción de microorganismos. La inteligencia artificial, explicaron, se está introduciendo gradualmente en la compañía, y significa "un acelerador en la elección de los ingredientes y pruebas, siendo útil para anticipar los efectos con simulación y formulación".

Alta gama cosmética

Si tuviéramos que resaltar un único producto de este Summit sería el nuevo capítulo de la teoría skin intelligence —base tecnológica de la marca de más alta gama de la compañía, la lujosa Clé de Peau, creada en 2011, pero basada en experimentos de más de 40 años—, que investiga la habilidad innata de la piel para mantener lo mejor de sí misma y neutralizar los malos estímulos, considerándola como el tercer cerebro. Se trata de un sérum que propone un doble efecto dinámico de renovación de la piel, basado en el descubrimiento de la presencia de proteínas-sensores en la piel, hasta ahora sólo localizados dentro de la nariz, los cuales disminuyen con el tiempo.

'Beauty Innovation Summit' Nathalie Broussard

"Ahora sabemos que estas proteínas están en toda la piel, bajo la capa córnea o más externa de la epidermis, que pueden bloquear los malos estímulos y rechazarlos mientras que dejan pasar más abajo los buenos", explican los representantes de la firma. "Con la edad, la cantidad de esas proteínas disminuye, la defensa de la piel baja, por ello los científicos buscaron un ingrediente que tuviera un efecto sobre la producción de sensor-proteínas y se encontró en una flor inteligente que crece en condiciones extremas en las montañas del sur de Francia, el Lilium". De ellas, se ha obtenido un extracto de radiant lilium que sirve para preservar las moléculas activas y mantener estas proteínas-sensor para que la barrera de la piel mejore, se densifique y se pueda responder a los estímulos de manera óptima, trabajando además de esta faceta de defensa de la renovación de la piel.