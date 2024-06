La mejor ruta costera para viajar en autocaravana este verano: recorre la Costa Blanca y todas sus extensas playas

Si eres un amante de las aventuras por carretera y no dejas de planificar viajes para conocer nuevos lugares, viajar en autocaravana es una de las mejores alternativas que puedes plantearte para este verano.

Y dentro de todas las posibilidades que este estilo de viaje ofrece, viajar y moverte con ella por la Costa Blanca siempre es una buena opción. Hacerlo en uno de estos vehículos, sin la necesidad de tener que reservar alojamientos y pudiendo detenerte en rincones que te ofrecerán las mejores panorámicas del Mediterráneo, no tiene precio.

Desde Denia, al norte, hasta Pilar de la Horadada, al sur, se pueden recorrer 244 kilómetros de playas, calas y acantilados. Una experiencia inolvidable que te permitirán conocer uno de los litorales más bonitos de todo el país.

[Ni Benidorm ni Denia: la playa del Mediterráneo más bonita y menos masificada para el verano]

La libertad y flexibilidad que te ofrece una autocaravana no la tendrás con ninguna otra opción de viaje. La posibilidad de recorrer la costa de Alicante, conectando con la naturaleza y, además, ahorrando debido al elevado precio que los alojamientos de playa tienen en verano, te terminarán de convencer.

Revisa la fecha de caducidad de tu carnet de conducir, elige la autocaravana que más se amolde a tus necesidades (y a tu bolsillo) y toma nota de la mejor ruta que puede hacer para disfrutar del mar en el que será uno de los veranos más impresionantes de tu vida.

Ruta en autocaravana a Santa Pola

Una vez tengas todo el 'papeleo' preparado para viajar con tu autocaravana, el primer destino al que tienes que dirigir tu vehículo del verano será Santa Pola. Este es uno de los destinos costeros más impresionantes de la Costa Blanca.

A poco menos de 30 minutos de Alicante capital, esta ciudad ofrece alguna de las playas más bonitas y con un ambiente perfecto para relajarse, divertirse y degustar la gastronomía más típica de la zona.

Gran Playa en Santa Pola, Alicante. iStock

Encontrarás extensas playas de arena blanquecina, pero también íntimas calas en las que disfrutar del Mediterráneo en su pura esencia y hacerse las fotos más idílicas que recuerdes.

Playa Varadero, playa Tamarit, calas del Cuartel, calas de L'Aljub... hasta 13 playas y calas cuenta esta ciudad alicantina. Disfrutarlas todas o deleitarte con algunas de ellas mientras dejas tu autocaravana aparcada en los parkings de las playas, será cuestión de preferencias.

Ruta en autocaravana a Altea

Continuando el viaje en autocaravana por la cosa alicantina, la siguiente parada obligatoria debe ser Altea. Su casco antiguo, tan pintoresco y con una historia fascinante, no será lo único que te enamore de este municipio.

Bien conectada con otras ciudades de importancia de la provincia, también con costas envidiables, como Benidorm, Calpe o la propia ciudad de Alicante, su clima mediterráneo te permitirá disfrutar de sus increíbles playas en cualquier día.

Aunque su litoral es extenso, no te puedes perder las cinco mejores playas de Altea. La playa de L'Olla, también conocida como 'Mar y Montaña'; playa Cap Blanch, repleto de chiringuitos y restaurantes; playa Cap Negret, perfecta para descansar; playa de La Roda, una de las pocas playas de arena de aquí; y la playa de la Barreta-Mascarat, una espectacular cala junto al Puerto Deportivo Luis Campomanes.

Ruta en autocaravana a Villajoyosa

Otro de los destinos más increíbles para visitar en autocaravana es Villajoyosa o Vila Joiosa, para los valencianos. Un casco urbano fascinante repleto de casas pintadas con vivos colores a lo largo del río Amadorio y un paseo marítimo perfecto para adentrarse en sus fantásticas playas.

Costa de Villajoyosa, Alicante. iStock

Villajoyosa cuenta con más de tres kilómetros de playas de aguas cristalinas y arena dorada que son el lugar de encuentro de turistas de todo el mundo y amantes de los deportes acuáticos.

Sus calas y playas te enamorarán desde el vehículo y más aún cuando disfrutes de su Mediterráneo in situ. La Caleta, Esparrelló, Racó del Conill o Bol Nou son algunas de las maravillas mediterráneas que aquí te puedes encontrar.

Ruta en autocaravana a Calpe

No es que Alicante no tenga más playas que visitar con tu autocaravana, pero si existe un rincón costero de esta provincia que no te puedes perder, ese es Calpe. Conocido a nivel internacional por su belleza, conducir hasta este encantador municipio es apostar por lo seguro.

Uno de los iconos de la ciudad es el Peñón de Ifach, una enorme roca elevada a 332 metros sobre el nivel del mar desde donde podrás obtener una panorámica inigualable de toda la Costa Blanca.

Costa de Calpe, en Alicante. iStock

La calidad de sus aguas, cristalinas y cálidas, a lo largo de sus calas y playas, son otro de los reclamos turísticos de la zona. No puedes perderte la playa Arenal-Bol, la playa de la Fossa (o Levante), la cala del Racó o la cala Les Bassetes, aunque decantarte por tu favorita será imposible.