Katarsis, narradora del torneo Magamers 2026: "Todas podemos ocupar más espacios, nos pertenecen"

En el universo competitivo de los deportes electrónicos, la narración se ha convertido en una pieza clave para transformar una partida en un espectáculo.

Durante la final de Magamers, el torneo de videojuegos femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Magas, Vandal y Crónica Global, una de esas voces fue la de Katarsis, caster habitual del circuito europeo.

Junto a Jackalsito, veterano del Circuito Tormenta, se encargó de relatar una final que no sólo celebró el talento de las jugadoras, sino también el crecimiento de una comunidad que reclama cada vez más visibilidad.

En conversación con Magas, Katarsis habla sobre cómo llegó a los micrófonos, los retos de narrar en directo y el papel de las mujeres dentro de los eSports.

El comienzo

Su camino hacia el casting no fue, al menos al principio, el esperado. Durante sus primeros pasos en los deportes electrónicos trabajaba en otros roles dentro de la industria, lejos del micrófono.

“La verdad es que no era narradora, porque me dedicaba a otras cosas dentro de los eSports”, explica. La oportunidad surgió casi por casualidad, dentro del ecosistema de creación de contenido de un equipo español.

Katarsis. Cedida

A partir de ahí, su carrera comenzó a tomar forma, al mismo ritmo que crecía la escena competitiva femenina en Europa. "Con la llegada de las ligas femeninas europeas subí mi canal casteando", recuerda.

Aunque los videojuegos abarcan decenas de títulos, la caster siempre ha tenido claro cuál es su territorio. "Para mí siempre ha sido el LoL", afirma.

Curiosamente, su relación con el juego no pasa tanto por competir como por observarlo. A diferencia de muchos comentaristas, ella reconoce que jugar nunca fue su punto fuerte. "Sí que he jugado, pero como se me da tan mal… siempre confundo las teclas y no lo paso demasiado bien", dice entre risas.

Por eso prefiere disfrutar del juego desde la perspectiva del espectador y analista: "Prefiero ver competitivo, ver a mis amigos o a algún creador de contenido antes que jugar".

También reconoce que el propio ambiente competitivo puede resultar exigente: "Es un juego que la gente se toma muy en serio muchas veces, y hay mucha toxicidad. Prefiero estar tranquila viéndolo sin tener que molestarme leyendo el chat".

Los retos del casting

Narrar una partida en directo, sin embargo, dista mucho de ser una tarea sencilla. En un juego tan rápido y complejo como League of Legends, el caster debe interpretar lo que sucede casi al instante y traducirlo para la audiencia.

"Creo que lo más difícil es analizar bien cuando hay una pelea —cuenta Katarsis—. Tienes que saber en qué momento va a empezar o qué están haciendo los campeones para poder comentárselo a la gente y que quede bien".

Ese desafío se multiplica si se piensa en el público, que no siempre tiene el mismo nivel de conocimiento. "Para alguien que acaba de empezar a ver el LoL, una pelea puede ser sólo un montón de lucecitas y no te estás enterando de nada. Tu trabajo es explicarlo", señala.

Dentro del casting, además, existen distintos roles. "Está el analista, el color caster y el play by play", explica. El primero se centra en la estrategia y el segundo en las composiciones de equipo o los objetos. El tercero, en cambio, narra la acción minuto a minuto y transmite la emoción del combate.

En su caso, la experiencia ha sido híbrida. "Como estoy acostumbrada a analizar sola, al final acabas haciendo un poco de todo", añade.

Jackalsito, el otro narrador de Magamers 2026. Cedida

Esa dinámica cambió en la final de Magamers, donde compartió micrófono con Jackalsito. Lejos de ser un obstáculo, la colaboración fluyó con naturalidad: "No estoy acostumbrada a castear acompañada, pero él lo hizo bastante fácil. Pillamos muy rápido la sintonía".

El reparto de roles surgió de forma espontánea durante la retransmisión. "Unas veces hacía él el play by play, otras hablábamos los dos en la partida", indica.

Participar en este torneo tuvo, además, un significado especial para ella. Tras haber narrado múltiples competiciones europeas, la posibilidad de hacerlo en un torneo nacional dedicado a la escena femenina fue una alegría.

"Estábamos muy contentas. Habíamos tenido todos los torneos de Europa y siempre pensabas: ojalá haya más torneos de mujeres", recuerda. Por eso, la oportunidad de narrar uno en España resultó tan significativa: "Sobre todo nacional, fue una alegría".

También influyó el vínculo previo con muchas de las jugadoras participantes. "He estado casteando a muchas de ellas. Hace ilusión poder verlas en otro torneo", sigue.

El entusiasmo por este tipo de iniciativas es claro: "Ojalá el año que viene se haga de nuevo".

Presencia femenina

Como mujer dentro de los eSports, Katarsis reconoce que su experiencia personal ha sido relativamente positiva, aunque eso no significa que los problemas no existan. "Siempre es complicado hablar de ello. Yo siento que he tenido mucha suerte", admite.

Sin embargo, también ha escuchado historias que reflejan las barreras que siguen enfrentando muchas profesionales del sector: "He oído de managers que decían directamente que no contrataban a jugadoras por su género".

Además, persiste un doble rasero en la forma en que se juzga a hombres y mujeres dentro de la escena. "Si se equivoca un jugador, es su fallo. Pero si lo hace una mujer, parece que entonces somos todas", explica con cierta frustración.

Cuando se le pregunta qué consejo daría a otras chicas que quieran entrar en el mundo de la narración o los deportes electrónicos, su respuesta es directa: trabajar y empezar por cuenta propia.

"Si te gusta, abre tu canal de Twitch y ponte a castear partidas. No hay otra forma de mejorar", apunta.

Momentos emocionantes de la final. Gala Espín

Reconoce, eso sí, que el sector atraviesa un momento complicado y que hoy puede haber menos oportunidades que hace unos años. Aun así, cree que la pasión sigue siendo el motor principal: "Si lo haces por pura pasión, creo que está bien".

Pero su mensaje más importante va más allá de la práctica: tiene que ver con ocupar espacios. "Muchas veces, sólo hay una mujer en un programa. Y parece que ya está, que ese es el cupo", señala.

La narradora rechaza esa lógica. "Todas podemos estar en ellos. También nos pertenecen", concluye.

Y mientras haya partidas que contar, Katarsis seguirá demostrando que una buena narración no sólo explica el juego, también ayuda a construir la historia de toda una escena.