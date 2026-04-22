Recta final de la Liga F Moeve: gana una entrada doble y vive su emoción en directo gracias a este sorteo de Magas

Quedan tan sólo cinco jornadas para que llegue el esperado desenlace de la temporada 25-26 de la Liga F Moeve, la competición femenina de fútbol más importante del mundo.

Y es que en este emocionante tramo final, el Barcelona lidera la clasificación con una ventaja de 12 puntos sobre el Real Madrid.

Mientras tanto, en la zona baja de la tabla la tensión es máxima: DUX Logroño, Alhama CF y Levante luchan por evitar el descenso frente a Eibar y Deportivo Femenino.

En la Comunidad de Magas sabemos que estos últimos partidos se viven con una intensidad especial, donde cada gol puede marcar el destino de un equipo.

Como queremos que vivas la expectación y la emoción que supone, estamos sorteando entradas dobles para todos los partidos de la jornada 27 de la Liga F Moeve. En concreto, para aquellos que se disputan los días 2 y 3 de mayo de 2026. ¿Quieres ir? ¡Apúntate en el botón de abajo!

Abril en el fútbol femenino

Tal y como adelantábamos, los tickets que sorteamos corresponden al mes de mayo. Pero… ¿qué está pasando ahora?

Ya hemos pasado la primera fase clasificatoria rumbo al Mundial de 2027, un momento que ha sido clave para la selección, que ha luchado con intensidad para asegurar su billete con destino Brasil. Un sueño compartido y muy codiciado, por el que todas las escuadras han dado lo mejor de sí en cada partido.

En este escenario tan exigente nuestro conjunto nacional se enfrentó a un gran desafío al medirse con los equipos de Inglaterra y Ucrania, logrando frente a este último una brillante victoria por cinco goles a cero.

Estas dos citas hicieron que las de La Roja continúen en la primera posición de la clasificación mundial de la FIFA, por delante de Estados Unidos y de la selección inglesa.

La jornada 27

En la Comunidad de Magas estamos sorteando entradas dobles para vivir de cerca la emoción de la Liga F Moeve, donde nos esperan partidos tan intensos como el que enfrentará al Sevilla FC y al Real Madrid CF.

Del encuentro se espera un duelo cargado de tensión, en el que el equipo capitalino peleará por alzarse con el gran título de la temporada.

Por otro lado, el SD Eibar se medirá al Atlético de Madrid en una disputa decisiva, donde el conjunto vasco está obligado a ganar para seguir soñando con la permanencia.

No hay duda: el tramo final de la temporada, como cada año, es el más emocionante. Por eso, en la Comunidad de Magas queremos que lo vivas en primera persona y estamos sorteando entradas para los partidos de la jornada 27. ¿Te lo vas a perder? ¡Apúntate aquí!