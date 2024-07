Las acogedoras cabañas que han sido elegidas como unas de las mejores de España: con vistas al mar y en pleno bosque

El verano ha llevado a miles de españoles a dar comienzo a sus esperadas vacaciones. A estas alturas, muchos ya disfrutan del sol y de las altas temperaturas desde destinos de costa. Como cada año, la gran mayoría ha vuelto a decantarse por hoteles y apartamentos turísticos para exprimir al máximo sus vacaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido otras alternativas como los 'glampings', que se han convertido en uno de los tipos de alojamientos más buscados entre los viajeros.

Según arrojan los datos recabados por el equipo de Market Insights de Google Europa, Oriente Medio y África, las búsquedas en Google sobre 'glamping' han crecido por encima del 50% en el último año. En España existen varias alternativas para todos aquellos que quieren disfrutar de sus vacaciones desde este tipo de alojamientos. Y es por ello por lo que la web de regalos de experiencias Aladinia ha elaborado un estudio para conocer cuáles son los mejores de España.

Tal y como detallan desde Aladinia, el glamping goza de innumerables ventajas como, por ejemplo, poder disfrutar de la naturaleza sin contaminación, ruidos y tráfico, "algo que está haciendo que se conviertan en el alojamiento de moda en los últimos años". De hecho, según han podido saber desde la entidad, la reserva de este tipo de alojamientos ha aumentado un 10% en los últimos cuatro meses.

Cabañas de Nidos de Carnota. Nidos de Carnota

Las cabañas se han convertido en el tipo de 'glamping' favorito de los viajeros. El territorio español cuenta con una gran variedad de este tipo de alojamientos, que se encuentran ubicados en regiones como Andalucía, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, entre otras muchas. De entre todas las regiones, Galicia se sitúa a la cabeza en búsquedas seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La web Aladinia ha pedido pedido a sus usuarios que seleccionen las mejores cabañas de España valorando los servicios que ofrecen, su originalidad, glamour, ubicación y actividades cercanas. Y una de las cabañas que han sido elegidas como las mejores del país han sido, nada más y nada menos, que los Nidos de Carnota, en Galicia.

Nidos de Carnota es un alojamiento de tipo 'glamping' que se encuentra ubicado en plena naturaleza, en la localidad de Carnota (Galicia), en la Costa da Morte. El espacio cuenta con un gran número de cabañas de diseño con vistas a la playa de Carnota y equipadas con camas king size, bañeras circulares, chimeneas, terrazas y solarium. Según apuntan desde la página Aladinia, el precio por noche para dos personas es de 18 euros.

Los alojamientos ponen a disposición del público una gran variedad de servicios como limpieza diaria, desayuno, wifi gratis, ordenador de cortesía, información e incluso material para la formación de aves. También disponen de "asesoramiento en rutas y visitas, parking y un sinfín de servicios con el único propósito de garantizar tu disfrute", aseguran desde la web.

Imagen del interior de las cabañas 'Nidos de Carnota'.

Además, el lugar es ideal para todos aquellos amantes de la naturaleza. Y es que, en pleno bosque y muy cerca de los alojamientos se encuentra una de las zonas de mayor avistamiento de aves de Galicia: la laguna de Carnota.

Sin embargo, este no es el único espacio que se puede visitar durante una estancia en Nidos de Carnota. Los alojamientos se encuentran a menos de 30 minutos de otros enclaves importantes como el Faro de Fisterra, la Pedra de Abalar de Muxia, la cascada de Ezaro, el Faro de Camariñas, Lires o Corcubión, entre otros muchos.

Nidos de Carnota se ha convertido en uno de los mejores 'glamping' de España, según los usuarios de Aladinia. Sin embargo, no es el único que ha conseguido conquistar a los turistas nacionales. El Glamping La Dehesa Experiences, en Adamuz (Córdoba), también ha entrado en el ranking de los mejor valorados.

Se trata de una propuesta de alojamiento única en el corazón de Andalucía, en plena Sierra Morena. Tal y como detallan desde Aladinia, su filosofía se basa en "crear experiencias originales para sus huéspedes, integradas en la naturaleza y totalmente respetuosas con el entorno". Cuenta con seis exclusivas suites estilo tienda-safari para dos y cuatro personas y las habitaciones tienen un precio de 425 euros por noche.

La lista la completan otros alojamientos como Glamping The Teepee (Ávila), Monte Holiday (Madrid), Mu_Moradas No Ulla (A Coruña), Masia Rural Can Caponet (Barcelona), Cork Valley (Toledo) y Cabaña Duendes de Agroturismo Mari Cruz (Navarra).